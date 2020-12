El Senado no sesionó, pero realizó un raid de reuniones

A una semana de finalizar el año, los integrantes de la Cámara Alta decidieron no sesionar para seguir analizando el proyecto de presupuesto 2021 que ingresó hace unos días a la Legislatura. En ese contexto, aprovecharon para mantener reuniones con el ministro de Educación, Matías Cánepa, y con los representantes de los pueblos originarios del departamento Los Andes, que exigieron que no se avance en la modificación de la Ley de Regalías Mineras.

Ayer por la mañana, tras realizar un acto homenaje en el Hospital del Milagro al médico Sergio Humacata, fallecido por la covid-19 a pocos días de asumir como secretario de Salud, los miembros de la comisión de Minería se dirigieron a la Legislatura a recibir al grupo de referentes de los pueblos Kolla y Atacama que habían viajado para entregar un petitorio manifestanto su descontento con las modificaciones de la Ley 6.292 de Regalías Mineras.

Los líderes indígenas, en consonancia con los intendentes y legisladores de la zona, así como gran parte de la población que firmó el petitorio, se niegan a ver cómo, “justo ahora que las empresas comienzan a producir”, les reducen el porcentaje de regalías que les correspondería por ser pueblos productores.

Alegando federalizar los recursos, el gobierno provincial pretende pasar de un esquema de reparto de regalías mineras (seguirá siendo del 3% de lo declarado en boca de pozo) que destinaba un 50% para los municipios y el otro 50% a un Fondo Especial de Promoción Minera, a uno en donde el 70% será destinado a las arcas de la provincia, mientras que el 20% se distribuirá entre todos los municipios y el 10 restante quedará para el Fondo de Promoción.

A su vez, de ese 20%, solo el 11,25% será para aquellos donde se origine la producción minera; el 6,25%, para los que no producen pero se encuentran dentro del departamento productor y el 2,5%, para las ciudades ubicadas en departamentos no productores.

Otra de las críticas desde el punto de vista ambiental apuntan a que el Fondo Especial destinará sólo el 2,5% de lo que recibe a políticas de prevención y mitigación ambiental y social.

Sin marcha atrás

La ley que llegó desde el Ejecutivo ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y todo hace prever que la semana que viene obtendrá su aprobación en el Senado. Al menos así lo manifestó el representante en la Legislatura por el departamento Los Andes, Martín Arjona, quien adelantó que si el proyecto se trata en el recinto la semana que viene, votará en contra.

Recordó que junto a los intendentes de San Antonio de Los Cobres y Los Toldos realizaron una propuesta de reforma al proyecto del Ejecutivo para modificar los índices y que “no perjudiquen tanto a nuestra región”.

Sin embargo, se manifestó preocupado “porque ya tenemos la experiencia de otras mineras antiguas que dejaron todo contaminado nuestro departamento”, entre ellas mencionó a La Casualidad, La Poma y Concordia. "Sabemos que las empresas nos están sacando los recursos que no son renovables y con esta ley nos perjudican en nuestro futuro desarrollo”, sostuvo.

Arjona reconoció el derecho de las comunidades a manifestarse y explicó que él, como integrante de la comisión de Minería, insistirá con un dictamen de minoría que establezca otro sistema de reparto en donde los municipios productores reciban el 18,5%, un 7,5% para las restantes localidades del departamento, mientras que a los demás municipios de la provincia les llegaría un 6,5%.

El proyecto elaborado por el senador junto a los intendentes también contemplaba un 2,5% de las regalías para las comunidades de pueblos originarios del departamento Los Andes, “lo que hace un 35% para los municipios y lo restante para la provincia y el Fondo de Promoción”, explicó.

Pero lamentó que probablemente esa propuesta no avance porque “los senadores ya manifestaron su posición, si le hacemos modificaciones el proyecto volvería a Diputados y se trataría recién en abril, por lo que perderían cuatro meses de recaudación”. Aunque repitió que insistirá con que el proyecto vuelva a la comisión para seguir siendo debatido y que presentará su dictamen en minoría.

