Paralímpicos de Tokio 2020: Competirán 4.350 atletas de 200 países

Alrededor de 4.350 deportistas con discapacidad física, intelectual, visual o parálisis cerebral de unos 200 países participarán entre el 24 de agosto y el 5 de septiembre de los juegos Paralímpicos de Tokio, donde buscará alguna de las medallas en las 540 pruebas.



A 180 días del inicio de la competencia, uno de los principales enigmas por resolver es la presencia o no del público, aunque eso estará determinado por la evolución de la pandemia de coronavirus, dijeron los responsables del Comité Paralímpico Internacional (CPI).



El CPI, que preside el brasileño Andrew Parsons, "no quiere aventurarse a dar ningún pronóstico porque, entre otras razones, la decisión no depende de él, sino del Comité Organizador, que avanza en la celebración de los Juegos con pasos cortos pero firmes", destacó el diario Mundo Deportivo.



Tras el cierre de los Juegos de Río de Janeiro en 2016, el objetivo de los organizadores de Tokio era que la cita japonesa "superase en todos los registros a Londres 2012", considerados por el movimiento paralímpico como los "mejores de la historia" hasta el momento.



De las 540 pruebas de 22 deportes que componen el programa paralímpico, unas 272 corresponden a la rama masculina, 228 a la femenina y 40 a actividades mixtas.



En cuanto a la competencia deportiva, en Tokio se estrenarán el bádminton y el taekwondo, que se unen al atletismo, básquetbol en silla de ruedas, ciclismo, fútbol, hockey en silla de ruedas, hípica, esgrima, fútbol 5, goalball, halterofilia, judo, natación, triatlón, piragüismo, remo, rugby, tenis, tenis de mesa, tiro olímpico, tiro con arco y voleibol sentado.



La mascota de los Paralímpicos será "Someiyoshino", un tipo de flor de cerezo, que fue diseñada por Ryo Taniguch, al igual que Miraitowa, la mascota olímpica.