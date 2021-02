DOMINGO 7

TEATRO

Un hembro Un grupo de personas de diferentes sexos y edades reconstruyen o debaten sobre cómo ocurrió un único hecho: una suerte de comando salió a sembrar en los huecos de una ciudad o de varias ciudades al mismo tiempo. La pieza transcurre en los diferentes puntos de vista desde los que el grupo de personas narra la historia. Con dramaturgia de Rubén Sabbadini y dirección de Laura Paredes, esta obra es una de las seleccionadas por el concurso Nuestro Teatro, impulsado por el Teatro Cervantes, que durante el verano se estarán representando en la explanada de la Biblioteca Nacional. Reservas por Alternativa Teatral, a partir del domingo previo a cada estreno. Con Maiamar Abrodos, Juan Barberini, Claudia Cantero, Pilar Gamboa y Horacio Marassi. Última función.

A las 22, en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Gratis.

MÚSICA

Eruca Sativa Regresa a los escenarios para reencontrarse con su público después de casi un año sin presentarse en vivo. En el año 2020 el grupo recibió el Premio Gardel 2020 en la categoría Mejor álbum grupo de rock por Seremos primavera, el sexto disco de la banda. Además, obtuvo tres nominaciones a los Latin Grammy y anteriormente había recibido dos nominaciones por el disco Barro y fauna” (2017) y una anterior en la categoría Mejor canción de rock por “Nada salvaje” (2016).

A las 18, en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: desde $1000.

Víctor Torres y Fernando Pérez El Centro Cultural Kirchner abre sus puertas los fines de semana para que el público pueda disfrutar de conciertos en vivo y exhibiciones, bajo los protocolos sanitarios y de distanciamiento. Hoy, el barítono Víctor Torres y el pianista Fernando Pérez ofrecen un recital con canciones de diferentes épocas y estilos, en el ciclo de conciertos abiertos al público en el Auditorio Nacional. El repertorio transita la canción de cámara en alemán, francés e inglés y música de autores argentinos, de Franz Schubert a Ariel Ramírez y de Claude Debussy a Michel Legrand.

A las 18, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 131. Entradas: compartir.cultura.gob.ar/centro-cultural-kirchner

José Saluzzi Trío El guitarrista y compositor se presenta por primera vez en el marco de las Bebop Sessions que se realizan en la terraza de Aldo’s junto a su trío que completan Juan Fracchi en contrabajo y Andrés Tarditti en saxos. Interpretará piezas del repertorio del Jazz internacional de diversos autores, combinado con canciones originales del propio guitarrista.

A las 18.30, en la terraza de Aldo's Palermo, Arévalo 2032. Entrada: $700.

CINE

Mal de Plata El Museo Nacional de Bellas Artes presenta el cortometraje "Mal de Plata, un film sobre el artista Federico Manuel Peralta Ramos realizado por Juan Carlos Capurro. La película, estrenada el pasado 11 de diciembre en la explanada de la Biblioteca Nacional, es un homenaje al artista plástico, poeta y performer Federico Manuel Peralta Ramos (Mar del Plata, 1939-Buenos Aires, 1992). Capurro, artista conceptual, realizador y escritor, dirige la revista del Colectivo de Artistas Estrella del Oriente, grupo integrado por pintores, músicos y escritores, como Ana Aldaburu, Pedro Roth, Daniel Santoro, Maria Negro y Tata Cedrón. El filme sobre el artista conceptual y performer no intenta una aproximación biográfica sino una mirada de artista a artista. Hoy se realizará una proyección especial en el marco del cierre de La Noche de los Museos.

