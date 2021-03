Caos de vacunación en la Ciudad: el PAMI desmintió al gobierno de Larreta

La titular del PAMI, Luana Volnovich, se refirió a la mala organización del plan de vacunación llevado adelante este martes en el Luna Park y la sede del club San Lorenzo por el gobierno de la Ciudad y desmintió al ministro de Salud porteño: "Quirós miente cuando dice que nos convocó para poner vacunatorios junto a los centros privados y nos negamos. Lo niego rotundamente, no hay que faltar a la verdad".



Sobre este punto, reveló que desde el PAMI "se pusieron a disposición de la Ciudad para poner vacuntarios", pero que "nunca recibieron respuesta", y detalló: "En la Provincia vacunamos a 13.000 afiliados de PAMI en un mes, nos tuvimos que preparar y lo hicimos. En la Ciudad no nos habilitaron ni un centro de vacunación".



"Todavía no entendemos porqué la Ciudad habilitó a centros privados a vacunar y no habilitó a PAMI", cuestionó la funcionaria, quien además resaltó que "no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que un adulto mayor va a ir acompañado", en relación a las imágenes que se pudieron observar este martes.

Además, subrayó que “la definición de convocar a todas las obras sociales y prepagas y dejar afuera PAMI fue la decisión política del Gobierno de la ciudad”, y agregó que "se enteraron por las redes que habían decidido privatizar e incluir a algunas obras sociales importantes pero no a PAMI".



En diálogo con radio Futurock, remarcó que "lo de ayer muestra una falta de empatía total. Era como un recital de rock pero con gente de 80 años", al tiempo que señaló: "Lo que se vio ayer en la Ciudad era todo lo no había que hacer. Lo veías y era ridículo. Todos los que vimos las imágenes de ayer dijimos 'esto es una barbaridad'".



Luego de pedir disculpas, el ministro de salud porteño, Fernán Quirós, se refirió al ofrecimiento de PAMI y declaró que "los efectores que decidan vacunar tienen que tener los vacunatorios en las condiciones adecuadas", a lo que Volnovich respondió: "Somos una institución que vacuna hace 50 años, es ridícula esa explicación".

Por último, la funcionaria informó que, tras las diferencias de este martes, se puso en comunicación con Quirós y que este miércoles se espera el desarrollo de una reunión con los equipos técnicos de ambas partes para evaluar la posibilidad de que el PAMI quede integrado al plan de vacunación porteño.