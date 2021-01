Un pitbull atacó a cinco vecinos en Morón

Un pitbull atacó en Morón a cinco vecinos y a un policía, que le disparó dos veces para frenar su embestida. El hecho se produjo poco antes de las 10 del pasado martes en la calle Alessandri entre Azul y Avellaneda, a 12 cuadras de la Base Aérea Militar.

El animal, bautizado como Jason por su dueño, estaba en la vereda, sin correa ni bozal, cuando comenzó a atacar a una vecina que caminaba de regreso a su casa. “El perro me vino de frente, me saltó y me mordió el brazo”, contó la mujer a la prensa. Cuando otros vecinos intervinieron en la situación, el pitbull no se detuvo y terminó mordiendo a cuatro personas más, según el reporte policial, aunque los vecinos aseguran que son ocho las víctimas en total.

Finalmente, un policía apareció en el lugar y, ante la embestida del perro, efectuó un disparo con su arma reglamentaria. A pesar de la herida recibida, el animal continuó atacándolo, por lo que el uniformado realizó un nuevo disparo que acabó con la vida del animal.

“El policía le tiró un tiro cuando el perro le saltó y después otro, pero el perro seguía atacando igual”, relató una vecina a la prensa.

Las víctimas del pitbull aseguraron que el perro pertenecía al ex concejal y director de la Unidad de Gestión Comunitaria (UGC) número 9 de Morón, Marcelo Ríos. “No era la primera vez que el perro atacaba”, advirtieron los afectados.

Como saldo del brutal ataque del animal, los vecinos debieron ser hospitalizados. Una mujer recibió 100 puntos de sutura y sufrió una grave lesión en un tendón.