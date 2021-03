Sergio Massa pidió que comience el debate por el impuesto a las Ganancias

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, le pidió al titular de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, que convoque la próxima semana a una reunión informativa para comenzar con el debate del proyecto del reforma de la ley del Impuesto a las ganancias, que busca eximir del pago a más de un millón de trabajadores.



En una nota dirigida a Heller, Massa le pide que "inicie el tratamiento" de la iniciativa que introduce cambios en ganancias y que convoque a exponer a los ministros de Economía, Martin Guzmán, de Trabajo, Claudio Moroni, y a la titular de La AFIP, Mercedes Marco del Pont.



En la misma nota donde pide la convocatoria al plenario de las comisiones de Presupuesto y de Legislación del Trabajo-conducida por Vanesa Siley- Massa solicita que inviten a representantes del sindicalismo y de las empresas.



El proyecto presentado por Massa modifica el artículo 30 para aumentar la deducción especial a partir del cual se calcula el impuesto con el fin de que no paguen ese gravamen los trabajadores que cobren hasta 150 mil pesos brutos y los jubilados que perciben hasta 8 jubilaciones mínimas.



Esta medida beneficiará a 1.267.000 personas del total de 2 millones de asalariados registrados que hoy abonan ese tributo.



Massa anticipó el martes pasado tras mantener una reunión con una veintena de sindicalistas que esa iniciativa se comenzará a debatir la próxima en un plenario de comisiones que abrirá con reuniones informativas.



El titular del cuerpo junto a Heller y Siley -diputada de extracción sindical- se comprometieron a estudiar una serie de pedidos de los gremialistas para que ganancias no alcance las horas extras, aguinaldo, bonos productivos y viáticos y que puedan deducirse gastos de guardia.



Además desde Juntos por el Cambio y Consenso Federal ya habían solicitado que se analice la situación de los autónomos que comienzan a pagar el tributo desde una base de 41 mil pesos de ingresos.



Uno de los puntos que se deberá saldar en el debate es como se compensará a las provincias ya que se trata de un impuesto coparticipable y el costo fiscal de esa medida es de 40 mil millones de pesos.



Otro punto del proyecto es como se implementará la rebajas entre los que ganan 150 mil pesos y hasta 173 mil pesos brutos también tendrán menores descuentos que en la actualidad, y lo más probable que se facultará al Gobierno para que pueda tomar las medidas para reducir el impacto del gravamen.



De esta manera, solo los salarios más altos de la pirámide pagarán los mismos valores que en la actualidad, ya que no se reforma la deducción especial ni otras deducciones, con lo cual se les descontarán los mismos valores que se aplican desde el 1 de enero, cuando se incremento el 35% el Mínimo No imponible.