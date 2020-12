"Fake news", la respuesta de Jorge Messi a las supuestas charlas con PSG

Jorge Messi, padre y representante de Lionel, el capitán del seleccionado argentino, desmintió haberse reunido en las ultimas horas con autoridades del club francés Paris Saint Germain (PSG), antes las versiones que circularon en Barcelona respecto de una conversación en la que se trató el futuro inmediato del goleador rosarino.

"Todo es falso, es otro invento más. Desde septiembre estoy en la Argentina. Fake news", publicó Jorge Messi en su cuenta de la red social Instagram, al salir al cruce de versiones periodísticas sobre una supuesta reunión que habría mantenido con los qataríes propietarios de PSG que se habría producido en Barcelona.

El rumor tomó fuerza en el programa español El Chiringuito, donde se aseguró que Jorge Messi se reunió con los dueños de PSG, interesados en hacerse con los servicios del atacante, quien tiene contrato con Barcelona hasta junio de 2021 y que a partir del 1º de enero podrá empezar a entablar negociaciones con otros clubes si así lo desea.

La historia de Instagram subida por Jorge Messi.

PSG es un posible destino para Messi a partir de junio próximo, al igual que el Manchester City de Josep Guardiola, pero que se vio potenciado en las últimas semanas luego de los dichos del astro brasileño Neymar. "Me gustaría volver a jugar con Messi, es lo que más quiero. Lo pondría en mi lugar, no tengo problema, salgo yo. Quiero volver a jugar con él, el próximo año tenemos que hacerlo", definió el ex Santos, quien estuvo en Barcelona entre 2013 y 2017.

Donde de seguro se cruzarán los caminos de catalanes y parisinos será en la Champions League, ya que el sorteo de octavos de final definió que se enfrenten en febrero próximo. Luego de que el bolillero uniera sus caminos, Neymar publicó en su Instagram una foto suya junto a Messi con el mensaje "nos vemos en breve, amigo mío", lo que generó también todo tipo de suspicacias en Cataluña, pese a que el mensaje hacía alusión al partido que los tendrá como rivales.



Evidentemente, la novela sobre el futuro inmediato de Lionel Messi volverá a estar en el foco apenas se inicie 2021, tal como lo hizo hace algunos meses, cuando el rosarino, burofax mediante, intentó quedar libre del club catalán.