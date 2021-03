Hinchas en cuerpas reales 

¿Cuál es la ficción? ¿Por qué son reales ahora y no antes? Generaciones de mujeres, generaciones disidentes. La intimidad de fanáticas de su club de barrio o del club de su ciudad natal. Una relación de pertenencias que todo marketing busca erradicar del cotidiano, enviando regularmente cohetes a esa luna de avellaneda. Algunos clubes ya explotaron, claro. Con los años, sus tribunas con olor a barrio mutaron a butacas televisivas y lo popular o familiar a modelos de belleza cerveza en mano.

“El marketing tiene un poder muy grande. Además, las pautas de consumo que propone la publicidad son irreales”. Es Erica Voget, fotógrafa platense y dueña de la pelota que comenzó a rodar hace tres meses, cuando lanzó una convocatoria más amplia en redes sociales que ya tenía nombre “Hinchas reales, cuerpas reales”. Su primer experiencia sucedió entre 2019 y 2020 en Gimnasia y Esgrima de La Plata. “Todo comenzó cuando fui a capturar imágenes a la popular de El Lobo el día que Diego se presentó como DT”, contó a Salta/12. Hinchas y cuerpas son palabras desafiantes. Por sí mismas, amenazan la gramática y sus reglas de composición. Mucho más en el universo fútbol. “Cuerpa es un nombre artístico que muchas veces no se entiende. Presenté esa serie de fotos con el retrato de una mujer gorda, por el colectivo. Fue cuando comenzó una catarata de ataques en redes sociales, principalmente en el facebook de la revista Caras y Caretas de Uruguay”.

Después de esa serie formó equipo a fines de 2020. Reunió a 33 fotógrafas para retratar mujeres y disidencias en clubes de fútbol de Argentina, Uruguay y Chile. El trabajo de investigación se centró en visibilizar cuerpos que cuestionen modelos de representación dominantes o comportamientos asociado al rol culturalmente dado a la mujer. La salteña Paula Rivero fue la primera en unirse al colectivo para retratar hinchas de Central Norte. “Me enteré por redes sociales porque sigo a Erica hace tiempo”. Paula lanzó un flyer en sus redes sociales convocando hinchas. Sin embargo, solo rozó la superficie del mundo cuervo. “Central tiene hinchas en todos los barrios de Salta. A medida que pasó el tiempo, por el boca a boca, me enteré que había hinchas o familias enteras que estaban esperando que yo las contactara”. Fue el caso de la familia Lozano, famosa por sus murales en la pared del predio de la Estación de Trenes que corta calle 25 de Mayo. “ ´Te estabamos esperando´, me dijeron cuando llegé a La 25”.

Foto de Paula Rivero

Paola Ramírez se sumó al proyecto sobre el cierre de la convocatoria, por una publicación de Paula Rivero en redes sociales. “Soy fotógrafa hace cinco años. Cubro movilizaciones. Me centro en los de abajo, en los femicidios villeros que no tienen cobertura. Hago retratos de drags y de amigas gordas”, contó a Salta/12.

Villa San Antonio fue el club elegido por Paola. “Una amiga es fanática y me llamó la atención tanta pasión. Fue ella quién me guió por el barrio. Así pude generar lazos de confianza. En un momento se entusiasmó toda una familia. Cuando llegué a retratarlas, eran como once: abuela, hijas, nietas. Estaban limpiando y colgando todas sus camisetas y muchísimas otras cosas que tienen. Fue una escenografía que ellas mismas pidieron armar.

Doña Aurora y la familia Guaymás Alfonso





Foto de Paola Ramírez





Una serie, nuevas muestras

Con la producción lista, visibilizarla inició otra etapa. El Galpón Jóven de Tecnópolis (Villa Martelli, Buenos Aires) fue el escenario para el puntapié inicial. El domingo 7 de marzo la muestra “Cuerpas reales, hinchas reales” cerró la segunda edición del ciclo “Nosotras movemos el mundo”. Se trató de un momento físico e incluy un audiovisual de tres minutos. Por el universo digital, la muestra fluirá sin límites en redes sociales.´

Las fotógrafas salteñas esperan exhibir físicamente en 2021 toda la serie de retratos que capturaron en tres meses de trabajo. En el caso de Central Norte, Paula Rivero tramita en la comisión directiva del club el visto bueno para que la muestra forme parte de los festejos.

Central Norte cumple cien años hoy. “Retraté una herencia, un fanatismo que forma parte de la intimidad”, dijo. “Hablamos un montón de fútbol, porque muchas de ellas eran o son esposas de ex-jugadores del Cuervo. O lo fueron sus amigos o sus hijas ahora son jugadoras”. Central puede convertirse en el primer club de Salta en tener comisión de género y diversidad. Como miembro del colectivo “Cuervas del Tablón”, Paula espera ese reconocimiento con ansias.

Paola también planea una muestra en San Antonio. “La familia que retraté representa cuatro generaciones de hinchas mujeres en la villa. Ellas consiguen colectivos en los corsos, para que las mujeres y los niños se trasladen. Incluso organizan colectas para comprar botines nuevos a los jugadores de primera división del club. Extrañan mucho la cancha y desean volver”, relató hacia el final de la entrevista. “Conocí a la señora frente a la Vicaría, a la panadera. Muy pocas me mandaron fotos. Fui a retratarlas una por una. Ellas esperan que el trabajo se haga público”. Aunque sin fecha confirmada, exhibirá su serie en el barrio en el transcurso del año.

“Nos metimos en el fútbol”, reflexionó Erica Voget. Por eso la pelota seguirá rodando.