Abuso sexual en Once: la joven relató cómo fue el hecho

La joven que denunció haber sido violada por el dueño del local Uniformes Garzón, en Once, relató cómo fue el hecho. "Tengo tristeza en todo momento. Sólo digo: Dios mío, gracias que no me acuerdo de nada. No hubiera soportado recordar algo", expresó ante las cámaras de televisión, acompañada por su madre.



La chica venezolana, de 18 años, había ido el sábado a su primer día de trabajo. Se trataba de una prueba. El agresor, Humberto Garzón Martínez, en un momento cerró las persianas con candado y las puertas con llave. "Inmediatamente le mandé un mensaje a mi mamá diciéndole que tenía miedo porque vi que estaba cerrando todo. En ningún momento se dio cuenta de que usé el celular. Se acercó hasta donde estaba, en la caja, y me ofreció vodka", detalló.



Ella le respondió que no tomaba alcohol y que, además, si lo hacía, tendría problemas con su madre. Minutos antes de que el hombre cerrara todo habían ingresado al comercio unas señoras. "Lo único que le dije es que iba a ver (de tomar) agua, pero que la iba a tomar de un filtro. Me levanté, las atendí (a las clientas), y cuando regresé tenía el agua allí. Hacía mucho calor. Estaba tan metida en el tema de hacerlo bien para quedar en el trabajo que no me percaté de que él ya me había servido el agua", narró la víctima.



Tras tomar agua sintió que se le dormían las manos. Marcó en su celular el último número al que se había comunicado. Era el de su hermana, quien contestó. Pero la joven no pudo hablar. Sintió que se dormía; que estaba mareada. Cuando despertó, Garzón Martínez ya estaba poniéndole el pantalón. "De allí me imagino que me volví a dormir. Desperté nuevamente y estaba con la Policía."



"La tristeza la tengo en todo momento. Sólo digo: Díos mío, gracias que no me acuerdo de nada. No hubiera soportado recordar algo", dijo entre lágrimas.

El hombre denunciado fue liberado. "No estoy de acuerdo, estoy sufriendo mucho. En Argentina he visto muchísimos casos, y he oído que el abuso tiene una tasa muy alta, el femicidio y todo ese tipo de cosas. Normalmente por miedo, temor o susto (las víctimas) no dan la cara como lo estoy haciendo yo. Tengo muchísima fe de que les voy a dar fuerza a otras chicas para que den la cara, para que digan y denuncien", concluyó.

El jueves su familia convocó a una manifestación pacífica en la puerta del local, que se encuentra cerrado desde el sábado. Las persianas bajas del comercio se taparon con carteles: “los violadores no se liberan”, señalaba uno, dirigido a la jueza Karina Zucconi, del Juzgado en lo Criminal y Correccional N°15, que decidió la excarcelación del agresor. Otras mujeres venezolanas contaron que vivieron situaciones similares.