La carta de despedida de Chick Corea

En el comunicado que anunció la triste noticia del fallecimiento de Chick Corea, la familia ofreció al mundo la carta que dejó el notable músico estadounidense, con una despedida especialmente amorosa hacia "mis asombrosos amigos músicos":

“Quiero agradecer a todos los que a lo largo de mi viaje me han ayudado a mantener ardiendo los fuegos de la música. Es mi esperanza que aquellos que tengan el impulso de tocar, escribir, actuar o lo que sea, lo hagan. Si no por ustedes, por el resto de nosotros. No es solo que el mundo necesita artistas, es también muy divertido.



Y para mis asombrosos amigos músicos, que han sido como una familia para mí desde que los conozco: ha sido una bendición y un honor aprender de ustedes, tocar con todos ustedes. Mi misión fue siempre provocar el disfrute de la creación allí donde estuviera, y hacerlo con todos los artistas que admiro tan profundamente: esa ha sido la riqueza de mi vida."