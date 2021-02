Boca salvó un punto ante un ambicioso Gimnasia

Boca la sacó barata. Jugó mal, estuvo muy cerca de perderlo, fue superado en varios aspectos en muchos pasajes del partido y terminó empatando 2 a 2 , en una jugada que dejó bastante margen para la polémica. Gimnasia hizo lo suyo, tuvo a Aleman, la figura más clara de la cancha, y si bien dispuso poco de la pelota, la administró con mayor velocidad y más precisión que su rival.

Mucho se habló en el receso de los enfrentamientos entre jugadores, cuerpo técnico y Consejo del Fútbol, de la idea de Riquelme y compañía de que el equipo asuma otro protagonismo y la formación presentada por el entrenador sugería la búsqueda de mayor poder ofensivo. Dos volantes de contención y el cuadrado Tevez, Cardona, Villa y Zárate del medio hacia arriba hacían pensar en un juego renovado con diferentes variantes en la búsqueda de las últimas posiciones rivales. Pero toda la teoría se diluyó muy pronto en el campo de juego, porque este Boca fue más de lo mismo: progreso lento en el manejo de la pelota, poca llegada y resoluciones individuales casi como única vía para llegar al gol. Flojo Tevez y alejado del área rival que es donde mejor rinde, flojo Zárate en la línea de sus actuaciones de un tiempo a esta parte, intermitente Villa y flojo en el juego Cardona aunque fue decisivo en las pelotas paradas: tiro el corner en el gol de Izquierdoz y clavó un tiro libre fenomenal en el empate definitivo.

Lo que de verdad sorprende de Boca es que además de su falta de juego perdió solidez defensiva y mostró muchas debilidades en el fondo. Andrada no tuvo nada que ver en los goles y hasta hizo un par de buenas atajadas, pero sus compañeros no ayudan a que su arco sostenga el carácter hermético de un tiempo no muy lejano.

Gimnasia no se fue contento con el empate porque parecía que tenía el triunfo en el bolsillo, pero si seguramente satisfecho con la producción general del equipo. Anduvo muy bien el arquero Insfrán, se mostró firme en los laterales (en especial el ex Boca Weigandt), tuvo buen manejo en el medio especialmente por lo que hizo Aleman, autor del segundo gol y perfilado como la principal figura de la cancha. Su gol fue una síntesis de la vocación de Gimnasia para sumar gente en ataque cuando las circunstancias lo permitían y la indecisión de los defensores locales. Carbonero, Contín y Ramírez hicieron volar la pelota por el area boquense hasta que Aleman de cabeza desvió el balón de palomita ante la impotencia de Andrada que esperaba con lógica la pelota en el otro palo.

Boca llegó al empate cuando Gimnasia se había metido muy atrás, con un tiro libre por una falta a Salvio que cobró el árbitro, muy cerca de la jugada, pero que dejó muchas dudas. Las sucesivas repeticiones de la TV dan la idea de que Salvio exageró la caída por un toque menor. Lo cierto es que encontró con esa pelota parada el gol que le dio el empate, pero que no calma las agitadas aguas que siguen bajando turbias en el llamado mundo Boca.