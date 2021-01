DOMINGO 10

MÚSICA

Legado pionero A partir del 10 de enero, Archivo Armusa presenta una serie semanal sobre jazz argentino. La nueva producción, que se presentará semanalmente en formato de serie, fue generada de manera autogestiva a partir de los documentos que posee el archivo. Se compone de entrevistas a los referentes del jazz argentino realizadas por Claudio Koremblit durante la última década, junto con otras realizadas años antes por Norberto Minichillo (Horacio Larumbe), Gabriel Senanes (Roberto Fernandez) y Laura X (Rodolfo Alchourrón). Las entrevistas estarán ilustradas por materiales históricos, actuaciones en vivo de los distintos archivos participantes y con el aporte de la familia de cada músico. Todos los domingos.

A las 0 hs, en el canal de Archivo Armusa en https://www.youtube.com/archivoarmusa

TEATRO

Happyland Derrocada por los militares, la presidenta Isabelita se recluye en un castillo gótico de la Patagonia. La acompañan su criada andaluza y sus perritos. El ama de llaves que las recibe es el poder ahora. Entre noches de espiritismo y confesiones con el arzobispo que la visita para aliviar su alma, Isabelita añora, más que los años de la presidencia, los días felices en un cabaret de Panamá. Happyland: Extractos y perfumes presenta los cuadros musicales que rememoran la estadía de Isabelita en el cabaret Happy Land de Panamá y su encuentro con Perón, además del monólogo de Isabelita cuando descubre su verdadera historia. La nueva creación de la dupla conformada por el director Alfredo Arias y el dramaturgo Gonzalo Demaría se estrenó en la temporada pasada en la Sala Casacuberta con música de Axel Krygier y la actuación de Carlos Casella, María Merlino, Marcos Montes, Adriana Pegueroles, Alejandra Radano y Josefina Scaglione.

Disponible en https://vivamoscultura.buenosaires.gob.ar/

CINE

Lleno de ruido y dolor Soria, un joven inexperto, se une a dos bandoleros para robar el banco de un pequeño pueblo de la Patagonia. Pronto se da cuenta de que cometió el peor error de su vida al unirse a la banda y es obligado a matar por primera vez. Los rencores y miserias de los tres los llevan por caminos diferentes a los planeados. Un tenaz comisario acostumbrado a tomar la justicia por su propia mano comienza a buscarlos. La banda se ve entonces envuelta en una persecución policial que los arrastra hasta sus propios límites. Lleno de ruido y dolor, ópera prima de Nacho Aguirre, es un western patagónico filmado en Bariloche y alrededores está basado en hechos reales de la crónica policial ocurridos en 1928.

Disponible en http://cine.ar/

Mal de plata El Museo Nacional de Bellas Artes presenta el cortometraje realizado por Juan Carlos Capurro. La película, estrenada el pasado 11 de diciembre en la explanada de la Biblioteca Nacional, es un homenaje de al artista plástico, poeta y performer Federico Manuel Peralta Ramos (Mar del Plata, 1939-Buenos Aires, 1992). Capurro, artista conceptual, realizador y escritor, dirige la revista del Colectivo de Artistas Estrella del Oriente, grupo integrado por pintores, músicos y escritores, como Ana Aldaburu, Pedro Roth, Daniel Santoro, Maria Negro y Tata Cedrón. El filme sobre el gran artista conceptual y performer, uno de los más radicales y más inteligente de la Argentina, no intenta una aproximación biográfica sino una mirada de artista a artista.

Disponible en https://www.bellasartes.gob.ar/paginas/mal-de-plata/

LUNES 11

ETCÉTERA

Tecnópolis Hasta el 16 de febrero, reabre sus puertas con una amplia agenda de actividades culturales gratuitas para todas las edades, cumpliendo con los protocolos sanitarios para garantizar el cuidado de visitantes y artistas. Se presentará una nueva edición de los “Atardeceres en Tecnópolis”, inaugurando una nueva modalidad de encuentro. Además, de jueves a domingos, chicas y chicos podrán disfrutar de un recorrido guiado por la Tierra de Dinos para conocer a los dinosaurios argentinos que habitaron nuestro territorio hace millones de años. La propuesta incluye la participación en un taller de paleoarte a cargo del Ministerio de Ciencia y un cierre musical. A diferencia de las ediciones anteriores, el público deberá reservar sus entradas previamente.

