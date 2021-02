Rodríguez Larreta volvió de sus vacaciones y no irá a la Legislatura para la apertura de las sesiones

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, decidió permanecer aislado durante los próximos diez días a raíz de su viaje a Brasil, por lo que el lunes inaugurará el período de sesiones ordinarias desde su domicilio, por videoconferencia, y no concurrirá a la Legislatura. Cabe destacar que para este lunes se espera una manifestación frente al Parlamento porteño en repudio a la venta de terrenos públicos de la Constanera.

El discurso de apertura, vía Zoom, está pautado para las ocho y media de la mañana. La decisión de Rodríguez Larreta de no presentarse en el edificio de Perú al 160 es extraña: fuentes del Gobierno porteño informaron que el propio alcalde consultó con especialistas para saber si debía hacer cuarentena al regresar de su viaje, ya que había sido diagnosticado de coronavirus hace menos de 60 días. Y si bien sus asesores le aseguraron que no precisaba aislarse, desde el Ejecutivo de la Ciudad expusieron que igual Larreta prefirió aislarse durante 10 días. "Él considera que es prudente cumplir de manera más restrictiva la norma. Es igual a como deben hacer todos los argentinos que regresan al país", agregó un vocero del mandatario.

Rodríguez Larreta había volado el martes pasado en vuelo privado a la ciudad de Buzios, en un viaje que no había sido informado oficialmente. Su regreso está previsto para las próximas horas de este domingo.



Por su parte, pese a no contar con la presencia del jefe de Gobierno porteño, la Legislatura de la Ciudad contará con un protocolo especial que prevé una restricción en la cantidad de diputados en el recinto. Fuentes legislativas indicaron que se estima que no habrá invitados a la ceremonia y que se limitará la presencia de personas "al máximo" en el recinto, por lo que solo podrán participar los jefes de las bancadas. En la puerta del Parlamento porteño se espera una protesta para exigir que no se vote el proyecto que habilita la 'privatización' de los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco.

Buenos Aires y otras diez provincias se preparan para el inicio de las sesiones

Además del inicio de las sesiones en el Congreso y en la Ciudad de Buenos Aires, otras provincias también dispusieron que el 1º de marzo empiece el ciclo legislativo. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezará el próximo el lunes la apertura de las sesiones en la Provincia, donde planteará la necesidad de impulsar una ley que sancione casos de vacunación irregular.

Además de la vicegobernadora Verónica Magario y el presidente de la Cámara, Federico Otermín, estarán en el recinto el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y miembros de todos los bloques, mientras que intendentes, miembros del Poder Judicial, integrantes del Gabinete, y legisladores participarán en modo virtual.



Este lunes también iniciarán las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Por su parte, Córdoba, Entre Ríos y Santiago del Estero ya tuvieron su inicio de sesiones ordinarias.