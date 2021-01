Defensa y Justicia sigue varado y Coquimbo reclama los puntos

El presidente del departamento de fútbol de Defensa y Justicia, Diego Lemme, reconoció este viernes que no saben "qué hacer" desde Chile, donde toda la delegación permanece encerrada en un hotel de Santiago, a la espera de poder regresar a Argentina. El problema se desató en la tarde del jueves, cuando se conoció que tres integrantes del plantel dieron positivo en coronavirus, razón por la cual la Conmebol resolvió suspender el partido contra Coquimbo de la semifinal de la Copa Sudamericana.

"No sabemos qué hacer, si tenemos que salir igual, si nos van a dejar salir del hotel o qué va a pasar...", advirtió el directivo, que acompaña al plantel junto con su padre y presidente del club, José Luis Lemme.



En paralelo, los dirigentes de Coquimbo enviaron una comunicación a la Conmebol reclamando los puntos por entender que el club argentino no cumplió con el reglamento del torneo. En la carta enviada a la ente rector, el conjunto chileno argumentó su pedido a partir de uno de los artículos emitidos por la Conmebol, en el que avisó que en el caso que "un equipo no pueda presentarse por casos de coronavirus perderá los puntos". Sin embargo, desde la reanudación del fútbol sudamericano no hubo ninguna derrota por contagios.

Defensa y Justicia debía jugar ante Coquimbo en la noche del jueves, pero el partido se suspendió por parte de la Conmebol después de que el Ministerio de Salud de Chile hisopara con el procedimiento de "antígenos" y encontrara positivos los resultados de los futbolistas Francisco Pizzini, Rafael Delgado y Washington Camacho. Por ese motivo, las autoridades sanitarias chilenas consideraron que toda la delegación debía permanecer en cuarentena por tener contacto estrecho con los tres jugadores contagiados.

Tras la cancelación, la Confederación Sudamericana anunció que el partido se reprogramó para el martes que viene en Asunción. De esa forma, Coquimbo perderá su localía, aunque primero resta saber lo que sucederá con el plantel argentino, que todavía no puede regresar al país. Por lo pronto, los dirigentes sospechan de que hay algún error en los exámenes a los que fueron sometidos los futbolistas.

“En el caso de Camacho creemos que hay un error porque él ya tuvo coronavirus. Hemos presentado la documentación para tratar de que pueda estar. Mientras esperamos una comunicación oficial porque, más allá del llamado, no tenemos nada que certifique los contagios”, apuntó el dirigente en diálogo con radio Continental.

“Lo primero que hicimos es aislar a los tres jugadores, más allá de que ya lo están porque duermen en habitaciones individuales y tomamos todos los recaudos desde un principio”, detalló Lemme.

En tanto, de acuerdo a una versión de la agencia Télam, en la tarde se llegaría a un principio de acuerdo para que 53 integrantes de la delegación regresen al país en un vuelo chárter, mientras que los tres jugadores contagiados lo puedan hacer en un vuelo sanitario.