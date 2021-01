Ricardo alfonsín: "El radicalismo hoy defiende las ideas del PRO"

El embajador en España, Ricardo Alfonsín, volvió a criticar la cúpula de la UCR y al señalar que "hoy en día no defiende sus ideas históricas sino las ideas del PRO". "El radicalismo, de radical tiene su nombre nada más", acusó el ex diputado que vinculó la situación con la alianza del partido con el el espacio liderado por Mauricio Macri.

El radicalismo "desde 2015 dejó de representar la identidad y la ideología de la UCR", apuntó Alfonsín, que en el marco de una entrevista radial acusó a la dirigencia del espacio centenario de "defender las ideas del PRO que son las del neoliberalismo, que son respetables, pero no son las nuestras".



La influencia de Alfonsín dentro del radicalismo comenzó a mermar en los meses definitorios de las elecciones presidenciales de 2015, con la presión de encontrar un camino opositor que pudiera hacerle frente al kirchnerismo, entonces aún con Cristina Fernández al frente de la presidencia nacional. El hijo del ex presidente Raúl Alfonsín se opuso a la alianza entre la UCR, la Coalición Cívica y el PRO, que finalmente se concretó y gobernó el país los siguientes cuatro años. Fue desplazado también de la presidencia del partido en la provincia de Buenos Aires y tampoco renovó mandato en el Parlamento. Desde entonces, disparó críticas hacia la dirección del espacio radical. "No creemos en esas recetas" en relación a las variables neoliberales, sostuvo durante la entrevista radial, las que "más bien en lugar de resolver los problemas, los complica. No es una teoría, es la historia la que lo demuestra".

Así, criticó al expresidente Mauricio Macri, que inauguró una fundación con su nombre que, dice, se dedicará a la educación cuando durante su gestión "no se hizo demasiado con la educación más que decir de vez en cuando que era necesario que los contenidos de la educación prepararan mejor para enfrentar un mundo laboral cambiante y para el emprendedurismo. Mucho más no hubo, no se pensaron en programas que concretamente se propusieran modificar los contenidos de la enseñanza", cuestionó Alfonsín.

"Entonces yo jorobaba mucho, pero se ve que a mi partido no le llamaba mucho la atención, sobre que en el gobierno se hablaba de emprendedor o vecino, nunca se hablaba de ciudadano", recordó.

El ex diputado volvió a la política el año pasado, como embajador de Argentina en Esña en representación del gobierno de Alberto Fernández. Desde Madrid, volvió a defender la gestión de la pandemia del gobierno nacional y la decisión de adquirir y comenzar una campaña de vacunación con la vacuna del laboratorio ruso Gamaleya. "hay problemas de fabricación y de logística de la vacuna, no es solo Argentina" la que se ve en la disyuntiva de tener que ajustar algunas cifras en torno a la entrega de dosis. Esta mediodía, en tanto, el país cargará un nueva entrega de vacunas Sputnik V en Moscú para ingresar al país.

"Algunos países de Europa están evaluando hacer reclamos a (el laboratorio estadounidense) Pfizer y a otras marcas porque no cumplieron los compromisos asumidos respecto de la cantidad de vacunas" mientras que evalúan "la posibilidad de que se pueda contratar la vacuna rusa", informó. En ese sentido, "el que dice que la ciencia rusa no es confiable lo dice simplemente por ignorancia o por razones electorales, se juega con el temor de la sociedad y se desincentiva la vacunación", criticó en la misma línea que lo hizo la semana pasada, cuando tildó de "irresponsables" a quienes criticaron la fórmula rusa.