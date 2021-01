Un destino turístico argentino en el top 10 de Forbes

La provincia de Mendoza es el único destino argentino que fue incluido en el ranking de la revista Forbes publicado esta semana sobre los 10 lugares recomendados para visitar en el marco de la pandemia de coronavirus. La revista destacó la seguridad sanitaria que ofrece junto a sus atractivos turísticos como montañismo, actividades al aire libre y enoturismo.



El Top 10 latinoamericano del ranking Forbes lo completan Ciudad de México, Santiago (Chile), San José (Costa Rica), Machu Picchu (Perú), Río de Janeiro (Brasil), Punta Cana (República Dominicana), Cartagena (Colombia), Cabos de Baja California y Cancún (ambos en México).

En el caso de Mendoza, Forbes valoró sus certificaciones nacionales e internacionales de seguridad sanitaria, así como los protocolos e infraestructura adaptada a la nueva realidad, innovación turística y conectividad.

“Las prioridades de viaje han cambiado, habrá mayores preferencias por experiencias que permitan descubrir los destinos desde un ángulo menos turístico y más local”, señaló Toucan Insights, integrante del comité de selección de destinos turísticos para Forbes.

La publicación sostiene que la tierra del malbec, que alberga al imponente cerro Aconcagua, es un destino imperdible para los enófilos de todo el mundo, al formar parte de la prestigiosa red global de las Great Wine Capitals.

A su vez, resalta que la provincia ofrece actividades de montaña, esquí, trekking, kayak, cabalgatas y ciclismo, lo que completa la oferta de este destino enmarcado por la belleza de abundantes viñedos.

En la primera quincena de enero, la provincia tuvo ocupación total en los destinos de alta montaña, como Cacheuta, Tunuyán, Potrerillos, Valle de Uco, Alvear, Uspallata y el Cañón del Atuel. Al respecto, la Cámara de Comercio y Turismo de la ruta 82 indicó que “las expectativas son altas teniendo en cuenta las reservas confirmadas hasta el 31 de enero”.

Entre otras herramientas lanzadas en contexto de pandemia, la provincia publicó un nuevo sitio web del Sistema de Áreas Naturales Protegidas, con información y documentación muy completa de cada una de ellas, que incluye los protocolos necesarios para el acceso y visitas con el objetivo de cuidar a los turistas.

Forbes ya había posicionado a Mendoza en 2019 como destino turístico para la temporada 2020, según su comité de selección, que incluye al equipo editorial de Forbes Life Latam y especialistas de la industria turística global, como Virtuoso, Booking, Toucan Insights, y The Leading Hotels of the World entre otros.