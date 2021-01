Sputnik V: se vacunaron un millón de rusos sin registrar reacciones adversas  

El director del centro de investigación Gamaleya, Alexander Guintsburg, informó que más de un millón de ciudadanos rusos recibieron la vacuna Sputnik V contra la covid-19 sin que se hayan detectado reacciones indeseables, más allá de algunos casos de fiebre en los días posteriores a la inoculación.

De acuerdo a la información difundida por el medio ruso Sputnik, el microbiólogo señaló que el Ministerio de Salud y el Servicio Federal de Vigilancia Sanitaria se encuentran monitoreando el estado de los pacientes vacunados y, hasta el momento, constataron que no se registraron reacciones adversas diferentes a las identificadas en la etapa de prueba.



A diario entran en circulación civil alrededor de 100.000 dosis del medicamento, que ya fue aplicado a más de un millón de personas, detalló Guintsburg.



Los resultados obtenidos durante la fase 3 de los ensayos clínicos de Sputnik V, diseñada a partir de una tecnología de adenovirus humano -no vivos- de dos vectores diferentes (Ad26 y Ad5 que se aplican en dos inyecciones) demostraron que la eficacia del fármaco es del 91,4 por ciento. Estos vectores son adenovirales y no de adenovirus humanos vivos, por lo que no multiplican y resultan seguros para la salud, además cabe recordar que la plataforma de dos vectores ya existe y se utilizó para la creación de otras vacunas.



La vacunación masiva en Rusia comenzó a principios de diciembre. Al día de hoy contabiliza 3,2 millones de casos y 58.706 fallecimientos producto de la pandemia.



En una primera etapa, la Sputnik V estaba disponible solo para los trabajadores de la salud, de la educación y de los servicios sociales de entre 18 y 60 años y sin enfermedades crónicas. A partir de este lunes, comenzó con la vacunación destinada a mayores de 60 años.