Murió Gustavo Noboa, el presidente que  dolarizó la economía en Ecuador

El ex presidente ecuatoriano Gustavo Noboa falleció este martes a los 83 años en Miami, Estados Unidos, donde estaba internado hace una semana cuando fue sometido a una cirugía por un tumor en el cerebro. Noboa gobernó Ecuador entre 2000 y 2003 y aplicó la medida más trascendental para el país andino en lo que va de este siglo: la dolarización de la economía.



“Murió Gustavo Noboa Bejarano, un presidente honrado, responsable, que condujo al país con acierto en momentos muy duros, un formador de juventudes como ningún otro”, anunció por Twitter, el ex vicepresidente Alberto Dahik y amigo personal del fallecido ex mandatario.



Abogado y docente, y tataranieto del también presidente Diego Noboa, asumió como vicepresidente de Jamil Mahuad en agosto de 1998. Un año y medio más tarde se produjo la cesantía de Mahuad, declarada por el Congreso ante el golpe del coronel Lucio Gutiérrez. Era el 22 de enero de 2000. Noboa completó el período constitucional hasta el 15 de enero de 2003, cuando lo sucedió el electo ex golpista Gutiérrez.



En el transcurso de su mandato, Noboa fue el encargado de aplicar la dolarización en Ecuador. Aquella medida había sido decretada por Mahuad ante la grave crisis económica que vivía el país. El sucre dejaba de ser la moneda del país.

El feriado bancario y el congelamiento de cuentas de marzo de 1999 había sido la antesala: el país vivía la peor crisis económica de su historia y el sucre se devaluaba día a día. El 9 de enero de 2000, Mahuad decidió dolarizar. La medida la aplicó Noboa tras la caída de Mahuad y con el correr del tiempo la inflación bajó drásticamente y mejoraron los números del PBI.

Sin embargo tuvo un fuerte costo social. Para empezar, cuando se congelaron los depósitos, el dólar cotizaba a 5 mil sucres. Luego, el tipo de cambio se multiplicó por cinco cuando se liberó el acceso a las cuentas. Salarios, jubilaciones y ahorros se vieron perjudicados, mientras que se benefició el sector exportador y aquellos con deudas en dólares, que se vieron reducidas. Hasta el día de hoy, Ecuador paga los costos de aquella medida económica.