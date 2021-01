De las 100 mil de Fantasmagoria a la parte tres de Des(encanto)

#DeCatálogo La performer audiovisual porteña Misi soltó su segundo EP, El temporal, con apoyo del Inamu y cameos de Natalia Spiner y Melina Moguilevsky. También hay nuevos lanzamientos de Milan (su EP Refrito), de los chaqueños Libélulas (su cuarto disco, Febrero, que cruza electrónica con bombo legüero), de Julián Baglietto (su primer álbum solista post Huevo, Sólo el amor salvará el mundo) y de La Maurette (su nuevo EP, Eterna).



#Festivalipsis Esta semana habrá edición "adaptada a la nueva normalidad" para el Festival Nuestro, con shows en el anfiteatro de Parque Centenario en dos jornadas: con El Kuelgue y Nico Legón el 19/1, y Aínda y Silvina Moreno el 20/1.



#AltaTemporada Siempre con series. Si ya te bajaste dos al hilo, aparecieron la tercera de (Des)encanto, de Matt Groening (Netflix) y de Sneaky Pete y sus duelos de tramposos (jueves por AXN).

#VideosConCrema Tomi Morano estrenó el colgado clip de Seguir de largo, editado con videos del celular que el cantante grabó en los últimos cinco años, y con participaciones de CA7RIEL y Sol Liebeskind. También están online los nuevos videos del rosarino Pablo Comas (Campeona, atractiva apuesta de romanticismo familiar, sci-fi y tenebroso), de Fantasmagoria (100000 veces, anticipo de próximo disco, entre pócimas y cantantes resucitados) y de Dakillah (Exótica, entre beboteo, bichas, perreo y cerámicas).

#HacelaSimple ¡Mirá la hora qué es y no metiste nada nuevo en tu playlist! Bhavi compartió el simple Ya no saben, que incluye cumbre trapera con feats de YSY A y Neo Pistea. Además salieron canciones de Iván Salo (el reggae cannábico La flor), de Agente Distracción (Encuentra el tiempo), del patagónico Mapa a Ningún Lado (Qué hora es) y de Los Bilis (La tele y esa épica línea de "no sé para qué mierda prendo la tele").