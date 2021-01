"Sería un gesto de apertura"

El presidente del bloque Socialista en la Cámara de Diputados de Santa Fe, Joaquín Blanco le pidió al gobernador Omar Perotti “un gesto de apertura” para escuchar a la oposición y aceptar “sugerencias” para el temario de sesiones extraordinarias. “Sabemos que es potestad del Ejecutivo determinar el temario, pero sería un buen inicio para retomar el diálogo con la oposición”, le dijo a Rosario/12 y, por supuesto, ya tiene un tema en mente: La Ley de Góndolas que tuvo media sanción unánime el año pasado en la Cámara baja. Por su parte, el gobernador tiene sus prioridades puestas en la Ley de Conectividad y las normas de Seguridad Pública. Desde el socialismo también opinaron sobre la llegada de Roberto Sukerman al ministerio de Gobierno y de Marcos Corach al frente de la cartera de Gestión Pública. Para Blanco, Perotti “subestimó lo que significa gobernar una provincia tan compleja como esta”.

Respecto de las sesiones extraordinarias, Blanco aseguró: "Nos parece que sería muy importante que el gobierno de Perotti acepte sugerencias de la oposición para tratar temas en ese período. Por ejemplo la Ley de Góndolas que es de aplicación en la provincia de Santa Fe una ley nacional, que tiene que ver con la canasta básica de alimentos, que tiene ver con mayor competencia y menos concentración económica que son cuestiones centrales para cuidar el bolsillo de los santafesinos”, señaló. Y explicó que esa Ley de Góndolas “tiene media sanción unánime de la Cámara de Diputados y por falta de decisión política no hemos podido avanzar en el senado en 2020. Esperamos que haya apertura política para escuchar estas propuestas”.

Por otra parte, sobre los cambios que hubo en la primera línea del gobierno provincial, el jefe de la bancada socialista en diputados indicó que “no son cambios, es un enroque de nombres que como primera lectura es el reconocimiento del propio Perotti de los graves problemas políticos y de gestión que tuvo su administración durante el primer año de gobierno”. Y aseguró: “Que un gobernador en su primer año haya cambiado un ministro de Salud en plena pandemia, a un jefe de policía que él mismo designó y fue a buscar a la casa en el medio de una crisis de seguridad, que le renuncie un ministro de Gobierno y esté 60 días sin poder designar a su reemplazante, un poco deja en evidencia la fragilidad del armado político del propio gobernador”.

Para Blanco, el gobernador “subestimó lo que significa gobernar una provincia compleja como Santa Fe y la necesidad de tener un equipo de gobierno armónico que esté detrás de objetivos claros para poder gestionar con éxito esta provincia. Este es un gobierno que ha loteado los ministerios entre las distintas facciones del peronismo donde claramente los equipos dentro de los propios ministerios son fragmentados, donde hay diferentes corrientes que a veces hasta compiten entre sí dentro de los mismos ministerios. Y esto me parece que tiene un enorme correlato con los pobres resultados que hemos visto hasta aquí de la gestión Perotti”.

El diputado socialista cree que “es necesario un cambio en la relación del gobierno con la oposición. El ministro Sukerman no arrancó bien con sus declaraciones, acá lo que hace falta de parte del Ejecutivo es escuchar más, convocar a un diálogo sincero y reconocer que si bien la sociedad votó a un poder Ejecutivo de un color político, también es cierto que votó a una cámara de Diputados de otro color político y que dentro de estas reglas de la democracia hay que encontrar puentes, acuerdos y consensos”. Y señaló que si el ministro Sukerman encara esta tarea, “es un vacío que va a llenar que hasta ahora no lo ocupó nadie. Pero no tiene que pasarle lo mismo que le pasó a (Esteban) Borgonovo: Si un ministro de Gobierno no tiene el respaldo del gobernador, autonomía política y capacidad de tomar decisiones, no puede ejercer su rol esperando buenos resultados”.

Consultado sobre seguridad, Blanco opinó que “hay una enorme preocupación que tenemos todos los santafesinos y santafesinas, porque pasamos un año muy grave, muy complejo el que atravesó Santa Fe en la materia. Necesitamos que el gobierno explicite un plan de seguridad concreto y que el gobernador convoque a la Junta Provincial de Seguridad que es el ámbito institucional donde se encuentran los tres poderes de la provincia, donde se pueden convocar a los municipios y las comunas, donde se puede convocar a la justicia federal y a las fuerzas federales. Vemos un gobierno que tiene enormes dificultades para gestionar el día a día de la seguridad, hasta con los patrulleros que tienen que circular por Rosario tienen problemas”.

El diputado confirmó que ya empezaron "a trabajar con las leyes de seguridad pública desde el mismo momento que ingresaron". "Supongo que vamos a tener en febrero avances en algunas de ellas. Pero hay que entender que son leyes a largo plazo y no hay que caer en la idea que detrás de estas leyes está la solución a todos los problemas que tiene la provincia. En eso queremos que no haya demagogia en el debate”, afirmó.

Consultado sobre la Ley de Conectividad, que el propio gobernador pidió sea tratada en la Legislatura, el diputado socialista dijo que “concretamente lo que falta es claridad del gobierno que por ahora se ha dedicado más a campañas publicitarias sobre el tema que a contarnos realmente a los santafesinos exactamente qué quiere hacer, cómo lo quiere hacer y cuándo lo quiere hacer en materia de conectividad. Se ha convocado tres veces a la comisión de Obras y Servicios Públicos a los funcionarios encargados del tema y las tres veces pusieron excusas para no concurrir. Se ha girado un cuestionario de preguntas sobre el tema y nunca respondieron, con lo cual quedan muchas dudas. ¿Hay conexión con el Enacom, se coordinó con Arsat, de qué manera se interactúa con los privados? Muchos interrogantes que no hemos podido disipar. Cuando tengamos todos los elementos vamos a poder decidir”, concluyó.