Los representantes comunitarios, que bajaron desde San Antonio de Los Cobres el miércoles, fueron recibidos por el presidente de la comisión de Minería, Alfredo Sanguino, y de la reunión participaron también los senadores Martín Arjona, Walter Cruz, Sergio Ramos, Esteban D’Andrea, Carlos Rosso, Walter Abán y Sergio Saldaño.

La refrerenta kolla Reina Ferril les dijo a los legisladores que de aprobar el proyecto, “se aumentará aún más la brecha de desigualdad de los pueblos”. “Nosotros les preguntamos a dónde está la consulta con la participación de las comunidades, que son los pueblos afectados de donde se van a sacar los recursos naturales”, añadió Alfredo Casimiro, y subrayó el apuro que existe para aprobar el proyecto enviado por el Ejecutivo “los mismos senadores reconocen que llegó hace apenas cinco días a la Cámara”.

Cánepa en el Senado

Por la tarde, los legisladores recibieron al ministro de Educación Matías Cánepa, para conocer detalles de la planificación prevista para 2021: para cuándo está previsto el inicio de clases, cuál será la modalidad en cuanto a la pandemia de coronavirus. Los legisladores tambén plantearon inquietudes que se presentan en los diferentes departamentos referentes a la conectividad y las condiciones edilicias de las escuelas.

El titular de la cartera educativa explicó que el comienzo de clases está previsto para el 1 de marzo, y por el momento la modalidad será semi presencial tal como lo definió el Consejo Federal de Educación. “Esperamos que hasta marzo las cosas mejoren y los chicos puedan volver a las aulas en forma presencial, por ahora las condiciones no permiten eso, pero apuntamos a que puedan volver todos”, sostuvo el funcionario.

Tras la reunión, el ministro sostuvo que la preocupación de los senadores giró en torno a “cómo se va a trabajar en cada uno de sus pueblos el tema educativo”, principalmente en la infraestructura de las escuelas pero también con respecto a las vacantes “para que se cubran todos los cargos que pueden tener”.

Otra de las consultas de los legisladores se asoció a la falta de conectividad en gran parte del territorio, lo que dificultó el acceso igualitario a la educación de muchos alumnos.

Sobre la terminalidad tanto de primaria como de secundaria, el ministro indicó que habrá un acompañamiento pedagógico para quienes hayan manifestado alguna dificultad “o que no se han vinculado al colegio por distintos motivos”. Y aseguró que se está trabajando con “articuladores socio educativos”, quienes seguirán acompañando a esos alumnos hasta abril para que puedan, a través de un proyecto integrador, “terminar su ciclo obligatorio”.

En ese proyecto participarán practicantes de los últimos años del Instituto Nacional de Formación Docente, “que necesitan hacer las prácticas”. El ministro informó que ya se anotaron 700 personas que se sumarán a ese programa y subrayó que “la idea es que a mediados de febrero todos los chicos tengan en sus manos las herramientas para poder rendir entre marzo y abril y así terminar el secundario”.

El senador Arjona dijo a Salta/12 que su mayor preocupación es saber cómo recuperarán las clases los chicos que no tuvieron acceso a internet y que por lo tanto no estuvieron incluidos en el proceso de aprendizaje, así como los problemas edilicios de las escuelas de la zona y que “si no se reparan antes de abril, se hace imposible por las bajas temperaturas”.

El legislador se manifestó entusiasmado con el anuncio de avanzar con la instalación de fibra óptica en Olacapato, Pocito, Pasto Grande y Tolar Grande, que realizó uno de los directores del ENACOM, el salteño Gonzalo Quilodrán, “que subsanaría los inconvenientes que sufrieron nuestras poblaciones este año”.

Paritarias docentes

Cánepa resaltó que en el año hubo paritarias nacionales y provinciales con aumentos del 30% en julio, “le veníamos ganando bien a la inflación pero en este último tiempo hubo un incremento”, dijo, y aclaró que desde la cartera que representa “si vemos que hay que hacer un reajuste lo vamos a trabajar coordinadamente con Economía”.

El presupuesto 2021 contempla recursos totales por algo más de $157 mil millones, de los cuales el 40,68% estaría destinado a educación, con un monto de $48.264 millones.