Disponible en https://tecnopolis.gob.ar/

MÚSICA

La Bomba de Tiempo Siguiendo con los protocolos vigentes, como por ejemplo el uso de tapabocas y la toma de temperatura a cada asistente al momento del ingreso al predio, la propuesta contempla islas de 4 y 6 personas distribuidas en el patio de Ciudad Cultural Konex. Desde hace poco más de 14 años, La Bomba de Tiempo se ha presentado todos los lunes en Ciudad Cultural Konex, Buenos Aires, Argentina. El famoso “Lunes Bomba” revolucionó el circuito cultural porteño, convirtiéndose en el evento más convocante y en una cita obligada tanto para el público local como turista. Al evento de hoy le seguirán fechas el 18 y 25 de enero.

A las 20, en el Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131.Entrada: desde $600. Disponible en https://www.cckonex.org/

TEATRO

Imprenteros La obra escrita y dirigida por Lorena Vega es un hecho escénico que intenta revisar el lugar perdido por tres hermanos. Aquella imprenta del conurbano bonaerense donde se criaron rodeados de papeles, tintas, etiquetas, envases y guillotinas, les fue arrebatada y no podrán volver luego de la muerte de su padre. Con papeles, carpetas, folletos, mapas, bailes, y fotos se intentará trazar un hilo que hilvane los sucesos que en desgracia llevaron a la imprenta a su desaparición. Actúan: Julieta Brito, Lucas Crespi, Juan Pablo Garaventa, Christian Garcia, Vanesa Maja, María Inés Sancerni, Mariano Sayavedra, Vivi Vazquez, Federico Vega, Lorena Vega y Sergio Vega. El espectáculo formó parte del evento 12° Festival Internacional de Buenos Aires - FIBA 2019.

A las 20, entrada: $650. Disponible en https://www.timbre4.com/teatro/490-imprenteros.html

El barco Dos naturalistas europeos viajan cruzando el Océano Atlántico. El objetivo es hallar el origen del ser humano. En el barco encontrarán el amor, la esperanza, la maldad, la muerte y también la vida. Llegarán, finalmente, a la ensoñada América. Pero el barroso Río de la Plata no es exactamente como lo imaginaban. Con este trabajo audiovisual ficcional, Compañía Teatro Futuro presenta “La Saga Europea”, proyecto en residencia en el CTBA compuesto por cuatro obras que se estrenarán en diversas salas del Complejo en los próximos tres años. El barco cuenta con la dirección de Mariano Tenconi Blanco y Agustina San Martín. El elenco está integrado por Santiago Gobernori, Agustín Rittano, Marcos Ferrante, Laura Paredes, Juan Isola y Lorena Vega.

Gratis. Disponible en https://complejoteatral.gob.ar/ver/el-barco

MARTES 12

ARTE

Tres miradas sobre Mar del Plata La exposición está integrada por una selección de fotografías de Annemarie Heinrich, Ataúlfo Pérez Aznar y Alberto Goldenstein. Curada por el director del Bellas Artes, Andrés Duprat, reúne tres miradas significativas sobre la ciudad de Mar del Plata en diferentes momentos: “Cada una de las series retrata aspectos de la vida cotidiana en Mar del Plata aunque indefectiblemente, aún sin proponérselo, tienen como trasfondo momentos claves de la historia argentina: el turismo social impulsado por el primer peronismo en los años 40 y 50 y la visibilización de la clase trabajadora (Heinrich); el pasaje de la dictadura a la democracia en los años 80 (Pérez Aznar), y la crisis política y económica de 2001 (Goldenstein)”, apunta Duprat.

