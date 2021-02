Cierre de listas en el Partido Justicialista: hoy se definen

En el cierre de listas del PJ, el presidente Alberto Fernández se presentó al frente de una lista para conducir el PJ nacional, con el apoyo de todos los gobernadores. En la provincia de Buenos Aires, se presentó el jefe de bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, mientras que en la Ciudad la lista -que contempla los distintos sectores del peronismo porteño- fue encabezada por el senador Mariano Recalde. En tanto, Alberto Rodríguez Saá presentó algunos papeles para competir por una lista nacional, pero -según fuentes del PJ- faltaban los avales y otros documentos para que se considerara que esa lista puede competir. En tanto, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, no dio señales de competir en ninguna categoría.

El cierre no tuvo sorpresas, terminó como se veía venir. La lista de "Unidad y Federalismo" que encabeza Alberto Fernández es la que, con toda probabilidad, se consagrará tras las elecciones internas, y también es muy probable que termine no teniendo competencia. La lista tiene como vicepresidenta primera a la diputada Cristina Álvarez Rodríguez y tiene paridad de género. Además, tiene representantes de todos los sectores del Frente de Todos, lo que incluye gobernadores y centrales sindicales.



En tanto, no estaba presentada con todas las formalidades del caso la lista “17 de Octubre Fuerza Argentina”, que buscaba competirle a la del presidente con elgobernador puntano, Alberto Rodríguez Saá a la cabeza. Esa lista tenía el acompañamiento de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, el exvicegobernador Gabriel Mariotto y la exsíndica de la Sigen y esposa del exministro de Planificación Julio De Vido, Alessandra Minnicelli. No obstante, según señalaron en el partido, había hecho una presentación que no contaba con todos los elementos formales (los avales, los documentos de los candidatos) como para considerarla presentada. Habrá que ver qué ocurre si finalmente -como es de esperar- le rechazan esa presentación a Rodríguez Saá por problemas formales. Una posibilidad es que la disputa siga un camino judicial.

"Aún esperamos que el lunes la Junta Electoral apruebe nuestra lista y luego de eso estamos dispuestos a conversar. Sobre la base del respeto nos podemos sentar a construir una lista de unidad, sino nos sentiremos proscriptos", afirmó Mariotto.

Había una negociación de último momento para que retiraran la lista y hubiera una lista de unidad para las elecciones de 21 de marzo. En esa fecha terminará el mandato de José Luis Gioja, que debió enfrentar épocas difíciles para el PJ, con una intervención inexplicable del Poder Judicial en épocas de Mauricio Macri, que puso a dedo como interventor del PJ a Luis Barrionuevo, conocido por quemar urnas en disputas internas. La decisión fue dejada sin efecto y Gioja recuperó la titularidad del partido. Estos últimos tiempos estuvo dedicado a organizar la elección.



En tanto, en la provincia de Buenos Aires, pese a la resistencia inicial de un grupo de intendentes, se presentó la lista con Máximo Kirchner a la cabeza. La lista tiene el respaldo del presidente y todo indica que será consagrada. No hubo, en ninguna categoría, señales de vida de Sergio Berni, que había asegurado que podía llegar a competir hasta por el PJ Nacional.

En la Ciudad de Buenos Aires tampoco hubo sorpresas: el acuerdo entre los distintos sectores estaba cerrado hace días. La lista la encabezará el referente de La Cámpora y senador nacional, Mariano Recalde. Lo secundará la legisladora María Rosa Muiños, encolumnada tras Juan Manuel Olmos, quien condujo el PJ porteño entre 2008 y 2011.



Hay un acuedo para que en 2022 Recalde alterne la conducción del partido con Muiños. El actual titular del PJ en la Ciudad, Víctor Santa María, pasará a ocupar el cargo que Recalde deja vacante en el Consejo metropolitano. De esta forma, todas las corrientes del peronismo porteño tienen su lugar en el acuerdo. Santa María explicó que "el recambio de autoridades marcará una continuidad con el trabajo que viene llevando adelante el Frente de Todos en la Ciudad, con un bloque de unidad y con el cuestionamiento permanente a las políticas que desarrolla el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta".