De la tercera de Cobra Kai al regreso de Tecnópolis

#CualquieraPuedeGooglear Clic y vuelve: Tecnópolis volvió a abrir puertas (con distanciamiento y protocolos a pleno) hasta el 16/2 para brindar actividades gratuitas como cine, charlas, skate, talleres de beatbox y freestyle, una muestra-homenaje a Maradona y shows de La Delio Valdez, La Bomba de Tiempo, El Choque Urbano, Dúo Karma y Anda Calabaza, entre otros. Clic de sólo lectura: vía Gourmet Musical, el libro La geometría de una flor: Gustavo Cerati y la música electrónica, de Gito Minore, desmenuza los lazos del ex Soda Stereo con la escena electrónica y las texturas sonoras.

#AltaTemporada Series para el verano. El hit Cobra Kai estrenó su tercera en Netflix, para seguir buceando en la historia de Karate Kid y en los lazos padre/hijx y docente/alumnx. Además, ya está la quinta del tanque melodramático This Is Us (miércoles a las 23, Fox Premium y DirecTV Go), Netflix estrenó la docuserie puteadora La historia de las palabrotas, y Starzplay Latinoamérica debutó la pandémico-apocalíptica The Stand, basada en la novela La danza de la muerte, de Stephen King.

#DeCatálogo Sucia y Seca es el alias solista de Julia Barreña, de Isla Mujeres, que acaba de soltar su EP debut, Derrama, grabado durante la pandemia y en sociedad con Nicolás Carlino (Un Planeta, Isla Mujeres). También hay lanzamientos de Shona (Fortuna, su cuarto disco de estudio), de PAN (su álbum debut, PAN Vol. 1), de Rosario Ortega (Otro lado, con feats variopintos que van de El Príncipe Idiota a Kevin Johansen).

#Pantallazos Rocanrol Cowboys, el documental sobre Ratones Paranoicos que subió Netflix, recorre la historia de la banda de Juanse desde sus inicios protopunks en los '80 hasta su reunión mainstream de 2017, con ritmo excitante, momentos Pomelo y regusto a la miniserie Rompan todo. Además, el ciclo Código Provincia en el Dorado, de shows en la Gobernación bonaerense, estrena episodio cumbiero con Mala Fama por la TV Pública y Cont.ar (9/1 a las 21).