A las 19.30. Información y entradas a través de la página del museo MAR https://www.gba.gob.ar/museomar

LUNES 8

ARTE

Encuentro con afiches La muestra reúne más de cuarenta afiches de exhibiciones fotográficas que fueron realizadas en diferentes ciudades: Buenos Aires, La Plata, Asunción, Río Janeiro, París, Amsterdan, Londres, Milano y otras. Es una selección de la colección privada de Ataulfo Perez Aznar que recorre muestras realizadas en museos y galerías de fotógrafos reconocidos como Walker Evans, Garry Winogrand, Larry Clark, William Eggleston, Lee Friedlander, August Sander, Richard Avedon, Mario Chavo Neto, Sebastião Salgado, Martin Chambi, Eduardo Grossman, y fotógrafas como Sara Facio, Alicia D Amico, entre otras personas. “A lo largo de varios años Ataulfo buscó, recorrió, compró, pidió afiches de exhibiciones fotográficas. Seleccionó y ese acto de selección da cuenta de sus intereses, de su camino como estudioso de la fotografía y como fotógrafo”, apunta Samanta Salvatori y Ayelen Ruiz Infante, Coordinadoras de la Colección.

En Fototeca Latinoamericana - FoLa, Godoy Cruz 2626. Entrada: $150.

CINE

Buenas noches Malvinas En abril de 1982 Dalmiro Bustos y Elena Noseda enfrentan uno de los momentos más difíciles de sus vidas, cuando su hijo mayor, Fabián, es enviado a combatir a las Islas, junto a cientos de soldados conscriptos. A casi cuarenta años de los hechos, Dalmiro, Elena y sus dos hijos menores, Javier y María Elena, cuentan lo que no pudieron decir entonces, en un intento de ir tras las huellas de Fabián y poner en palabras las angustias y los dolores que aún permanecen. La película de Ana Fraile y Lucas Scavino pone sobre la mesa las distintas formas de hacer frente a lo traumático y las cicatrices físicas y psicológicas que persisten a casi 40 años del conflicto bélico.

Disponible en http://cine.ar/ Entrada: $30.

TEATRO

Acerca de Clara Wieck Betty Gambartes y Diego Vila presentan una producción audiovisual que adelanta la bioficción sobre una de las pianistas más influyente y aclamadas del siglo XIX. Aunque eclipsada para la historiografía musical por ser la esposa de Robert Schumann, Clara Wieck fue no sólo una de las intérpretes más destacadas de su tiempo sino también una influyente difusora del Romanticismo musical. A través de conversaciones, paisajes, fragmentos de ensayos y, fundamentalmente, de la música, este registro en video busca acercarse a la personalidad de una mujer extraordinaria. La propuesta se presenta en el marco del ciclo Modos Híbridos, que propone un abordaje audiovisual de las obras programadas por el CTBA para 2020.

Disponible en https://vivamoscultura.buenosaires.gob.ar/

MÚSICA

Bomba de Tiempo Siguiendo con los protocolos vigentes, como por ejemplo el uso de tapabocas y la toma de temperatura a cada asistente al momento del ingreso al predio, la propuesta contempla islas de 4 y 6 personas distribuidas en el patio de Ciudad Cultural Konex. Desde hace poco más de 14 años, La Bomba de Tiempo se ha presentado todos los lunes en Ciudad Cultural Konex, Buenos Aires, Argentina. El famoso “Lunes Bomba” revolucionó el circuito cultural porteño, convirtiéndose en el evento más convocante y en una cita obligada tanto para el público local como turista. Al evento de hoy le seguirán fechas el 18 y 25 de enero.

A las 20, en el Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: desde $600. Disponible en https://www.cckonex.org/

MARTES 9

CINE

Manuel Antin Durante febrero, el INCAA y la plataforma Cine.ar proponen un recorrido por la obra del autor, director y realizador argentino: un cruce entre cine y literatura, a través de sus mejores largometrajes. La muestra de diez largometrajes, que podrá verse de forma gratuita durante febrero, propone un recorrido posible para conocer la filmografía del realizador. En su búsqueda por fusionar el cine con las letras, Antín llevó a la pantalla grandes obras literarias y cambió el séptimo arte argentino para siempre. Durante todo este mes se podrá acceder gratis a esta selección de películas de uno de los nombres fundamentales del cine nacional, en las cuales se destacan referentes del cine argentino, cómo Graciela Borges, Lautaro Murúa, China Zorrilla, Susú Pecoraro, entre otros.

