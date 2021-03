Arrancó en Estados Unidos el juicio por la muerte de George Floyd

El juicio por la muerte de George Floyd, de 46 años, empezó este martes en la ciudad de Minneapolis con la selección del jurado. El agente de la policía Derek Chauvin está acusado de aseinar El juicio estaba programado para empezar ayer , sin embargo, aún estaba pendiente la decisión de otro tribunal de sumar un cargo de asesinato en tercer grado contra Chauvin. A pesar de que aún no hay una respuesta sobre el cargo adicional, el juez Cahill comenzó con el proceso de selección.

Nueve meses después del asesinato de George Floyd, el Tribunal de Distrito del Condado de Hennepin inició hoy la selección del jurado, un proceso que prevén durará tres semanas. El mismo culminará con la selección de los 12 miembros del jurado y el juicio está programado para el 29 de marzo.



“Han sido convocados como posibles jurados en el caso del estado de Minnesota contra Derek Chauvin que es un caso criminal relacionado con la muerte de George Floyd el 25 de mayo de 2020” afirmó el juez Peter Cahill ante los potenciales miembros del jurado. Se necesitará un fallo unánime de los 12 miembros del jurado para declarar culpable a Chauvin.



Hace unos meses los candidatos recibieron un cuestionario de 13 páginas que iniciaba con una advertencia: "De este día en adelante, NO lean o vean intencionadamente nada sobre este caso o lleven a cabo ningún tipo de búsqueda relacionada". El cuestionario incluía preguntas sobre las opiniones del los candidatos sobre el movimiento contra la desigualdad racial en EEUU, Black Lives Matter y los esfuerzos para “desfinanciar la policía”. También se les preguntó si participaron en alguna de las protestas durante el pasado verano estadounidense.

La selección que iba a empezar el lunes se retrasó por una apelación para considerar agregar el cargo de asesinato en tercer grado contra Chauvin. El asesinato en tercer grado supone que el exagente no tenía intención dematar y que el fallecimiento de la víctima fue por negligencia. Actualmente el cargo contra el exagente es por asesinato en segundo grado, que supone intención de matar pero no premeditación. Si bien todavía no está resuelto si el cargo será incluido, el juez Cahill optó por seguir adelante con los procedimientos.

De acuerdo con expertos legales si se agrega el cargo de asesinato en tercer grado a la acusación contra Chauvin es más probable que éste que sea hallado culpable y condenado.

Floyd fue detenido en la calle después de que el dueño del negocio lo había acusado de pagar con un billete falso de 20 dólares. Chauvin es un exagente de la policía de Minneapolis. Al momento del asesinato de Floyd, Chauvin de 44 años, ya contaba con 19 años de experiencia. El expolicía ignoró las súplicas de Floyd que le decía que no podía respirar. También se juzgará a otros tres policías que estuvieron involucrados en la detención de George Floyd. Los expolicías Alexander Kueng, Thomas Lane y Tou Thao, ya fueron removidos de sus cargos y enfrentan cargos menores y serán juzgados por separado.

Durante el pasado fin de semana, Philonise Floyd recordó a su hermano de George Floyd durante una conferencia de prensa en la ciudad de Houston. “Mi hermano dijo ‘no puedo respirar’ varias veces mientras el oficial, con un expresión burlona en su cara se sentaba en su cuello. Mi hermano gritó ‘díganle a mis hijos que los amo’ mientras su alma dejaba el cuerpo. Él muchas veces me dijo: ‘Mi nombre hará sonar las campanas alrededor del mundo.' Nunca pensé que sería justo así. Pensé que él estaría en un programa de televisión o en un juego de basketball. No tenía idea que iba a tener que ver cómo enterraban a mi hermano frente a millones de personas. Fue devastador”.



La muerte de George Floyd ocurrió el 25 de mayo de 2020. El momento en el que Chauvin asfixia a Floyd fue captado en video y generó protestas en unas 50 ciudades estadounidenses y alrededor del mundo. Para prevenir una posible nueva ola de manifestaciones antiracistas durante el juicio a Derek Chauvin, las autoridades movilizaron a miles de policías y a miembros de la Guarda Nacional.

La desigualdad racial es un tema que retomó las calles de EEUU en 2013 de la mano del movimiento Black Lives Matter (BLM), que visibilizó la problemática de la violencia policial en Estados Unidos. "Forma parte de un ciclo de injusticia sistemática que aún persiste en nuestro país", afirmó Biden el año pasado. También comparó el caso de Floyd con la muerte del afroestadounidense Eric Garner el 17 de julio de 2014, también a manos de la policía y que ocurrió mientras Biden era el vicepresidente de Obama. Garner, que era asmático, le dijo a los policías -que mantenían su cara contra el suelo- que no podía respirar. Lo repitió 11 veces hasta que murió.