Habitantes de El Peñón tendrán electricidad las 24 horas del día por primera vez

El Peñón es una localidad del departamento Antofagasta de la Sierra. Se encuentra sobre la ruta provincial 43, a 63 kilómetros del departamento cabecera, y a 534 kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca hacia el sur. Actualmente cuenta con 500 habitantes que viven del turismo, la cría de ganado y cultivos de altura, como la quinoa.

Desde este lunes los pobladores tendrán energía eléctrica las 24 horas del día por primera vez, gracias a la instalación de un Parque Fotovoltaico gestionado por la Empresa Energía de Catamarca (SAPEM).

Diego Salva tiene 38 años y dos hijas y nació en El Peñón. “Formo parte de una familia numerosa, somos 13 hermanos”, contó a Catamarca/12. Su familia es oriunda del lugar y como muchos vecinos de la zona se dedican al hilado y tejido de lana de llama y la cría de animales.

Salva recuerda que conoció la energía eléctrica cuando tenía 11 años, en 1994. “Fue en el mes de mayo. Me acuerdo claro que mi papá, Desiderio Salva, me decía que de ese día histórico no me tenía que olvidar nunca. Era algo muy novedoso en esa época y con mis hermanos sabíamos jugar afuera alumbrados por el foco de la luz pública”, relata.

Diego Salva coqueando con su padre, Desiderio Salva

Cuenta con emoción y resalta los detalles de aquel acontecimiento con precisión: “Hasta esa fecha nosotros usábamos un mechero improvisado por mis padres. Se hacía con una mecha en un frasco y grasa de cordero, pero no duraba mucho y tampoco alumbraba más que lo necesario”.

La energía la obtenían de un generador a combustible. Se encendía a las 19 y se apagaba a las 23. En 2000 el horario se amplió dos horas y las máquinas arrancaban a las 17 en el invierno. En 2018, a través de un generador con una usina pequeña, el servicio podía usarse desde las 8 de la mañana hasta las doce de la noche. Sin embargo, sólo alcanzaba para una determinada cantidad de focos y aparatos eléctricos que funcionaran con poca potencia. Además, el ruido que producían en medio de la paz del pueblo, resultaba “cansador” para algunos. Para poder ponerlos en marcha, estos generadores gastaban un promedio de 5.000 litros de gasoil por semana.

Feliz por el nuevo parque solar, Diego cuenta que él forma parte de uno de los cinco operadores de la planta que contrató la empresa. “Yo ahora trabajo para la empresa AirTotal que fue la que lo construyó. Voy a ser operador de la planta de los paneles y esto para mí es un sueño cumplido”, dijo.

Antes del inicio de la pandemia por el coronavirus, él se desempeñaba eventualmente como guía turístico. “La pandemia me llevó a trabajar ahí. Yo soy técnico en construcciones”, contó. Su título lo obtuvo luego de permanecer 6 años en la escuela secundaria albergue del departamento Tinogasta, ubicada a 400 kilómetros de El Peñón. “Mi padre me llevó a esa escuela cuando yo tenía 12 años. Estoy capacitado para operar la planta y es un orgullo”, resaltó.

Diego en una selfie, orgulloso de su nuevo trabajo como operador de la planta.

En el pueblo, algunos habitantes comenzaron a pensar en realizar otro tipo de emprendimientos que les permitan trabajar en oficios que antes no imaginaron. Tareas como herrería, por ejemplo, estaban vedadas debido a las dificultades para encender una soldadora eléctrica. En tanto, esperan que las empresas de telefonía celular móvil puedan ampliar también el servicio que no les permite utilizar internet más que en algunas zonas del pueblo.



Detalles técnicos

Desde la EC SAPEM contaron que este parque es el segundo generador de energía solar que la empresa construye en la provincia. El primero se hizo en 2019 en Antofagasta de la Sierra. Por el momento, El Peñón tiene 145 usuarios, pero se prevé que haya más conexiones tal como sucedió tras la instalación del primero.

El Parque Solar generará una potencia eléctrica de 300 kilowatts, una cantidad suficiente para alimentar a 500 hogares.

Placas solares del nuevo parque.

En cuanto a su construcción, la ficha técnica del proyecto señala que se trata de un sistema híbrido conformado por un parque solar fotovoltaico de 300 kW, con instalaciones flexibles modulares que permitan su ampliación en un futuro, adaptándose al crecimiento y demanda de la zona.

Paralelamente, el Parque está dotado con dos grupos de generadores a Diesel, de una potencia de 330 kW cada uno, que suministrarán energía de base en el periodo diurno, acompañando la producción de los paneles solares, y como generación principal en periodo nocturno o cuando las inclemencias del tiempo lo requieran.

La inversión fue de 1,15 millones de dólares, y pudo hacerse con financiamiento proveniente del Fideicomiso Minero “Salar del Hombre Muerto”, creado en octubre de 2015 por el acuerdo transaccional entre el gobierno de Catamarca y FMC – Minera del Altiplano.

Hasta ahora, el sistema de distribución de energía en la Villa de El Peñón se realizaba en gran parte utilizando líneas de baja tensión monofásicas, por lo que acompañando la construcción del parque solar, se realizaron obras de reestructuración general del sistema de distribución con la construcción de una red de media tensión en 13.2 kv, la construcción de tres nuevas subestaciones transformadores y la construcción de redes de distribución en baja tensión con conductores previamente ensamblados y trifásicos.

Cableado del pueblo.

Para su inauguración, hoy lunes, vendrá el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, y viajarán el gobernador Raúl Jalil junto al ministro de Agua, Energía y Ambiente Alberto Kozicki, y a Lucas Zampieri, presidente de EC SAPEM.