Disponible en http://www.cine.ar/

Hace ruido El documental se registró en el Bosque Peralta Ramos de Mar del Plata, con Sofía Viola, Paloma del Cerro y Charo Bogarín. Allí, las tres mujeres cantan por la causa de los árboles en la primera edición del ciclo “BosQueCantas de Planta y Canta”. Filmado y producido en Color Humano, locación ubicada en medio del propio bosque, la producción muestra los conciertos que brindaron las tres artistas. El film muestra el proceso de creación y se enriquece con testimonios, puntos de vista e ideas que buscan concientizar y encontrar soluciones a los problemas de la caída de árboles ancianos del bosque Peralta Ramos. Participaron además artistas y vecinos, quienes adhieren a la propuesta circular de Planta y Canta de utilizar la madera que se cae para generar nuevos elementos que permitan mantener y conservar el ecosistema. Dirección: Pablo Goldberg.

Disponible en el canal de Cruza Live YouTube. Entradas: https://cruza.live

ARTE

Helado de agua de mar Caribe La quinta exposición del programa “La historia como rumor” del MALBA está dedicada a la acción Helado de agua de mar Caribe (2002), de la artista Quisqueya Henríquez (La Habana, 1966). En ella, Henríquez diluye las posibles distinciones entre el objeto artístico y la acción efímera. Consiste, esencialmente, en un helado elaborado con agua de mar Caribe como ingrediente fundamental, que fue compartido con los participantes que así lo desearan. El proceso de producción de la pieza comprendió la colección de la materia prima principal –agua de mar y algas– por la artista, y la elaboración del helado bajo la asesoría de ingenieros químicos y fabricantes especializados. El proceso culmina con la puesta en público y la invitación a los participantes a realizar la acción de consumirlo.

Disponible en https://www.malba.org.ar/evento/quisqueya-henriquez-helado-de-agua-de-mar-caribe/

Fragmentos de pentágonos "La obra del artista Miguel Ángel Giovanetti sitúa en el centro de su abstracción geométrica al pentágono, dotándolo de libertad de movimiento con distintas apuestas compositivas y técnicas. En sus más recientes trabajos, este polígono regular parece estallar con la fuerza del Big Bang arrojando al espacio múltiples fragmentos, que adquieren la importancia de unidades autónomas constituidas por grupos de líneas rectas paralelas de variado cromatismo y armoniosos ritmos. El movimiento prevalece en las obras al proponer direcciones específicas y se incrementa en los videos a través de fragmentos hacedores de rotaciones virtuales, las cuales juegan con la posibilidad de una completitud desplegada o condensada”, escribe Laura Casanovas, curadora de la muestra.

En el Museo de Arte Contemporáneo - MACBA, Avenida San Juan 328. Turnos en https://www.macba.com.ar/





MIÉRCOLES 10

ETCÉTERA

Correspondencia abierta Esta producción del Centro Cultural Kirchner invitó a un conjunto de artistas e intelectuales a mantener una correspondencia durante una semana en torno a un tema específico. Se trata de un experimento de escritura en el que dos personas deberán pensar juntas en un tema o un problema en particular que les será asignado. Como mínimo deben escribir un mensaje por día. En tres episodios, el proyecto invita a asomarse al intercambio de pensamientos entre Albertina Carri y Esther Díaz, Fernando Noy y Eugenio Raúl Zaffaroni, Juana Molina y Verónica Llinás. La correspondencia es guiada y editada por Liliana Viola y la conducción del podcast está a cargo de Franco Torchia.

Disponible en https://cck.gob.ar/correspondencia-abierta/5946/

CINE

Atrapados sin salida al mar Producida por la Asociación Civil El Ágora y la cordobesa Camboyano Producciones, se encuentra disponible esta serie documental que describe en primera persona diez relatos de personas que perdieron la libertad por diversos crímenes. ¿Qué circunstancias las llevaron a delinquir, a arriesgarlo todo, a perder su libertad? La pregunta es el punto de partida de cada episodio, centrado en casos como el de Miguel Torres, un guía turístico y estudiante con excelentes promedios que un día, sin razón aparente, asesinó de tres disparos a su padre. Una de las historias más terribles está protagonizada por Dahyana Gorosito, la joven de Unquillo acusada de no impedir el homicidio de su bebé recién nacido a manos de su pareja, y todo un ícono de la lucha contra la violencia machista. Lejos del amarillismo y el morbo, la serie documental, dirigida por Andrés Dunayevich, acerca una mirada humana a historias que suelen ocupar espacio periodístico para luego desaparecer.

