Alberto Fernández sobre la licitación por la Hidrovía: "No pensamos en prorrogar la concesión"

La publicación del Decreto 949/20, que delega en el Ministerio de Transporte la licitación de la vía fluvial Paraná, Río de la Plata, Magdalena, generó un debate dentro de la coalición gobernante sobre el futuro de esa vía navegable. El senador Jorge Taiana, que fue una de las voces principales en esa polémica, realizó un pedido de informes sobre el tema. El Presidente revela en este diálogo que se reunió con Taiana para explicarle que "Nadie está pensando en prolongar la concesión que existe".

--Está generando fuertes críticas dentro del propio Frente de Todos la concesión de la Hidrovía, los puertos y el canal de Magdalena ¿Qué van a hacer con el tema?



---No sé por qué discuten eso. Lo llamé a Jorge Taiana (N.R: el senador presentó un pedido de informes para que el ministro de Transporte explique la licitación de la vía fluvial Paraná, Río de la Plata, Magdalena) para que me digan cuál es la discusión. Porque en verdad todos se agarran de un decreto donde yo he delegado en el Ministerio la tarea de llevar adelante la licitación. Yo quiero aclarar que el presidente de la Nación no hace ninguna licitación, ninguna. Los presidentes no participamos en la realización de licitaciones. Ahora, lo que sí está claro es que hay una decisión política y es que la Hidrovía se licite y se haga una nueva concesión. Nadie está pensando en prorrogar la concesión que existe. Nadie. Y también en ese análisis está la idea de hacer el dragado para el Canal Magdalena para mejorar el funcionamiento del Río de la Plata como un puerto de aguas profundas. Todo eso está previsto ahora. Alguien interpretó que estoy buscando la prórroga de la concesión. No, no es lo que estoy buscando y lo que he pedido es que apuren al máximo los tiempos de licitación para que eso se resuelva. Además, yo he decidido que en el proceso licitatorio participen todas las provincias ribereñas de los ríos Paraguay, Río Paraná, para que tenga la absoluta transparencia y para que los más interesados participen en ese proceso. Yo no entiendo lo que estamos discutiendo. Alguien malinterpretó ese decreto y a partir de allí construyeron una historia que no existe, realmente no existe.

--¿Taiana quedó conforme con la explicación?

--Sí.