Turnos disponibles en https://www.gba.gob.ar/museomar

Vuelve antes de que el sol disipe la niebla La muestra de Darío Aguilar alberga un proyecto que no tiene al papel por soporte pero sí el espíritu explorador y romántico que caracteriza a la casa y al espacio. Dice el artista: "La exposición es el resultado de mi investigación acerca de la vida y obra de Ignacio Gerry, iniciada en abril de 1998, materializada en una serie de pinturas realizadas con la técnica del temple sobre yeso. Al abordar su figura propongo generar una constelación de informaciones que me permitan los recuerdos de mi mente a los nuevos datos que se van generando con los sucesivos relatos de quienes lo conocieron, poder diferenciar el recuerdo-emoción del recuerdo-construcción, el recuerdo pacificador de aquél que suple una falta determinada”.

En Microgalería, Loyola 514, Villa Crespo. Turno previo en https://www.microgaleria.com.ar/

Coleccionar un mundo Gian Paolo Minelli registra la transformación del histórico conventillo de La Boca en donde está emplazada la sede de Fundación Andreani. El artista explora los testimonios obtenidos por el trabajo de los arqueólogos en la búsqueda de elementos que contarán historias que emergen desde la tierra. Con mirada precisa observa momentos impactantes: la demolición y la colorida gesta de la construcción del edificio proyectado por el gran artista y arquitecto Clorindo Testa. Con respeto por el paso del tiempo, Minelli crea un enorme archivo con su serie fotográfica como metáfora de la memoria del barrio. Este recorrido comienza reproduciendo “el silencio de los muros que durante años permanecieron deshabitados”. Un rescate historiográfico de la luz y el color que revela la materia en su estado más puro.

Disponible en https://www.fundacionandreani.org.ar/

TEATRO

Asteroide ¿Se aproxima el fin del mundo? Un asteroide se dirige hacia la tierra. Los Milton invitan a cenar a su hija Monti que trae a su novio para presentarlo a la familia. La noche se torna especial e inesperada. Impulsados por lo inevitable, los Milton develan sus secretos más profundos. Ninguno de ellos es quien dice ser realmente. “Con mucho humor, la obra habla de aquello que el universo ya no soporta e invita a transformar”, escribe María Subiri, su autora. Dirigida por Cecilia Meijide, se trata de una pieza seleccionada por el concurso Nuestro Teatro del Cervantes. La música es de Guillermina Etkin, iluminación de Ricardo Sica, vestuario de Cecilia Zuvialde y escenografía de Mariana Tirantte. Con Carlos Belloso, Eugenia Guerty, Julián Larquier, Luis Machín y Camila Peralta.

Gratis. Disponible en https://www.teatrocervantes.gob.ar

MIÉRCOLES 13

ARTE

Crear mundos Con la asesoría académica de María Laura Rosa y la curaduría de Cecilia Jaime y Manuela Otero, la muestra recorre la producción de más de cincuenta artistas mujeres que han formado parte a lo largo de todos estos años de la historia de Fundación Proa. El título de la exhibición retoma una frase de la teórica Donna Haraway: “qué materiales usamos para pensar otros materiales, qué cuentos contamos para contar otros cuentos y qué historias hacen mundos.” Partiendo de la historia del arte y a través de distintas disciplinas, las artistas reflexionan sobre problemáticas asociadas a los materiales y elementos de la vida cotidiana, la relación con el espacio, las sutilezas del lenguaje y el lugar del cuerpo desde diversas generaciones y culturas de todo el mundo.

En Fundación Proa, Av. Pedro de Mendoza 1929. Turnos en http://proa.org/

Identidad Hacia fines de 1998, cuando se encontraban vigentes las leyes de impunidad que impedían el juzgamiento de los autores de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar, las autoridades del CC Recoleta otorgaron visibilidad pública a la problemática de la apropiación ilegal de niñxs durante la dictadura. La exposición se tituló Identidad y su objetivo fue poner el foco sobre la búsqueda que Abuelas de Plaza de Mayo venía realizando desde octubre de 1977. A veintidós años de realizada esta exposición, el Parque de la Memoria decide reeditar la muestra que contó con la participación de Carlos Alonso, Nora Aslan, Mireya Baglietto, Remo Bianchedi, León Ferrari, Rosana Fuertes, Daniel Ontiveros, Carlos Gorriarena, Adolfo Nigro, Luis Felipe Noé, Marcia Schvartz, Juan Carlos Romero y Diana Dowek.

