Jay Kay: "No estaba entre esos freaks"

Jay Kay, cantante de Jamiroquai, salió a asegurar a sus fans que él no estuvo en la revuelta en el Capitolio. En la tarde de ayer, abundaron las bromas que señalaban que estaba entre la turba que invadió el edificio. A medida que los seguidores de Donald Trump irrumpían en la Cámara del Senado para evitar que se certificara la presidencia de Joe Biden, empezaron a circular online fotos de los invasores vistiendo sombreros similares a los que Kay exhibía en escena y en videoclips. La aparición de Jake Angelini disparó las bromas a la estratósfera virtual.

En medio de ese caos, la palabra "Jamiroquai" se volvió tendencia en Twitter, con muchos usuarios creando memes que ponían al cantante en el medio de la acción. El cantante se hizo cargo de la atención recibida en un video que posteó en Twitter, con el texto "Buenos días "Washington, me encantó el tocado pero no estoy seguro de que esa sea mi gente. Cuídense, todos".





En el clip, el cantante inglés adopta un acento estadounidense para decir: "Buenos días, mundo. Quizá algunos de ustedes están pensando que me vieron en Washington la noche pasada, pero me temo que no estaba entre todos esos freaks".

Mientras el incidente tenía lugar, Trump posteó un video en el que definía a los manifestantes como "muy especiales" a la vez que repetía su falsa aseveración de que ganó las elecciones. Más tarde fue suspendido de Twitter y Facebook por violar reglas de uso.