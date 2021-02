Al final Mauricio Macri no tendrá una fundación con su nombre

La Inspección General de Justica (IGJ) rechazó el cambio de nombre de una fundación existente a la cual se intentaba incluir el nombre de Mauricio Macri. Es que algunos secretarios del expresidente habían solicitado al organismo público modificar la denominación de una entidad ya existente -la Fundación Cambiar es Posible para la Promoción y Defensa de la Democracia Republicana, el Desarrollo Económico, la Integración Internacional y la Equidad de Género (CEPLA)- para llamarla con el nombre de su jefe. Incluso, el líder de Juntos por el Cambio había publicado en sus redes una presunta plataforma con su nombre, aunque en los papeles nunca estuvo inscripta con esa denominación.

La IGJ negó la demanda -en un fallo que se publicará el miércoles- al considerar que el pedido "carece de solidez" para cambiar el nombre. Macri habría prestado conformidad -aunque sin su firma original- para la utilización de su nombre pero el organismo que conduce Ricardo Nissen argumentó que el cambio de denominación "se presenta más bien como ligado a la utilización de una estructura jurídica preexistente, para fines personales e individuales".

Antes de dejar el gobierno en 2019, el ex jefe de asesores de Macri, José Torello junto al ex secretario general de la Presidencia Fernando De Andreis y por Fátima Micheo, ex subsecretaria de Comunicación inscribieron a Cepla con un capital inicial de 100 mil pesos. Macri no figuraba en ningún sitio. El 13 de marzo del año pasado, el consejo de administración planteó el cambio de nombre de la fundación para que pase a llamarse "Fundación Mauricio Macri" y acordó hacer el pedido en la IGJ.

De todos modos, sin esperar la resolución, el líder de Juntos por el Cambio anunció el 27 de enero de este año la inauguración de su fundación que, según indicó, estaría dedicada a cuestiones vinculadas a la educación, un área que ajustó durante sus gestiones como presidente de la Nación. Sin embargo, entre los objetos sociales que figuran en el estatuto de Cepla --la fundación que sí existe y que fue aprobada por la IGJ-- nada se menciona sobre los temas educativos.

Cabe aclarar que en el escrito de la IGJ también figura que en la fundación existente, es decir, Cepal, "los titulares omitieron acreditar documentalmente las donaciones recibidas y el cumplimiento de las promesas de aportes efectuadas". "Sólo se limitó a enumerar una serie de facturas ermititas por las entidad entre el 23 de diciembre de 2020 y el 5 de febrero de este año por 4 millones de pesos", expone el escrito.

Pese a todas las irregularidades, hasta el cierre de esta edición, la plataforma de la presunta Fundación Mauricio Macri aún mantiene su sitio web.