Miércoles a viernes sin reserva, sábados y domingos con reserva previa. Disponible en https://parquedelamemoria.org.ar/

Alberto Sordi 100 En el centenario del nacimiento del gran actor italiano, la muestra fotográfica Alberto Sordi 100 evoca la vida y el universo creativo de uno de los intérpretes que mejor abordó la identidad italiana desde la posguerra hasta nuestros días. La muestra presenta un recorrido por sus interpretaciones y el detrás de escena de varias películas en las que participó, a través de una treintena de fotografías inéditas de distintas épocas provistas por el acervo del Archivio Storico Nacional Enrico Appetito, el archivo familiar del creador de la muestra, Antonio Cervi, y la Fundación Cinemateca Argentina, dedicada a la conservación del patrimonio fílmico argentino y del mundo. La exhibición es realizada en conjunto por la Embajada de Italia en Argentina y el Centro Cultural Kirchner.

Reserva de entradas disponible en https://cck.gob.ar/

Adorable puente La muestra virtual y colectiva es el resultado de una experiencia educativa, lúdica y artística pensada por el área de Educación del CC Conti y realizada por estudiantes de escuelas secundarias durante el aislamiento social obligatorio. En distintas instancias de trabajo y de encuentros virtuales, curadores y estudiantes compartieron diversos materiales, textos y obras que habilitaron intercambios y lecturas sensibles de distintos momentos históricos y de la actualidad, a partir de las cuales las y los estudiantes asumieron el desafío de una producción simbólica en primera persona. El resultado es una variedad de voces que trazan una cartografía sensible, intuitiva y colectiva del presente.

Disponible en http://conti.derhuman.jus.gov.ar/2020/09/adorable-puente.php

JUEVES 14

MÚSICA

Adrián Iaies Drumless Trío Después de once meses sin tocar en vivo frente al público, el pianista Adrián Iaies arranca el año con un concierto junto a su Drumless Trío en el flamante espacio Rondeman Abasto. Desde los tiempos del Tango Reflections Trío, Iaies siempre vuelve a esta formación sin batería, con un especial cuidado en la elección de sus compañeros de ruta: en este caso, el joven contrabajista Santiago Lamisovski, muy activo en la escena local luego de una larga estadía en Nueva York, y el guitarrista Rodrigo Agudelo, con quien ya ha trabajado a dúo en el álbum Como si te estuviese viendo. Esta formación les da la oportunidad de jugar sobre composiciones donde pueden trabajar el ritmo con mayor flexibilidad, sin abandonar el cuidado por la melodía.

A las 21, en Rondeman Abasto, Lavalle 3177. Entrada:$750. Disponible en https://eventos.tuentrada.com/

Ladies Summer Sessions Todos los jueves de enero y febrero, con todos los recaudos de cuidados y distancia social necesarios, Bebop presenta en la terraza de Aldo's un ciclo encabezado por grandes vocalistas mujeres de la escena local. Participarán Delfina Oliver, Julia Moscardini y Mariú Fernández. Hoy se presentarán Deborah Dixon junto a Ángel Sucheras. La cantante costarricense, cofundadora del cuarteto femenino Las Blacanblus, y Ángel Sucheras, pianista y cantante argentino, líder del grupo "New Orleans Spirits", unen sus fuerzas en un dúo que rescata y recrea el clasicismo del género, standards de la música afronorteamericana y canciones emblemáticas del repertorio jazzístico.

A las 18.45, en Aldo's Palermo, Arévalo 2032. Entrada: $900. Más info en http://www.bebopclub.com.ar/

Luis Caro El artista inicia el año con un ciclo de presentaciones junto a su trío, interpretando obras que integran el disco y libro País semejante, y adelantando material de su próximo álbum. Será un concierto al aire libre en el marco del ciclo “Traiga su manta y escuche”. País semejante es un trabajo de investigación y recreación sobre la música folclórica argentina, un acercamiento a canciones de grandes compositores de nuestra música popular de las décadas del '60 y '70: Chango Rodríguez, Jaime Dávalos- Eduardo Falú, María Elena Walsh, Félix Luna- Ariel Ramirez, Atahualpa Yupanqui, Tejada Gómez- César Isella, entre otros y otras. Con Luis Caro (voz), Fermín Ferraris (piano y arreglos), Nicolás Pasetti (contrabajo), Juan Miguel Carotenuto (batería).

