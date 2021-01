Entregan copas menstruales a personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se transformó en la primera dependencia del Estado donde inició el programa de Justicia Menstrual. En la actividad, los funcionarios del Gobierno hicieron entrega de copas menstruales para el personal y brindaron un taller sobre su uso.

El encuentro estuvo encabezado por la titular de la Dirección Nacional de Políticas de Género del Ministerio de Seguridad de la Nación, Carolina Justo Von Lurzer, y el director nacional de la fuerza, José Glinski. “Este es el inicio de un proceso para garantizar derechos para las mujeres y personas menstruantes del organismo, para que mejoren su gestión menstrual considerando la salud, los beneficios para el medio ambiente, y la equidad salarial al disminuir la brecha que hay entre mujeres y varones por ese gasto no optativo que tenemos en cada uno de nuestros ciclos”, explicó Justo Von Lurzer.

La actividad también se inscribió en el primer foro de Acciones para alcanzar la Justicia Menstrual que tuvo lugar en diciembre pasado, donde más de 100 funcionarias nacionales y provinciales, diputadas y senadoras nacionales, concejalas, dirigentas políticas, cooperativistas y activistas de todo el país que plantearon iniciativas para revertir la situación de desigualdad que implica la menstruación no sólo en términos económicos sino también en cuestiones relacionadas a la salud, la educación y el trabajo.

En el foro, las autoridades se comprometieron a distribuir 2 mil copas menstruales de forma gratuita entre el personal de la fuerza en todo el país. Glinski aclaró que no es obligatorio el uso del método de gestión menstrual. “Cada persona decide, en la medida que puede. Porque para poder decidir hay que conocer y también acceder. Lo que no podemos hacer es no darles la oportunidad si tenemos la posibilidad de hacerlo, la cual se genera con decisión política”.

El titular de la PSA sostuvo que “dimos un paso adelante” y ubicaron a la fuerza de seguridad como “una institución policial de vanguardia, donde el 38 por ciento son mujeres y personas menstruantes”.

“Hoy es un día que inscribe en la historia, porque con esta inversión de cerca 2 millones de pesos marcamos una línea de comportamiento que tiene el Ministerio de Seguridad, que tiene la PSA y que sin lugar a dudas tiene el Estado argentino que conduce el presidente Alberto Fernández. Hay sobradas muestras de lo que queremos desde el Gobierno Nacional en pos de la igualdad entre varones y mujeres”, conlcuyó Glinski.