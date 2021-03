Discos imprescindibles de Astor Piazzolla

Por supuesto es una pequeña trampa elegir 12 discos imprescindibles de Piazzolla, pues por razones distintas y en cada caso, no hay en su discografía discos prescindibles. Aplicamos un claro criterio imperfecto de exclusión, el disco elegido viene con el lamento por el que no está. Pero aquí la exclusión general es sobre las obras sinfónicas o de cámara y obras cantadas (Tangazo, Suite del Este, Contemplación y danza, Sinfonía Buenos Aires, Tanti Anni Prima, María de Buenos Aires, La última grela, etc.), que si bien son laterales, no son secundarias. El eje compositivo central, Astor lo constituyó sobre los grupos formados con músicos propios, en los que escribía especialmente para cada uno de ellos –por esta razón de los 12 discos la mitad son del Quinteto, y sólo uno casi sin músicos personales-. También me pareció mejor una lista de discos y no de temas; la selección de temas, sin criterio, ya es dominio del streaming, que ha ido inventando un nuevo oyente, disperso, saltando de tracks casi anónimos, hiperquinético, discapacitado para hacer su propia ‘discografía’ y desinteresado en situar épocas, nombres, contexto.

1. TANGO PROGRESIVO - OCTETO BUENOS AIRES. Con este disco y esta agrupación Piazzolla ubica el nacimiento del tango contemporáneo, el nombre “Tango progresivo” es explícito en sus propósitos (recientemente, Peter Hammill, fundador de la banda británica de rock progresivo Van der Graaf Generator, ubicó a Piazzolla como el único músico progresivo de Argentina). Si bien los rasgos distintivos pasan por una mayor elaboración armónica y una variedad rítmica inusitada para un género adormecido, por sobre las innovaciones técnicas hay una dirección estética: la creación de un formato que abandona la Orquesta Típica , en base a pequeños grupos inspirados en los conjuntos de jazz de los 50 (Mulligan, Davis), y la inclusión de un instrumento herético para el género: la guitarra eléctrica. Además excluye al cantor y adopta una concepción de concierto, tango para escuchar no para bailar. Con (des)arreglos de tangos clásicos (Boedo, Mi refugio, Taconeando, La revancha) y una composición propia (Lo que vendrá, escrita en el 53) y otra de Francini (Tema otoñal) el disco sale en 1956. A.P. (en todos los discos bn, arreglos y dirección), Leopoldo Federico (bn); Enrique Mario Francini, Hugo Baralis (vn); José Bragato (vc); Horacio Malvicino (ge); Atilio Stampone (p); Hamlet Greco y Juan vasallo (cb). 1956.

2. PIAZZOLLA INTERPRETA A PIAZZOLLA – QUINTETO NUEVO TANGO. Primer disco del conjunto insignia de Astor; formación que con intervalos y distintos miembros, ha de durar 22 años. Está aquí la primera versión de Adiós Nonino, (aunque no su primera grabación, que la hace unos meses antes en Uruguay), junto a una serie de obras que se mantendrán en el repertorio del Quinteto: Decarísimo, Calambre (si bien Astor ya utilizó en sus obras sinfónicas el procedimiento de la fuga consagrado por Bach, este es el primer tango en el que lo hace de manera orgánica); Lo que vendrá (versión para quinteto) y Contrabajeando (tema que Astor le regala la coautoría a Troilo). AP, Jaime gosis (p); Simón Bajour (vn), Kicho Díaz (cb); Horacio Malvicino (ge). 1961.

3. TANGO CONTEMPORANEO - NUEVO OCTETO. De este disco hay que destacar la concepción del sonido, que con una instrumentación diferente recupera la idea del octeto, pero también con un criterio compositivo absolutamente distinto. Incorpora al quinteto, con el que venía trabajando, flauta traversa y percusión, además del cello. La versión de Lo que vendrá es la que justifica en gran medida la elección de este disco, además de ofrecernos una secuencia comparativa con sus arreglos precedentes, se impone por su mayor riqueza orquestal, dinámica y potencia. La parte instrumental de Introducción a Héroes y Tumbas (con el recitado de Sábato), se asemeja a algunas bandas de sonido que había escrito en la década del 50, con un extraño aire colonial. Temas: AP; Antonio Agri (vn); José Bragato (vc); Jaime Gosis (p); Oscar López Ruiz (ge); Leo Jacobson (perc); Jorge Barone (fl); Kicho Díaz (cb). 1961.

4. CONCIERTO DE TANGO EN EL PHILARMONIC HALL DE NEW YORK – QUINTETO NUEVO TANGO. Es aquí donde Piazzolla termina de definir su identidad compositiva encontrando un equilibrio entre la complejidad de arreglos del Octeto Buenos Aires y la creatividad melódica y las fórmulas rítmicas de los primeros discos del Quinteto (primer disco sólo con obras propias). Con una exploración tímbrica inherente a la música contemporánea, se destacan la Serie del Diablo y la del Angel, incluida la impecable Milonga del Angel, de permanencia constante en su repertorio. Es sobre este disco que podrían aplicarse los comentarios de Gidon Kremer (“Piazzolla puede conectar la precisión técnica con lo sensible”) y los de Gary Burton (el equilibrio perfecto entre escritura y corazón). AP; Jaime Gosis (p); Antonio Agri (vn); Kicho díaz (cb); Oscar López Ruiz (ge). 1965.

