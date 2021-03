Las tardías disculpas de Victoria Abril por haber hablado de "coronacirco" 

Después del revuelo generado por sus declaraciones de la semana pasada sobre la pandemia de coronavirus, y mientras las comunidades españolas de Valencia, Baleares, Aragón, Murcia, Castilla-La Mancha y Catalunya acuerdan mecanismos para limitar la movilidad entre sus provincias de cara a Semana Santa, la actriz Victoria Abril, quien había dicho que se radicaría en España por las restricciones vigentes en Francia, su país habitual de residencia, pidió disculpas.

Lo hizo en la ceremonia de entrega de los premios en cuya conferencia previa había hablado de "coronacirco" y había calificado de "farsa" a la enfermedad.

"Pido disculpas si en la rueda de prensa, hablando sin filtro de los vivos, he ofendido a los muertos. Juro que no fue mi intención. Para mí todas las vidas cuentan. Créanme, por favor -rogó-. Este premio me ha recordado lo que somos: somos familia, soy cine español. Me voy a clausurar sin redes ni televisión, a ver si consigo algo de paz", afirmó la actriz de 69 años al recibir el Premio Feroz a la trayectoria.

La actriz que la semana pasada había afirmado que había "más muertos con vacunas que sin vacuna", se limitó en esta ocasión a leer un texto, sin aclarar si finalmente se radicará en España o no.



La protagonista de Átame y Tacones lejanos reside en Francia, que ya acumula 3,7 millones de contagios y 86 mil muertos, en cuyo país se registra ahora una media de 21 mil contagios diarios.

El gobierno de Emmanuel Macron, que estableció el toque de queda el 16 de enero pasado, advirtió en las últimas horas que era necesario seguir con esa medida "todavía varias semanas más" antes de derogar la medida.