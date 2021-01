En Venezuela asume la nueva Asamblea Nacional

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) volverá a ser mayoría en la Asamblea Nacional (AN), tras el triunfo en las elecciones de diciembre pasado. “Empieza un nuevo ciclo en la historia de Venezuela, empieza una nueva etapa", celebró anoche el presidente Nicolás Maduro.

La asunción de los nuevos legisladores tendrá lugar este martes en una sesión a la que no asistirá el sector liderado por el opositor Juan Guaidó, quien continúa arrogándose la condición de presidente interino autodenominado.

"Se acabó esa Asamblea Nacional fracasada”, puntualizó Maduro durante una reunión con parlamentarios oficialistas, que fue transmitida por la televisión estatal.

Las elecciones del 6 de diciembre del año pasado también habían sido boicoteadas por Guaidó, lo que hizo que el PSUV y sus aliados obtuvieran un triunfo que le dio 256 de los 277 escaños del parlamento unicameral.



La oposición sigue sin reconocer la legalidad de esos comicios con el argumento de que no se cumplieron las garantías mínimas para una competencia electoral justa, y por ello aprovechó la mayoría ocasional y votó la "continuidad" de la vieja Asamblea Nacional.



El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló esta resolución del parlamento saliente por lo que, a los ojos del Estado venezolano, los legisladores con mandato vencido ya no tienen ningún rol institucional en el país.

En tanto, la coalición oficialista propondrá al ex ministro de Comunicación y ex vicepresidente, Jorge Rodríguez, como líder de la AN. La confirmación fue hecha por el número dos del chavismo, Diosdado Cabello.



"Tenemos una propuesta basada en una revisión que hemos hecho (...) y una propuesta que estoy seguro que va a contar con el apoyo de todo el país", dijo Cabello. También se propondrá como vicepresidenta de la AN a la exministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, y como segundo vicepresidente a Didalco Bolívar, líder del partido Por la Democracia Social (Podemos), uno de los que integran el Gran Polo Patriótico (GPP).