A las 21, en Villa Victoria Ocampo, Matheu 1851, Mar del Plata. Entrada: $300. Disponible en https://www.gba.gob.ar/teatroauditorium

ARTE

Ivanka Piezas complejas y desconcertantes como puede serlo un sueño son las que reúne Jazmín López en su muestra Ivanka. “Con una curiosidad que encuentra la doctrina de Mao adentro de un paquete de medias Christian Dior, o unos libros de Marx montados con apliques sobre una cómoda con espejos, las piezas atraviesan la porosa frontera entre pintura e instalación, entre objetos más o menos planos que juzgamos y adoramos de frente y desde afuera y otros que nos rodean y pretenden que observemos a partir de ellos hacia un otro afuera, en un esfuerzo por trascender imaginariamente el espacio propio y recuperar un destello de irrealidad”, escriben Claudio Iglesias y Patricio Orellana sobre la exposición.

En Ruth Benzacar Galería de Arte, con turno previo. Disponible en https://www.ruthbenzacar.com/

VIERNES 15

TEATRO

Al hueso Esta es la historia de dos hermanas. La gran casa familiar donde vivieron está siendo demolida. Ahora ellas transcurren sus días deambulando entre muebles viejos y escombros, recordando un pasado lleno de pasiones y amores de juventud, acontecimientos políticos y la oscura sensación de un remoto dolor. En el acto mismo de contar su historia encontrarán la llave para intentar liberarse de su antiguo trauma histórico. Escrita por Santiago Dejesus y dirigida por Pompeyo Audivert, esta pieza fue una de las elegidas por el concurso "Nuestro Teatro", impulsado por el Teatro Nacional Cervantes, con la finalidad de estimular a los autores y autoras teatrales argentinos y, al mismo tiempo, generar contenidos durante la cuarentena decretada por la pandemia. Con Julieta Carrera, Claudio Da Passano y Malena Solda.

Gratis. Disponible en https://www.teatrocervantes.gob.ar/

ARTE

A través del cristal El Espacio de Arte de Fundación OSDE, que comenzó con su programación en abril del 2006 en la calle Suipacha y hoy ocupa la esquina de Arroyo y Esmeralda, se propuso desde su apertura como un centro de reflexión sobre la historia del arte argentino y el arte contemporáneo. En 2021 cumple 15 años y aprovecha el aniversario para conmemorar y preparar una nueva etapa. El ciclo “A través del cristal” presenta una serie de muestras que podrán verse desde el exterior de la sala en la esquina de Arroyo y Esmeralda. La selección de obras, para esta primera exhibición, gira alrededor de la idea de paisaje. Paisajes rurales y urbanos de Adriana Bustos, Valeria Gericke, Fabián Giménez, Nicolás Martella, Beatriz Moreiro, Christian Prunello, Mariano Sapia, Elisa Strada y Juan Andrés Videla, pertenecientes a la colección de la Fundación.

Más información en https://www.fundacionosde.com.ar/

Capturas del transcurrir La muestra curada por Daniela Arroyo, Paloma Duarte y Lucila Mazzacaro reúne obras de Catalina Fabbri, Christopher Fasoli, Patrick Glascher, Sol Kordich, Nazarena Mastronardi, Luciana Monaco, Gabriela Olivieri, Laura Saint-Agne & Kalil Llamazares (a.k.a. Pulpa Books) y Lucía Seijo. Capturas del transcurrir convoca así obras de diez artistas para hacerlas dialogar sobre distintos modos de atravesar el presente. Se realizarán activaciones de obra en el espacio de la galería, en las calles que la circundan y a través de redes sociales. Las curadoras ofrecerán recorridos guiados que a su vez serán transmitidos por las redes de la galería. Hasta el 20 de enero,

