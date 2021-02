Luana Volnovich aseguró que la Ciudad prefirió repartir dosis a prepagas antes que al Pami

La titular del PAMI, Luana Volnovich, desmintió al ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, respecto de que el reparto de dosis de vacunas contra el Covid-19 a empresas de medicina prepaga y obras sociales fue por adhesión voluntaria tras una convocatoria del gobierno de la Ciudad. "El PAMI nunca fue convocado", sostuvo Volnovich y destacó que en territorio porteño, la obra social estatal cuenta con 100 mil afiliados mayores de 80 años y 300 mil mayores de 70 años.

"Si la decisión de la Ciudad es para descentralizar el plan de vacunación o porque no cuenta con capacidad para llevar adelante el plan de vacunación, el PAMI pone su red a disposición del gobierno de la Ciudad", aseguró la titular del PAMI y advirtió: "La duda viene porque parece que se elige a unos sí y a otros no. Me preocupa que un afiliado de una prepaga acceda a la vacuna y un afiliado del PAMI no", agregó en declaraciones a la AM 750.

En ese marco, Volnovich confesó que desde el organismo están "preocupados por el dispositivo de vacunación en la Ciudad" e insistió en que la obra social de los jubilados está a disposición para trabajar con el gobierno porteño. "La privatización de la vacuna habla de una concepción política y genera una falta de equidad en la distribución", apuntó.

La titular de PAMI ejemplificó el trabajo que vienen realizando con la provincia de Buenos Aires y en otros puntos del país, donde se estableció una logística para ir a buscar a los domicilios a los jubilados que no pueden ser acompañados a los centros de vacunación y cómo se instalaron gacebos y otras comodides en los puntos de atención, a diferencia de las imágenes que se vieron el Ciudad de Buenos Aires. "Son los cuidados que uno tendría que los adultos mayores de su familia, nada más y nade menos", sinceró.

Volnovich consideró también un "error" la caída del sistema de inscripción para tomar los turnos de vacunación en la Ciudad. "Subestimaron la campaña de inscripción paulatina que realizó la provincia de Buenos Aires diciendo que era un acto de demagogia porque convocaban a la inscripción sin tener la vacuna", analizó la titular del PAMI.

Y agregó: "En en ese afán de construir un relato político perdieron de vista lo importante que era la eficiencia del sistema. No hace falta ser un hacker para saber que se podía saturar la página, cuando todo un país está esperando poder tener un turno para vacunarse".

Volnovich agregó otro ejemplo de la red de hospitales del PAMI para dar cuenta de las prioridades en el programa de vacunación porteño: "Tenemos hospitales en Buenos Aires y en Rosario, Santa Fe, y en Ciudad de Buenos Aires. En Capital el porcentaje de personal de salud vacunado no supera el 30 por ciento, cuando en las otras provincias está entre el 60 y 80 por ciento".

Por último, la titular del PAMI se mostró esperanzada en poder avanzando con el plan de vacunación entre los adultos mayores y destacó que, en las últimas dos semanas, se llevó la campaña a 100 residencias geriátricas bonaerenses, donde fueran aplicadas dosis a 600 adultos mayores. "Esperamos duplicarlo cuando llegan más dosis".