La extraña aparición de monolitos metálicos en distintos países del mundo

Un monolito metálico similar a los encontrados anteriormente en EE.UU, Canadá, Rusia, Rumania y otras partes del mundo, apareció el día de Año Nuevo cerca de la ciudad de Salisbury, en el Reino Unido.

Las imágenes de la estructura fueron publicadas en Twitter por el camarógrafo del canal ITV West Country, Jon Scammell, quien encontró el monumento mientras paseaba a su perro en la localidad de Laverstock Downs.

Además se puede ver que, en uno de los tres lados del monolito, cubiertos de escarcha, un desconocido dejó el mensaje "¡Feliz Año Nuevo!".

Scammell apuntó que el monumento le pareció "increíble" y agregó que escuchó sobre la aparición de monolitos en otras partes del país. "Pero tener uno en Downs, en donde siempre he paseado a mi perro, es una agradable sorpresa en el día de Año Nuevo", subrayó.





Misterio

El primer monolito de metal apareció y fue descubierto en el desierto de Utah, Estados Unidos, el pasado 17 de noviembre por un grupo de trabajadores de servicios estatales de protección de la vida silvestre. El hallazgo captó la atención mundial, en particular porque muchos vieron en la estructura un parecido con los monolitos extraterrestres que catalizan el progreso de la humanidad en la película 2001: Odisea en el Espacio de Stanley Kubrick.

Imagen del misterioso monolito descubierto en Utah.

La segunda estructura metálica de este tipo fue hallada en el norte de Rumanía, justo en el Monte Ceahlau, cerca de unas ruinas Dacias que datan del siglo I A.C.

Estados Unidos volvió a ser el punto en el que apareció un tercer monolito de manera misteriosa, ahora en la cima de Pine Mountain en Atascadero, California, el cual, a diferencia de los dos anteriores, fue destruido por un grupo de vándalos que en un video decían que no querían extranjeros ilegales, "ni de México ni del espacio exterior".

El cuarto monolito apareció el viernes pasado en Rusia, con una estructura muy similar a las anteriores, sólo que en esta ocasión su origen quedó revelado por el centro científico y educativo TulaTEJ, al asegurar que "se trataba de una campaña de publicidad".

Y si bien aún no se conoce las causas de la aparición de los monolitos, unos artistas de Nuevo México que responden al nombre de The Most Famous Artist han asegurado ser los autores de los monolitos y han compartido en su cuenta de Instagram imágenes que muestran parte del proceso de creación y transporte de estas piezas. También las han puesto a la venta en su página web por 45.000 dólares.