Turnos disponibles en https://www.gachiprieto.com/

CINE

Emilia La ópera prima del rionegrino César Sodero tuvo su estreno mundial este año en el Festival de Rotterdam. Sofía Palomino encarna a la Emilia del título, una veinteañera que regresa a su pueblo natal luego de pasar una temporada en la gran ciudad. Poco se sabe de ella al comienzo, pero de a poco el relato va revelando que la ruptura sentimental con su novia tuvo bastante que ver con la decisión de regresar al terruño. La relación con la madre no es precisamente armoniosa y el encuentro con un ex –pareja de su mejor amiga– es el punto de partida de nuevos conflictos, particularmente dadas las condiciones de pueblo chico del lugar. Sodero elabora una película de tonalidades sutiles y delicadas que bucea en los estados íntimos de una protagonista que no logra salir de varios closets, en lucha permanente consigo misma.

Disponible en https://play.cine.ar/

SÁBADO 16

CINE

Sueño Florianópolis Verano de 1990. A pesar de llevar casi dos años de vivir en casas separadas, Pedro y Lucrecia cuentan con 22 años de matrimonio y tienen la incertidumbre de seguir juntos o divorciarse definitivamente. Pero volverán a postergar esta decisión de cara a las vacaciones que se avecinan. Deciden viajar entonces hasta Florianópolis, en Brasil, con sus dos hijos adolescentes, en un Renault 12 sin aire acondicionado. Una vez allí, iniciarán sendos romances. Lo que en principio parece un amor de verano se convertirá en una interrogante: ¿han encontrado, ahora sí, cada uno, al amor de su vida? ¿O, por el contrario, están tapando el verdadero amor que viven hace más de dos décadas? Se proyectará en el marco del ciclo “Amor en la playa”.

A las 20, en Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985. Reservas disponibles en https://compartir.cultura.gob.ar

MÚSICA

Luciana Jury A partir del sábado 16 de enero y hasta el 27 de febrero el Conti reabre sus puertas los sábados de verano respetando todos los protocolos sanitarios. Recitales, espectáculos de teatro, poesía, cine y danza son algunas de las actividades que formarán parte de esta programación de verano. La encargada de abrir el ciclo será Luciana Jury, que estará acompañada por Lautaro Matute en guitarras.

A las 19, en el Centro Cultural Conti. Gratis. Entradas disponibles en http://conti.derhuman.jus.gov.ar/

Liliana Vitale Liliana Vitale presenta su primer espectáculo del año en la sala del Centro Cultural Kirchner junto a Facundo Guevara en percusión, acompañándose con el piano como lo hace habitualmente. En esta oportunidad realizará una selección de obras donde la poesía es el hilo conductor. Interpretará canciones y textos de Alberto Muñoz -que forman parte de su último espectáculo [email protected]ñoz, material editado en formato de libro en 2020. También interpretará canciones y textos de Henri Michaux, Idea Vilariño, Luis Alberto Spinetta y Julio Cortázar, además de temas propios que forman parte de su repertorio.

A las 18, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis. Entradas disponibles en https://compartir.cultura.gob.ar/

Patio sonoro La Casa Nacional del Bicentenario presenta un ciclo de conciertos del Centro de Arte Sonoro (CASo) que hoy contará con la participación de Magdalena Jitrik y Zulu Souvenir. Patio Sonoro es una iniciativa que busca difundir el trabajo de artistas y referentes del arte sonoro, la música experimental y contemporánea a través de presentaciones en vivo al aire libre: conciertos, lecturas y espacios de actividad sonora experimental siguiendo el protocolo de apertura de jardines y patios de museos. Los conciertos se transmiten en tiempo real a través de Radio CASo. Magdalena Jitrik es artista visual y guitarrista. Desde hace más de 20 años lleva adelante su proyecto musical Orquesta Roja. Zulu Souvenir es el proyecto solista del artista visual Andrés Toro con el que, desde 1992, viene explorando los límites sonoros de distintos objetos e instrumentos musicales.

A las 18, en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

Entradas en https://compartir.cultura.gob.ar/