Disponible en https://www.cont.ar/

Sector VIP Una chica llega a la ciudad a trabajar de bailarina, un empresario se transforma en su manager. Un periodista en descenso busca la noticia que lo catapulte. Los tres confluyen en el Sector Vip, donde conviven la trata de personas, las fake news y las transgresiones del poder. Con elementos del policial negro, del drama y el suspenso, y con una fuerte carga de erotismo, la película expone y enlaza en su trama el mundo de la prostitución VIP, la corrupción y el periodismo de las operaciones y las fake news. Con Martina Krasisnsky y Luis Machín. Una película de Eduardo Pinto. Estará disponible por una semana sin cargo en la plataforma Cinear Play a partir de hoy.

Disponible en https://play.cine.ar/

TEATRO

Las Vengadoras La oficial Liliana Zanabria, alias “la Tarta” prepara una fiesta para festejar el ascenso al cargo de subcomisario de Elvira Benítez, alias “la Orca”, merecedora del ascenso como consuelo por haber quedado inválida en un tiroteo. Para dicha fiesta, además de invitar a la plana mayor de la policía de General Villegas, contrata a Las Vengadoras, un trío musical de policías liderado por la Sargento García, alias Wanda, después de haber perdido la chapa por un romance con el anterior comisario. Violeta Flores, alias “Suricata” y la guitarrista, María del Carmen Ayala, alias “Monjita”, se solidarizaron y conformaron la banda, jurando no parar hasta hacerle pedir perdón al hombre. Llegan los invitados, se canta la canción y lo que sucede no es lo esperado. Texto y dirección de Bernardo Cappa. Actúan: Cecilia Tognola, Maia Lancioni, Sabrina Lara y Silvia Villazur.

A las 18 y 20, en el Museo Fernández Blanco, Suipacha 1422. Gratis en https://www.buenosaires.gob.ar/festivalesba

JUEVES 11

CINE

Film noir Hasta el domingo 14 de febrero continúa este ciclo online de Malba Cine dedicado al género. “Tuvo casi dos décadas de apogeo, aunque nunca murió del todo. Se caracteriza por sus protagonistas, antihéroes marginales perseguidos por diversas sombras y a veces por un sentido trágico; por sus ambigüedades morales, que taladraron la rigidez del código Hays; por sus historias que volvían visible todo lo opaco: las pasiones, los vicios, la corrupción, la insanía y todas las formas de la degradación que proliferan en la oscuridad”. Hoy se podrá ver Paula, de Richard Wallace; y Mercado de ladrones, de Jules Dassin; el viernes, Ultraje, de Ida Lupino; y Lágrimas tardías, de Byron Haskin; y el sábado 13, Choque, de Arthur Lubin; y Torbellino, de Otto Preminger.

A las 19 y 21, en el canal del MALBA en https://www.youtube.com/

Ella es Cristina Cristina y Susana son mejores amigas desde la secundaria. Pero ahora, con más de 30 años, están recibiendo una llamada de atención. Cristina acaba de divorciarse y no está preparada para su nueva soltería; Susana vuelve a vivir en la casa de su madre. A causa de una pelea, se distancian y ahora ambas, separadas, tendrán que lidiar con una larga lista de hombres egoístas y egocéntricos a su alrededor. La película, producida por Salma Hayek, es el debut como director del premiado guionista Gonzalo Maza, quien trabajó junto a Sebastián Lelio en películas como Gloria y Una mujer fantástica.

Disponible en www.puentesdecine.com Entrada: $160.

MÚSICA

Julia Moscardini+Ernesto Jodos La cantante Julia Moscardini, acompañada por el pianista Ernesto Jodos, harán un recorrido por la obra de Duke Ellington. Julia Moscardini, cantante, desde 2014 se presenta en la escena del jazz local, participó del Festival de Jazz de Buenos Aires, del ciclo “Jazzología” y regularmente, en los principales clubes de la ciudad. Profundizó su formación en el jazz en NY con maestros como Sheila Jordan, Theo Bleckman, Jay Clayton, entre otros. Ernesto Jodos es uno de los referentes más importantes de la escena de jazz en argentina en los últimos 20 años. Es egresado de Berklee College of Music, Boston y director de la carrera de jazz del conservatorio de música Juan Manuel de Falla.

