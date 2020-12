Dalmau Costa Villegas e Ignacio Valiente,  ganadores del Mundial de Escritura

La tercera edición del Mundial de Escritura terminó con cifras récord de participación: 8685 personas de 42 países, 676 equipos de adultos, 84 adolescentes y 76 equipos de niños recibieron diariamente ejercicios de escritura sugeridos por reconocidos autores internacionales como el galés Cynan Jones, la mexicana Fernanda Melchor y el cantante y compositor argentino Santiago Motorizado. Dalmau Costa Villegas, un filólogo mexicano de 29 años, resultó ganador en la categoría “Prosa” con el texto “La luchita”, elegido por un jurado integrado por Beatriz Sarlo, el escocés Irvine Welsh y la española Milena Busquets. En paralelo se jugó un Mundial de Poesía, que tuvo como ganador a Ignacio Valiente con “Nacido sordo”, poema votado por el público y el jurado conformado por Fabián Casas, la chilena Elvira Hernández, la española Elena Medel y el brasileño Joca Reiners Terron.



Costa Villegas, filólogo mexicano que vive en Barcelona y se gana la vida como profesor de inglés, llegó al mundial por la invitación de un amigo que supo que escribía. “Las consignas diarias me parecieron ingeniosas y desafiantes –reconoció el ganador-. Otra cosa que me gustó fue el poder obligarme a escribir todos los días. Eso hace que despojes la escritura de esa aura romántica de la que muchas veces se llena. La palabra inspiración pierde su significado. Entiendes por qué y cómo los mejores textos emanan más que nada del trabajo y del sudor”.

Valiente, profesor de Literatura y Castellano egresado del Instituto Joaquín V. González, ganador del Mundial de Poesía, tiene 36 años. La poeta y editora española Elena Medel comentó sobre el poema ganador: “En Nacido sordo se escucha el ruido de lo que ocurrió, y que nos acompaña, y el ruido de lo que deseamos, y la música entrecortada y urgente del poema. Un poema con la ambición de contener el mundo: las historias con mayúscula y sus mitos, pero también las relaciones cotidianas, que marcan nuestra memoria”.

En la categoría “Prosa” tres textos compartieran el segundo puesto: “Un cuchillo no es un juguete”, de Ignacio Gómez; “Julia”, de Luna Benaglia y “Hogar”, de Tatiana Cibelli. Todos los autores ganadores en “Prosa” residentes en la Argentina se llevan como premio suscripciones al club del libro Pez Banana. Los ganadores que no viven en el país recibirán órdenes de compras en librerías de su localidad. Los autores de los diez textos finalistas participan de un taller exclusivo de técnicas de no ficción con Leila Guerriero.

En la categoría “Hasta 18 años”, Ana Navajas, Julia Szejnblum y María José Navia eligió “Con los que hoy día uno se encuentra por la calle”, de Selena Sánchez; el segundo lugar fue para “Bici”, de Milagros Porta, y el tercero para “Bolsillos” de Ulises Misses. En la categoría “Hasta 12 años”, el jurado conformado por Laura Wittner, Antonio Santa Ana e Isol otorgó el primer puesto a “Clima de cumpleaños”, de Sarah López Nogueira; el segundo lugar fue para “Perrito, perrito!”, de Teo Rojo y el tercero para “Ceto, la boa titán”, de Olivia do Porto Danio. Los autores de los textos ganadores se llevarán como premio un pack de libros. Además, los diez finalistas accedieron a una master class exclusiva con el ilustrador Krystopher Woods. En el Mundial de poesía el segundo puesto fue para el poema “Ojalá”, de Laura Estefanía y el tercero para “La Nona”, de Mónica Tettamantt.

Más de 17 mil personas participaron de las tres ediciones del Mundial de Escritura, organizado por Santiago Llach y Catalina Lascano. “El balance es más que positivo”, dice Llach a Página/12 sobre este mundial que surgió de una competencia que se hacía en sus talleres de escritura, restringida a doscientas personas. “Cuando lanzamos el Mundial fue justo en el momento más apocalíptico de la pandemia y creo que dio con la necesidad de la gente de expresarse. Fueron surgiendo un montón de cosas bastante inesperadas: el nivel de los escritores que participaron es increíble, la cantidad de gente, también. Si bien la idea es incentivar la escritura en primera instancia, ya vemos que hay gente a la que el Mundial le puede servir de incentivo”. En 2021 se harán tres Mundiales de Escritura; el primero será en abril, con el lema “Narrar las ciudades”. “Se fue generando una cultura del juego que logró que cada tres meses haya un Mundial que le organiza la producción escrita anual a toda la gente interesada en escribir”, concluye Llach.

*Todos los textos ganadores se pueden leer aquí.