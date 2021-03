Suspenden publicación de varios libros de Dr. Seuss por dibujos racistas

En línea con la autorevisión que varias empresas han encarado en los últimos años para desmontar los patrones racistas que atravesaron varios de sus productos, la compañía Dr. Seuss Enterprises suspendió la publicación y venta de seis libros de la famosa colección de Dr. Seuss, con la cual millones de niñas y niños estadounidenses han aprendido a leer.

Este martes, en el aniversario del nacimiento del escritor Theodor Geisel (1904-1991), más conocido como Dr. Seuss, la empresa publicó un comunicado en el que explica que los libros suspendidos "retratan a personas de una manera errónea e hiriente".

La decisión llegó luego de que un panel de expertos y expertas, que incluyó a educadores, realizara una revisión del catálogo con el objetivo de "apoyar a todos los niños y familias con mensajes de esperanza, inspiración, inclusión y amistad".

En uno de los libros censurados, dos hombres originarios de África aparecen con el torso desnudo, sin zapatos y vestidos con faldas de césped mientras cargan un animal exótico. En otro, los ojos de un personaje descrito como chino son pintados con dos líneas negras. El hombre viste zapatos tradicionales japoneses y aparece con un bol de arroz y palillos.

Los libros de Dr. Seuss, escritos en rima, han sido traducidos a decenas de idiomas y son leídos en más de 100 países. Entre los más conocidos se encuentran "The cat in the hat" (El gato en el sombrero), con el famoso gato de sombrero a rayas rojas y blancas, y "Green Eggs and Ham" (Huevos verdes con jamón).

Cada año, cerca de la fecha del cumpleaños de Geisel, las escuelas en Estados Unidos organizan un evento literario en el cual muchos niños y niñas se disfrazan de sus personajes. En el último tiempo, no obstante, la Asociación Nacional de la Educación que promueve el evento ha alentado una lectura más diversa, alejándose de los libros de Dr. Seuss.

Otros libros infantiles que han sido acusados de racistas por diversas ONG estadounidenses son los del elefante Babar, los del mono Jorge el Curioso, las novelas de "La casa de la pradera" de Laura Ingalls Wilder y los cómics de Tintin.