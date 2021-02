Imputan por "falsedad ideológica" a la psiquiatra de Maradona 

El equipo de fiscales de San Isidro a cargo de la investigación de la muerte de Diego Armando Maradona consideraron tener pruebas de que la psiquiatra Agustina Cosachov, investigada por la muerte del ídolo, firmó un certificado y una historia clínica en la que sostenía que el Diez estaba en buen estado de salud mental, sin tener una entrevista. Las fuentes judiciales precisaron que el hecho ocurrió en octubre pasado, un mes antes de su muerte, y le sumaron una nueva imputación por "falsedad ideológica".

Los fiscales Laura Capra, Patricio Ferrari, John Broyad y Cosme Iribarren ya investigan a Cosachov por "homicidio culposo" junto al neurocurujano Leopoldo Luque. La nueva imputación contra la psiquiatra prevé una pena de 1 a 6 años de cárcel. Según las fuentes judiciales consultadas por la agencia Télam, la prueba para imputar a la profesional surgió del análisis de su teléfono celular.

El 26 de octubre, una persona –cuya identidad los investigadores quieren preservar-, se comunicó por celular con la psiquiatra y le solicitó que expidiera un certificado en el que se consigne que Maradona estaba en buen estado de salud mental. Cosachov confeccionó ese certificado, donde asentaba que el DT de Gimnasia estaba "ubicado en tiempo y espacio, vigil y en buen estado" y se lo envió a su interlocutor el día siguiente, pero con fecha del 20 de octubre, según probaron los fiscales.

Cosachov además asentó en su propia historia clínica, secuestrada también por los fiscales, esta misma constancia donde afirmaba que lo había visitado y lo encontró en ese estado. "Entre los días 21 al 27 de octubre tenemos mensajes y diálogos en los que la psiquiatra deja claro que el estado de salud mental de Maradona no era el que afirmaba en el documento", dijo a Télam una fuente con acceso al expediente.



Además, los fiscales Capra, Iribarren y Ferrari constataron por dos vías que en esa fecha Cosachov nunca visitó a Maradona en la casa del country platense Campos de Roca II, donde en ese momento estaba hospedado. Eso pudo probarse con la geolocalización de sus celulares, que no la ubican en ese sitio, y además un equipo de la Policía constató que la psiaquitra no figura en los registros de ingresos al country en esas fechas.