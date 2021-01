Diego Simonet destacó el gran trabajo de equipo de Los Gladiadores

El armador central Diego Simonet, máxima figura del seleccionado argentino masculino de handball, destacó este sábado "la capacidad del equipo para poner en problemas" a sus rivales, al explicar la victoria ante Croacia, actual subcampeón europeo, por 23-19 en el Mundial de El Cairo, Egipto.

"Lo que destaco es que jugamos en equipo, que es nuestro fuerte. No tenemos estrellas, sabemos que si no estamos todos comprometidos y al ciento por ciento y jugando en equipo no podemos hacer nada. Hoy fue todo eso: lo de hoy fue un gran trabajo en equipo", expresó Simonet en declaraciones a Télam desde Egipto. El jugador del Montpellier francés dejó en claro que la filosofía de el equipo pasa por una gran defensa, que luego permite conseguir destacarse en otros aspectos del juego. "Lo que más me gusta es la capacidad que tenemos de poner a los demás en problemas, al ataque rival. En el handball se construye de abajo para arriba. Y eso es lo que tenemos nosotros: una buena defensa", sintetizó el "Chino".

Simonet, quien recibió el alta médica el 5 de noviembre pasado tras haber padecido coronavirus durante 19 días, representó al país en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y fue doble medallista panamericano con Argentina (oro en Guadalajara, México, 2011 y plata en Toronto, Canadá, 2015).

"Croacia tiene buenos jugadores, grandotes y lentos y eso nos favoreció. Los sacamos de su sistema. Vi a sus mejores jugadores que no sabían qué hacer: amagaban y amagaban y se notó que los pusimos en muchos problemas y dificultades con la defensa", enfatizó. "Supimos, con experiencia y actitud, estar calmos en los momentos clave. Atacamos bien y no nos precipitamos", puntualizó.

Simonet retornó el jueves pasado, luego de dos partidos ausente por una lesión en el tímpano de un oído, en el triunfo ante Japón por 28 a 24, en el inicio de la segunda ronda del torneo. 'El Chino' no jugó en el triunfo de Argentina ante Bahréin por 24-21, el domingo pasado, en la segunda presentación de 'Los Gladiadores' en el Grupo D ni en la derrota frente a Dinamarca, campeón mundial y olímpico, por 31 a 20, del martes, ya que en la victoria en el debut ante República Democrática del Congo, por 28 a 22, sufrió un golpe que le perforó el tímpano.