A las 18.30, en la terraza de Aldo's Palermo, Arévalo 2032. Entrada: $700.

TEATRO



La Naty Una joven paraguaya que fue arrancada de la selva misionera y tirada en las fauces de un prostíbulo rutero cuenta el mundo de la prostitución, entre leyendas guaraníes y metáforas sobre la selva. Esta esclava sexual deambula en el relato de su trágica historia. Pero un día, en ese prostíbulo rutero donde hay dueños de todo e hijas de nadie, algo puede cambiar. ¿Será que cada tanto existe un “hoy” que echa por tierra el “para siempre”? La obra escrita y dirigida por Sol Bonelli fue declarada de interés por el Consejo Nacional de la Mujer en 2016 y seleccionada para el II Festival Internacional Iberoamericano Tierra de Teatro. Intérprete: Olave Mendoza. Música: Nacho Sánchez. Todos los jueves y viernes de febrero.

A las 20, en El Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Entrada: $200. Disponibles en http://elculturalsanmartin.org/

VIERNES 12

TEATRO

Trópico del plata Aimé vive en la habitación contigua al “Baile de los Enmascarados” y espera las visitas de Guzmán. Acepta participar de sus orgías colectivas, a las que acuda disfrazada según las indicaciones que este hombre le da. “Lo hago por amor”, le dice. Comedia sórdida y drama amoroso que explora los límites más turbios del amor a través de un monólogo polifónico, duro y jocoso a la vez. “Mientras escribía la obra pensaba que ambos personajes, Aimé y Guzmán, debían ser actuados y relatados por la misma actriz. Esa decisión, que en principio fue un procedimiento de construcción, hoy constituye el lenguaje de la obra”, señala Rubén Sabbadini acerca de la pieza protagonizada por Laura Névole, que vuelve a escena por sólo dos funciones durante la primera quincena de febrero.

A las 21, en Nün Teatro Bar, Juan Ramírez de Velasco 419. Entrada: $500.

MÚSICA

Rodolfo Mederos Presenta el regreso de su histórica formación Generación Cero, con nuevas músicas, nuevos integrantes y un nuevo diseño instrumental pretende dejar un testimonio y un reflejo de las tensiones, los conflictos y la potencia creativa de la Buenos Aires del siglo XXI, sin por ellos perder los elementos constitutivos de una raíz identitaria que deviene de otro siglo, con otros paisajes, otros perfumes y otros desafíos. Al bandoneón solista de Rodolfo Mederos se suman sonidos de cuerdas y de percusiones, ampliando la paleta de colores sonoros para esta tarea: Armando De La Vega guitarra eléctrica y criolla, Guido Martínez en bajo eléctrico y contrabajo, Jacqueline Oroc en violoncello, Facundo Amaya en batería.

A las 20, en el Centro Cultural Torcuato Tasso, Defensa 1575. Entrada: $1200.

ARTE

Vanitas En un presente distópico, la obra invita al espectador a perderse en el bosque en una vinculación del cuerpo femenino de la intérprete Agustina Sario con el paisaje; despojado de todo artificio. En palabras de Sario: “trabajamos con el bosque como espacio cerrado físicamente y abierto perceptivamente, como una sala de ensayo. Luego de meses de confinamiento todo se olía, tocaba y veía de una manera mucho más precisa. En ese contacto instintivo con el bosque se mezclaba además cierta conciencia íntima y vital, el convencimiento de que un pensamiento ecológico nace en el contacto con la naturaleza y en el contemplar su necesidad de cuidado”. De Agustina Sario y Matthieu Perpoint.

De 16 a 20, en Fundación Cazadores, Villaroel 1438. Gratis.

