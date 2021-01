El Gobierno reafirmó la soberanía sobre las Malvinas

El gobierno argentino ratificó la soberanía sobre las Islas Malvinas al cumplirse 188 años de la ocupación británica. “Hoy más que nunca es necesario que el Reino Unido escuche el reclamo de la comunidad internacional, reinicie el diálogo para resolver de forma pacífica la disputa por la soberanía sobre las islas Malvinas y cumpla con la resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas", aseguró el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus.

"La recuperación del ejercicio efectivo de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, conforme el derecho internacional y respetando el modo de vida de sus habitantes, es un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino, tal como se encuentra plasmado en nuestra Constitución Nacional y constituye una política de Estado", destacó el ministerio de relaciones exteriores en un comunicado emitido en conmemoración del 188 aniversario de la ocupación inglesa del archipiélago que constituye parte del territorio nacional.

En el mismo sentido se expresó Ernesto Alonso, ex combatiente de la guerra por la recuperación de las islas en 1982, e integrante del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas creado un mes atrás, al señalar que "se cumplen 188 años de ocupación y el pueblo argentino jamás dejó de reclamar su soberanía ante esta potencia que continúa siendo neocolonial militar, y que usurpó nuestro territorio por la fuerza". El ex soldado destacó que "con la llegada del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, nuevamente hemos retomado un camino que nos va a levar a esa reconstrucción del camino para la recuperación definitiva de los territorios ocupados. Se ha modificado en un giro de 180 grados para que se logre la consolidación de una política de Estado sobre las políticas soberanas", estableciendo un contraste con la política sobre las islas Malvinas que desplegó el gobierno del ex presidente Mauricio Macri.

"La comunidad internacional ha insistido en el llamado al diálogo a través de numerosas declaraciones de foros multilaterales que, como la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Grupo de los 77 y China, la Cumbre Iberoamericana, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), el Parlamento del MERCOSUR (PARLASUR), la Cumbre África-Sudamérica (ASA) y la Cumbre América del Sur-Países Árabes (ASPA), han solicitado la reanudación de las negociaciones a la brevedad posible", afirmaron las autoridades políticas de la cancillería.

Por su parte , Filmus destacó que "el Congreso de la Nación aprobó por unanimidad las leyes impulsadas por el presidente Alberto Fernández para establecer el Límite Exterior de la Plataforma Continental, el aumento de las multas a la pesca ilegal y la creación del Consejo Nacional Asesor de Asuntos Relativos a las islas Malvinas, integrado por las fuerzas políticas mayoritarias que ya está trabajando en propuestas de políticas a mediano y largo plazo”. A su vez el funcionario agregó que “hoy más que nunca es necesario que el Reino Unido escuche el reclamo de la comunidad internacional, reinicie el diálogo para resolver de forma pacífica la disputa por la soberanía sobre las islas Malvinas y cumpla con la resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas".

Desde el ministerio señalaron que "la negativa a cumplir con la obligación de reanudar las negociaciones por la soberanía se encuentra agravada por la continua introducción de actos unilaterales por parte de Reino Unido. Estas acciones incluyen la exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables -que la Argentina ha rechazado ininterrumpidamente-, así como una injustificada y desproporcionada presencia militar en las Islas". por ello el ex combatiente Alonso destacó que "esta causa nos atañe a todos los argentinos, y debemos empezar a planificar una política de Estado, una política de un proyecto socio productivo que nos vincule mas a este, nuestro inmenso territorio".