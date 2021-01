El debate sobre la posible suspensión de las PASO

Luego de que el Gobierno habilitara al Congreso a debatir las modificaciones del Cronograma Electoral 2021, con la posibilidad de suspender por única vez las PASO en todo el país, nuevas voces se sumaron al debate.

Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, sostuvo que “el Congreso debe tratar el pedido” para bajar la movilidad durante un mes como agosto, que ya demostró ser complejo en cuanto a aumento de casos de covid-19. "En algunas provincias va a haber necesariamente dos elecciones y en otras hasta tres. Por sí o por no, el Congreso va a tener que dar una resolución", remarcó el mandatario correntino de Juntos por el Cambio, sumándose a la postura mayoritaria de los gobernadores peronistas.

En ese sentido se expresó también el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. "La mayoría de los gobernadores estamos de acuerdo por esta única vez en que las PASO se puedan suspender por las cuestiones sanitarias y porque hay un año de pandemia en la que los mandatarios que asumimos aplicamos programas de gobierno diferentes a los previstos, en pos de cuidar la salud de la gente", indicó en declaraciones a AM 750.

También se mostró a favor de la modificación del calendario electoral fue el diputado José Luis Ramón. El presidente del interbloque de Unidad Federal para el Desarrollo sostuvo que su espacio va a acompañar la suspensión, y señaló que es “un gesto saludable y por única vez, de acuerdo a la gravedad que tiene la pandemia, suspender las PASO durante este año como un mensaje a esa parte de la sociedad que está muy golpeada como es el sector de las pymes”. Agregó que los fondos de las elecciones deberían ser destinados a aliviar la situación de ese sector.

En un lugar diferente se posicionó Miguel Ángel Pichetto, el ex compañero de fórmula de Mauricio Macri. "Nunca es bueno cambiar las reglas de juego del proceso electoral en el mismo año, pese a que estamos en una situación especial por la pandemia", advirtió durante una videoconferencia de la Asociación de Periodistas de la República Argentina (APeRA). "En Juntos por el Cambio tenemos una posición contraria a la modificación y creemos que hay que sostener las primarias. Pero hay punto intermedio que sería la de suspenderlas si el partido político se pone de acuerdo en que no haya confrontación", añadió el ex senador.

El diputado nacional de la UCR Facundo Suárez Lastra también consideró que las PASO “se deben celebrar acotándolas y teniendo en cuenta las características de la pandemia" de coronavirus. Y sostuvo que "cualquier modificación electoral en el año de las elecciones es mala” y que la iniciativa está motivada por "conveniencias electorales" de quienes están apoyando la suspensión de esos comicios. En la misma línea se refirió el también diputado radical Emiliano Yacobitti, quien opinó que "las PASO se deben realizar".