Maximiliano Guerra baila al ritmo de Mauricio Macri: se sumó a las filas de Juntos por el Cambio

El ex bailarín del Teatro Colón, Maximiliano Guerra, anunció de forma oficial su ingreso a la política dentro de Juntos por el Cambio. Si bien ya estaba haciendo declaraciones públicas en contra del gobierno del presidente Alberto Fernández y haciendo un apoyo explícito al ex presidente Mauricio Macri y a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, ahora comunicó que estará a cargo de la nueva iniciativa del partido denominada "PRO Social". Su primera aparición pública bajo este cargo fue el sábado en una visita al partido bonaerense de La Matanza.

"Empiezo con la misma actitud con la que salía al escenario: voy entregar todo, dejar mi mejor esfuerzo. No sé trabajar de otra manera", expresó Guerra. Su posición política, sin embargo, no es una novedad. El ex bailarín ya había mostrado su postura durante la caravana y el "banderazo" opositor del 13 de octubre pasado, cuando sorprendió al aparecer como "copiloto" de Bullrich, a quien según contó "conoce hace muchos años". En aquella ocasión, Guerra había dicho que "siempre me interesó la política y ahora me nace la vocación de ponerme al servicio: no para ser diputado ni nada, sino para apoyar las cosas que tengan que ver con la mejoría de la sociedad".

El sábado el ex bailarín del Colón recorrió la localidad de Isidro Casanova, ubicada en el partido de La Matanza, junto al ex ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, para observar las actividades de la Secretaría Territorial del PRO. Además, junto a otros militantes, estuvo en la Parroquia Virgen de Guadalupe, ubicada en la Villa 21 del mismo partido, acompañando la tarea de la Pastoral Social en un operativo Oftalmológico.

"Hoy estoy en La Matanza, viendo el trabajo que se está haciendo con mucho esfuerzo y a pulmón. Me pone contento liderar este área que se creó para acompañar y tender puentes. Tratamos de ayudar a la gente para que pueda estar mejor", sostuvo. En sus redes sociales también publicó fotos del operativo del que formó parte y escribió: "el PRO social junto al pueblo matancero". En esa línea, el ex bailarín agregó que "sepan que se puede, no crean que los gestores de la pobreza son los únicos que pueden hacer cosas. Aquí estamos nosotros con un gran equipo".

En diálogo con PáginaI12, Guerra explicó que decidió ingresar a Juntos por el Cambio ya que “siempre tuve mucho interés en la política". "En mi adolescencia me interesaba mucho cambiar las realidades de los que más sufren. Entonces el año pasado cuando vi que se perdían las elecciones PASO, lo llame a Mauricio y me puse a disposición para ayudar y acompañar desde el lugar que él creyera el mejor", explicó.

En ese sentido, el ex bailarín aseguró que para él el líder del espacio del que forma parte es Macri, pero aclaró que "ahora no estamos pensando quién será candidato en el 2023. Hay muchos líderes dentro de JxC y eso se verá en su momento en la mesa nacional. Lo más importante es poder acompañar y pensar a futuro cómo sacarle el dolor y la tristeza a la gente".

Respecto de una posible renovación de los líderes de la oposición, Guerra opinó que "no creo que se pueda hablar de personas, debemos ser coherentes y pensar en la renovación de ideas y formas de ejecutarlas. Estamos analizando los errores cometidos y viendo cómo los podemos mejorar para el futuro. Por eso, desde que Patricia Bullrich está a cargo del PRO a nivel nacional, se han creado espacios que faltaban y son necesarios, como el PROsocial, para lograr un partido más amplio y poderoso".

En relación a su vínculo con Bullrich y ante la pregunta de si fue ella quien lo invitó a formar parte del espacio político, Guerra destacó que “tengo un vínculo de hace muchos años con Patricia y la he seguido en distintas misiones en diferentes épocas de su historia política. La más importante, sin dudas, fue la de ministra de Seguridad". "También debo decir que en mi conversación con Macri, cuando le dije desde dónde podía aportar, me respondió: 'hablá con Patricia'. Así lo hice y eso llevo a formar el PROsocial, para pensar ideas nuevas y principalmente en la gente más vulnerable, acabar con los gerentes del pobrismo y mostrarles que siempre se puede estar mejor".

En mayo de este año Guerra había calificado al gobierno de Alberto Fernández como "comunista", y en sus redes publicó un tweet que decía: "Señor Fernández, ¿A usted le parece llamar tontos a quienes piensan que usted se enamoró de la cuarentena? No nos menosprecie y no se enoje cuando le preguntan por la economía que no sabe resolver. ¡Sensatez, por favor! ¡Solo eso!".

Cuando el Gobierno anunció que se produciría en Argentina una vacuna contra el coronavirus, en tanto, el ex bailarín decidió atribuirle el mérito al ex presidente Macri y escribió: "Gracias Mauricio Macri por traer a la Argentina AstraZeneca. Lo que no saben los que no quieren, es que la vacuna no la producirá nadie de este Gobierno. Pero gracias y gracias por habernos dejado esa posibilidad Presidente Mauricio Macri".