ETCÉTERA

Entre Palabras La escuela de escritura presenta a partir de hoy una serie de cursos destinados a educadores que quieran mejorar su enseñar, a quienes necesiten dominar la redacción de los distintos campos profesionales, a los que deseen desarrollar un proyecto de escritura literaria, y a quienes quieran desplegar el gusto personal por la escritura. Los talleres de verano que comienza hoy son “Mecánica de la invención (auxilios técnicos para remolcar la página en blanco)”, por Cecilia Pisos; “Continuidad de los textos (el arte de no abandonar un relato comenzado)”, por Gabriela Saidon; “Interrogue a sus cucharitas (autoficción)”, por Natalia Zito; “Mundo mínimo-aventura de verano (microrrelato)”, por Analía Testa; “Lo que no se nombra no existe (comunicación con perspectiva de género)”, por Fabiana Scherer; y el taller de lectura “Dos clásicas románticas (Anna Karenina y Emma Bovary)”, por Gabriela Saidon. La cursada es online de febrero a marzo.

Informes e inscripción en: [email protected], www.entrepalabras.org

SÁBADO 13

MÚSICA

La Delio Valdez La banda de cumbia colombiana es una orquesta cooperativa y autogestionada por los músicos, que producen sus propios shows con un sello distintivo. A lo largo de su historia, la banda compartió escenarios con Totó la Momposina, Celso Piña, Los Mirlos, Chico Trujillo, el Frente Cumbiero y Pastor Lopez entre tantos otros grandes de la cumbia. A lo largo de más de una década, La Delio se transformó en una orquesta de cumbia conformada por más de una docena de músicos. Recibieron un premio Gardel al Mejor Álbum de Música Tropical por Sonido subtropical (2018), y en agosto del año pasado tocaron por primera vez en el Gran Rex. Se presentan hoy y el viernes 12 de febrero.

A las 19, en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: $800.

Bernardo Baraj Presenta su disco Tu alegre corazón, nominado a los Premios Gardel 2020 como Mejor Álbum Artista de Tango. Además, en el show presentará dos nuevas canciones compuestas durante la cuarentena, “Linda” y “Requiem Reo”. En su nueva faceta como cantante y pianista de tango, Bernardo Baraj (reconocido saxofonista y flautista) presenta temas de su nuevo trabajo con composiciones propias y clásicos del género, acompañado por Juan Martínez en guitarra y Felipe Traine en guitarrón. Su nuevo trabajo mixtura composiciones propias y clásicos del género, tales como “Barrio de tango”, “Marionetas”, “Fruta amarga”; más un homenaje a Leonardo Favio con una original versión de “Muchacha de abril”, entre otros. En su último disco han participado Franco Luciani en armónica y Lito Vitale en piano.

A las 20.30, en Borges 1975, Jorge Luis Borges 1975. Entrada: $600.

TEATRO

El fixer Dos argentinos se encuentran por casualidad en un café de South Beach, en Miami, en tiempos de la pandemia. Uno es un periodista, de paso por la ciudad. El otro es un expatriado, un personaje misterioso, que dice haber estado vinculado a los servicios de inteligencia. A lo largo de una conversación que comienza de manera trivial, el relato aborda algunos de los episodios más turbulentos de la historia argentina reciente. El hombre, que se define como un “fixer”, un “arreglaquilombos”, parece conocer detalles críticos y haber participado de algunos de ellos. Bajo el sutil interrogatorio del periodista, la historia que emerge constituye una punzante radiografía de la Argentina actual. Una nueva obra de Mario Diament, con Edgardo Moreira y Enrique Dumont. Dirección: Daniel Marcove

A las 20.30, en El Tinglado, Mario Bravo 948. Entrada: $700.

CINE

Festival Cinecannábico Continúa hasta el 28 de febrero con su programación dividida en tres secciones: Salud y cannabis, Activismo cannábico y Ficciones Cannábicas. Hoy, tras la apertura musical a cargo de El Viejo Azul, se proyectará Fitolapse, de Fernando Saicha, un corto documental realizado con técnica de time-lapse sobre plantas de cannabis que, como su nombre lo indica, mezcla ambos conceptos y nos permite ver el crecimiento de una hermosa planta de cannabis; y Sanctorum, de Joshua Gil, realismo mágico mexicano sobre los campesinos y el narcotráfico, que fue estrenada en la Semana de la Crítica en Venecia.

A partir de las 20, en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.