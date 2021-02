River Plate: Zenit no quieren ceder a Driussi

El posible regreso de Sebastián Driussi a River se encontró con un fuerte obstáculo, debido a que el Zenit de Rusia no estaría dispuesto a ceder al delantero argentino por la lesión del atacante brasileño Malcom.



Driussi viene hablando todos los días con el técnico Marcelo Gallardo hace un mes, según confió el propio DT, y las intenciones del futbolista de 25 años eran regresar al equipo millonario. Sin embargo, Zenit no lo cedería a préstamo ahora que tendrá de baja a Malcom y necesita un reemplazo.



El brasileño se lesionó la rodilla derecha durante un partido amistoso del conjunto de San Petersburgo con la selección de Jordania y tendrá entre 30 y 45 días de recuperación.



El iraní Sardar Azmoun, otro delantero del Zenit, también se encuentra lesionado en un tobillo, por lo que al técnico Serguéi Semak le quedan apenas tres atacantes en el plantel: el capitán Artem Dzyuba, el también ruso Daniil Shamkin, de apenas 18 años, y el propio Driussi, quien con este panorama no podría salir antes del equipo.



Por otra parte, tampoco hubo avances por el pase del lateral por la derecha Alex Vigo, quien manifestó sus deseos de jugar en River pero fue convocado por su actual equipo, Colón de Santa Fe, para jugar este viernes contra Central Córdoba de Santiago del Estero. Si Vigo firma la planilla mañana, quedará inhabilitado para jugar la Copa Liga Profesional con otro club.



Según el presidente de Colón, José Vignatti, la institución santafesina no recibió ninguna oferta de River. "Se rumoreó que River tiene un interés, y a través de su representante le hicimos saber las pretensiones que tiene Colón, enviamos una contraoferta y no tuvimos más respuesta. Hasta hoy el único club que hizo una oferta concreta fue Boca, la semana pasada", expresó Vignatti en diálogo con Radio Gol 96.7.



En tanto, el defensor central Jonatan Maidana firmará su nuevo contrato con la institución la próxima semana y el volante Agustín Palavecino, quien definió su salida de Deportivo Cali de Colombia, tiene previsto presentarse a la revisión médica en las próximas horas.



Además, River ya tiene acordada la vuelta del juvenil defensor Héctor David Martínez de gran rendimiento en Defensa y Justicia, último campeón de la Copa Sudamericana. Martínez, quien fue pretendido por Atlanta United de Estados Unidos, se incorporará a préstamo por un año sin cargo y sin opción. River y Defensa y Justicia comparten el pase.



Con un plantel corto, que tiene varios lesionados (Matías Suárez, Nicolás De la Cruz, Gonzalo Montiel, Cristian Ferreira) y otros sin el alta médica por diferentes motivos (Nacho Fernández, Jorge Carrascal), River enfrentará el domingo a Estudiantes en La Plata, en el partido que marcará su debut en la Copa de la Liga Profesional.