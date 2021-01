Inician el proceso para destituir al edil acusado por intento de abuso

Se realizó una sesión extraordinaria en el Concejo Deliberante de Joaquín V. González en la que se aprobó de forma unánime dar curso al proceso que podría terminar con la destitución del edil Rubén Palmero, imputado y detenido por intento de abuso sexual a un adolescente.

El proyecto de resolución fue presentado por las concejalas Ana Silvia Sarmiento (Compromiso Ciudadano), Julieta Nieto (PJ), Macarena Navarro (UCR), Cintia Cajal y el edil Sebastián Pérez (Unidad Ciudadana). Propone aplicar la sanción de exclusión a Palmero por inconducta moral, valiéndose de lo establecido por el artículo 16 de la carta orgánica municipal y del artículo 183 de la Constitución provincial. Hubo una votación unánime que incluyó al concejal Pablo Villagra (PJ). El presidente interino Juan Pablo Cuellar no votó por estar presidiendo la sesión. El edil Nicolás Luna estuvo ausente e informó que por razones de salud estaba en la capital salteña.

El jueves último hubo una protesta de familiares, vecinos y vecinas de la localidad que hicieron llegar además un petitorio al Concejo para que destituya a Palmero.

La normativa municipal prevé que el Concejo Deliberante “podrá corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones y (…) excluirlo de su seno por razones de incapacidad física o moral (...). Para este fin, deberán concurrir dos tercios de votos del total de sus miembros. La exclusión solo podrá ser tratada en sesiones convocadas para ese efecto después de haberse permitido la defensa (…)”. Del mismo modo, la Constitución de Salta establece la posibilidad de exclusión “por incapacidad física o moral sobreviviente”.

La concejala Sarmiento informó a Salta/12 que Palmero será notificado de manera formal el próximo lunes y a partir del martes tendrá tres días hábiles para realizar su defensa y enviarla al Concejo por escrito. “El viernes estaríamos en condiciones de conocer la respuesta y el lunes o martes subsiguiente tendríamos la posibilidad de reunirnos para tomar una decisión definitiva”, especificó. La institución debe convocar a otra sesión extraordinaria para votar la propuesta de destitución. El Concejo tiene 9 integrantes, para la destitución se necesitan 6 votos positivos.

Pérez sostuvo que se trata de “un tema muy sensible que ha repercutido en el pueblo” y que “hay una incapacidad física de Palmero al no poder estar representando a los más de mil votantes que le dieron la confianza a través del Partido de la Victoria”. La incapacidad física hace alusión al hecho de que el concejal está detenido, y por lo tanto no puede llevar a cabo su actividad habitual.

Palmero era el presidente del Concejo, función en la que lo reemplaza Cuellar. Pérez señaló que del 1 al 20 de febrero se eligen nuevas autoridades y que también debe votarse un dictamen sobre un juicio político al intendente Juan Domingo Aguirre, instancias en que el PV no tendrá su representación en la banca.

“Tenemos que actuar como cuerpo. Como representantes tenemos que plantear posturas y no escondernos. Tenemos que poner la cara, opinar y juzgar conductas que es lo que más difícil”, expresó la concejala, que además indicó que la ciudadanía está atenta a la actuación del Concejo.

“La sociedad mira y no quieren vernos como cómplices”. “Tratamos de liberar esta situación para que la Justicia haga lo que tenga que hacer y no piense que hay una corporación política que encubre (…)”, manifestó. Añadió que respetando el derecho a la defensa de Palmero están posibilitando que “la otra parte” se exprese.

La concejala Nieto dijo por su parte que como tienen la “tarea de velar por el pueblo, sus necesidades y proyectos”, comenzaron con el “proceso administrativo que corresponde”. “Muchas veces los vecinos quieren las soluciones inmediatas y eso no es viable”, sostuvo, aunque aclaró que el proceso en el Concejo será corto.

Asimismo, Sarmiento recordó que pronto habrá otra campaña política por los comicios legislativos de este año y consideró que cuando una persona acepta formar parte de un espacio “tiene que buscar rectitud en lo que hace”, por lo que dijo que espera que la Justicia defina y pidió que el haber sido elegido por el pueblo “no signifique una ventaja”.

La segunda en la lista del Partido de la Víctoria para suceder a Palmero ante su posible destitución es María Juárez, docente de historia de la localidad.

El juez de garantías 1, Héctor Sebastián Guzmán, aclaró a Salta/12 que el concejal sigue detenido en la Comisaría 50 de Joaquín V. González. Especificó que no hubo un traslado a Metán ni se evalúa esa posibilidad y explicó que la defensa ejercida por el abogado Rafael Reina pidió la libertad del imputado y que corrió vista de esta solicitud a la Fiscalía.

Por su parte, la fiscala penal María Celeste García Pisacic solicitó la continuidad de la detención. El magistrado dijo que resolverá sobre estos pedidos la semana que viene.