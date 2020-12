Alberto Fernández: "Fuimos unos guerreros contra la adversidad"

"Dentro de todo lo negativo que tuvo la pandemia, yo estoy muy satisfecho con lo que hicimos. Fuimos unos guerreros contra la adversidad", sostuvo el presidente Alberto Fernández a modo de síntesis de lo que fue su primer año de gobierno. En ocasión del primer aniversario del inicio de su presidencia, Alberto Fernández participó en numerosas actividades y entrevistas y realizó un extenso balance de su gestión, en el que destacó las políticas económicas y sociales impulsadas en el "desconocido" contexto de la pandemia. "Tuvimos que gobernar lo desconocido. Sabemos que este año que se va no hicimos todo lo que esperabas, pero sí hicimos lo que no podía esperar", resumió, a modo de título descriptivo, en sus redes sociales.

"Esta es la circunstancia que nos tocó, uno no elige cuando gobierna y a nosotros nos tocó el peor escenario posible. Pero cuando uno revisa y ve la gente que nos acompañó nos percatamos de que pudimos llevar Salud a todo aquel que nos demandó atención sanitaria, que no hemos tenido un solo episodio de saqueos o levantamientos sociales, que hemos garantizado que todos los argentinos tengan comida. Hemos hecho lo que debíamos hacer", afirmó Alberto Fernández durante una entrevista a C5N en la que defendió su gobierno.

A modo de balance, el presidente destacó las políticas de apoyo económico que el gobierno nacional impulsó para hacer frente a las crisis por la pandemia: "Si no hubiéramos hecho todo lo que hicimos este año en materia social, la UCA dice que la indigencia no sería del 10 por ciento, sino que sería del 27 por ciento y la pobreza no sería del 44 sino 10 puntos más", explicó durante la conferencia de prensa en la que anunció el acuerdo con Rusia y resaltó que el suyo fue "un gobierno que no se hizo el distraído con las necesidades de millones de argentinos".

"Fue una situación difícil, imposible de comparar con otras crisis. Fue casi contradictorio al concepto de gobernar, porque uno gobierna con lo que conoce, pero es muy difícil hacerlo cuando te enfrentas a un virus que no sabés cómo ataca y no tenés remedios para curarlo o vacunas para prevenirlo", analizó Fernández. El presidente destacó que al trabajo "inusual de gobernar con lo desconocido" se había sumado, además, el "escenario ruinoso" dejado por el gobierno de Mauricio Macri. En esta línea, Fernández se mostró enojado con los sectores de la oposición que reclamaban por el aumento de precios "cuando ellos nos dejaron una inflación de 58 puntos". Sobre este punto, destacó que, a pesar de la pandemia, "hemos logrados bajar la inflación más de 20 puntos en relación a lo que nos dejaron el año pasado", y se comprometió a bajarla otros cinco puntos más para el año que viene.

Por otro lado, Fernández hizo hincapié en que, a pesar de las limitaciones impuestas por el coronavirus, se había logrado un acuerdo con los acreedores "favorable para Argentina". "Afuera están muy impresionados con que hayamos podido resolver el problema de la deuda en el medio de la pandemia. Somos un caso casi único y acá pasó inadvertido", se quejó, a la vez que apuntó contra aquellos sectores que denuncian que el gobierno planea impulsar un fuerte ajuste. "Yo prometí que el ajuste no lo iban a pagar quienes estaban en una peor situación, sino que lo iban a pagar quienes debían pagarlo. Si te fijas en el presupuesto del año que viene vas a ver que la inversión pública se multiplica por dos, que crece la inversión en Salud y Educación. ¿Cuál es la única baja? Los intereses de deuda. El año que viene tenemos la ventaja de que Argentina se evitó de pagar 12,5 mil millones de dólares en intereses y eso lo vamos a volcar en la producción, el trabajo y en atender a los que lo están pasando peor", desarrolló.

"Logramos poner de pie un sistema de Salud que había sido abandonado, cerca de tres millones de personas pudieron seguir cobrando su sueldo gracias al ATP, protegimos a los sectores más débiles con la Tarjeta Alimentar y el IFE", enumeró Alberto durante la entrevista, en la cual destacó en varias ocasiones los logros y conocimientos aprehendidos durante la pandemia. "Gracias a la pandemia ahora también pudimos conocer quién es quién, quiénes reciben planes sociales, quiénes están situación de debilidad económica, quiénes viven de su sueldo, y quiénes tienen las grandes fortunas", indicó Fernández, que subrayó que esta información podría ser utilizada para aplicar políticas focalizadas, como para el caso de las tarifas. "Desde Néstor en adelante siempre quisimos diferenciar tarifas, hay gente que necesita los servicios pero está en mucha precariedad para pagarlos y hay gente con muchos recursos que puede pagar la tarifa plena. Antes no podíamos diferenciar porque no había criterios de discriminación objetivos", explicó.

Además de la cuestión económica, sanitaria y social, el Presidente se refirió a la Justicia y al debate por el aborto. "Una de las cosas a revisar es cómo la Corte Suprema interviene porque hay un sistema muy arbitrario respecto a qué casos toma y no toma. Tres meses atrás vimos un estrago jurídico cuando la Corte declaró el per saltum porque declaró la gravedad institucional del traslado de tres jueces. Pero resulta que un vicepresidente de la República condenado a cinco años no tiene ninguna gravedad institucional y no requiere una mirada de la Corte. Yo no hablo de culpabilidad o inocencia, sino de con qué lógica la Corte interviene o no", sostuvo, comparando el caso del traslado de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli con la condena a Amado Boudou. Por último, Fernández volvió a destacar que siempre había mantenido una postura a favor de la legalización del aborto: "Yo hice campaña con esto, nadie puede verse sorprendido", aseguró.

