Marcelo Gallardo: "Necesito saber dónde estamos y hacia dónde vamos"

En la previa del debut de River en una nueva temporada bajo su conducción técnica, cuando este miércoles enfrente a Defensores de Pronunciamiento por la Copa Argentina, Marcelo Gallardo ofreció una generosa conferencia para sumarle expectativas al estreno millonario del calendario. Es que si bien la ansiedad de sus hinchas apunta al juego en la cancha de Banfield desde las 21.10, lo cierto es que la palabra de Gallardo dejó material para analizar el futuro en Núñez, tras hacer un pedido explícito para "seguir activos y no hacer la plancha" y, además, apoyarlo con un detallado repaso de las posibles incorporaciones y salidas de su plantel.

En medio del debate sobre el presente, el Muñeco también confirmó la formación para los 32avos de final de la Copa Argentina, anunciando que tiene "un equipo bastante corto con muchos chicos y varios lesionados" y poniendo en duda solamente a Nicolás De La Cruz, de quien dijo que tenía "una pequeña carga muscular". El posible once, así, sería con: Franco Armani; Paulo Díaz, Robert Rojas y Javier Pinola; Milton Casco, Enzo Pérez, De La Cruz y Fabrizio Angileri; Matías Suárez, Rafael Borré y Julián Álvarez.

Gallardo, que no hablaba con la prensa desde la caída en semifinales ante Palmeiras en Brasil, se sinceró respecto de la situación del plantel que le toca conducir, con palabras fuertes y un fino desglose de nombres en danza. "No vengo a comunicar mi continuidad", expresó de antemano, en medio de las dudas sobre su presente. "Uno no está acá porque está cómodo, porque lo valoran -continuó-. Uno necesita que esa vara que hemos tenido durante tantos años siga. Tenemos que ver y ser honestos sobre si tenemos la posibilidad de seguir yendo adelante, en una situación delicada de pandemia, pero seguir activos, no hacer la plancha".



El entrenador -a cargo de uno de los planteles más caros del país- habló de "mercados que no son fáciles" antes de ofrecer precisiones sobre posibles refuerzos y partidas. Además de indicar que el ex Platense Agustín Palavecino "está a punto de arribar" al club, el DT confirmó el interés por el defensor de Colón Alex Vigo y también habló del regreso de Jonatan Maidana, a quien elogió pero no le aseguró la titularidad.

Aunque de asegurar que está encaminada la vuelta del juvenil David Martínez (Defensa y Justicia es dueño de la mitad de su pase), el entrenador reveló que hace un mes está en contacto con Sebastián Driussi para hacer posible su regreso y que el jugador del Zenit ruso "está haciendo esfuerzos para que así sea", más allá de que su llegada a préstamo parece bastante compleja.

El DT también se refirió a la posible partida de Nacho Fernández a Brasil. Y eso, a pocas horas de volverse a poner el buzo de River para iniciar una nueva temporada, lo retrotrajo hacia aquello que introdujo al inicio de su regreso mediático: la correspondencia entre sus deseos y las acciones de quienes lo acompañan en la relación que en junio cumplirá siete años. Y Gallardo no quiso llegar al primer partido de este 2021 sin volver a dejarlo en claro: "Nos sostuvimos bien sin incorporar, pero el equipo necesita inyectarse de movimiento. Si sale Nacho, claramente necesitamos traer un jugador, pero ya lo necesitábamos antes".