5. ADIÓS NONINO – ASTOR PIAZZOLLA Y SU QUINTETO: Está aquí la versión definitiva de Adiós Nonino con la introducción escrita para el piano de Dante Amicarelli, que le otorga contornos de rapsodia. Además se encuentra en este disco uno de las obras de mayor perfección en su desarrollo, a modo de suite: Tangata: “Fugata”, seguida una milonga que funciona de adagio, “Soledad” y “Final”, que conjuga creatividad melódica y dinámica vertiginosa AP; Dante Amicarelli (p); Antonio Agri (vn); Kicho Díaz; Oscar López Ruiz (ge). 1969.

6. PIAZZOLLA EN EL TEATRO REGINA. Además de ser el primer disco de una toma en vivo, presenta por primera vez la serie íntegra de las Cuatro estaciones porteñas para quinteto (compuestas en distintos momentos de la década del 60), obra que se instalará como un clásico de Piazzolla; por otro lado presenta temas que tuvieron cierta marginalidad probablemente por su carácter más vanguardista: Kicho, Revolucionario, Retrato de Alfredo Gobbi. Indudablemente la guitarra de Cacho Tirao tanto en el final de Invierno porteño, como en los contrapuntos de Revolucionario y en el diálogo con el contrabajo en Kicho, hace diferencia en la presencia de la guitarra eléctrica. El tratamiento percusivo del violín, el contrabajo y el bandoneón alcanza aquí un clima, un timing, sin fisuras. Con esta grabación se puede tener idea del clima de calentura que Astor lograba en sus conciertos. AP; Antonio Agri (vn); Osvaldo Manzi (p); Cacho tirao (ge); Kicho Díaz (cb). 1970.

7. MUSICA POPULAR CONTEMPORANEA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES - CONJUNTO 9: Es considerada la formación de mayor elaboración armónica, contrapuntística y orquestal de Astor, no es un quinteto ampliado, la suma de cello, viola, segundo violín y percusión propician una nueva dimensión y estilo compositivo que se traduce en todas obras nuevas, Tristeza de un doble A (homenaje al bandoneón), Fuga 9, que se distingue en la gran cantidad de sus fugas por el trabajo percusivo de Corriale (la incorporación orgánica y sutil de la percusión, única en el género es un rasgo distintivo de todo el disco). Divertimento 9, de rara dinámica, cortada con un solo de cello de Bragato, quizás el más bello en la obra de Astor. Homenaje a Córdoba (¡por supuesto no dedicado al cuartetazo!), con un exquisito protagonismo inusual de la guitarra eléctrica en diálogo punteado con las cuerdas y el bandoneón. AP; Osvaldo Manzi (p); Antonio Agri, Hugo Baralis (vn); Néstor Panik (va); José Bragato (vc); Kicho Díaz (cb); Oscar López Ruiz (ge); José Corriale (perc). 1971.

8. LIBERTANGO – ASTOR PIAZZOLLA: Este disco abre lo que se conoce como período italiano. Hay aquí un cambio en la trama compositiva, probablemente para llegar al oído europeo (probablemente también por sugerencia del productor italiano Aldo Pagani). Se reduce el trabajo contrapuntístico y la riqueza orquestal del reciente Conjunto 9, pero aparece una profundización en el trabajo de los solos de bandoneón, al punto que en la versión de Adiós Nonino y Tristango, Astor superpone cuatro tomas. (Es un precedente del extenso solo que abre otro disco: Suite Troileana). Por supuesto se destaca Libertango, que confirma su alto impacto en el oído europeo. Al ser grabaciones con músicos de sesión, en este período Piazzolla simultáneamente hace en conciertos el mismo repertorio, casi como un desquite, con sus músicos argentinos, y reproduce en vivo la sobre grabación de su bandoneón con Binelli, Mosalini y Mederos. 1974.

9. SUMMIT – GERRY MULLIGAN ASTOR PIAZZOLLA: Dentro de un criterio orquestal parecido a Libertango, el protagonismo lo tiene aquí los nuevos desarrollos melódicos que llevan adelante el cruce inédito del saxo barítono y el bandoneón, se destaca Años de soledad –de donde surge de aquí un patrón melódico para temas posteriores como Los pájaros perdidos-; Deus Xango, con un nuevo trabajo rítmico, la incorporación de la síncopa en una concepción tanguera. 1974.

10. THE CENTRAL PARK CONCERT – ASTOR PIAZZOLLA: Hay varias producciones que se suceden en el intervalo de tiempo que dejé entre este disco y el anterior: numerosas obras sinfónicas para bandoneón solista, dúos de cámara y la formación en 1978 del nuevo Quinteto con nuevos músicos, y que en este disco encuentra una magnífica demostración de la sincronización alcanzada y con obras escritas especialmente. Si bien en este último período son muchas las grabaciones en vivo, la del Central Park tiene una intensidad difícil de repetir (podría competir con Live in Wien). Quizás porque fue para Piazzolla una reivindicación de tantos desencuentros con la ciudad en donde creció; New York le había cerrado las puertas en 1958 y si bien tuvo una repercusión en la prensa en 1965, no alcanzó casi a ningún público. Resulta notable la excitación de Astor no sólo en la ejecución, sino cuando se dirige al numeroso público ¡en tres idiomas! Esta aquí la obra nueva y distinta de esos años: Contrabajissimo (que conforma la serie dedicada al instrumento con Contrabajeando (1960 y Kicho, 1970), además de Mumuki y los temas de la película El exilio de Gardel, están los clásicos de su repertorio, con un impresionante Concierto para quinteto. AP; Fernando Suárez Paz (vn); Pablo Ziegler (p); Horacio Malvicino (ge); Héctor console (cb). 1987.

11. LA CAMORRA - PIAZZOLLA: Ultimo disco del Quinteto, grabado en los estudio (en el Radio City de NY). Se despide de su formación histórica con la original, en el concepto de sus composiciones, Suite Camorra, con un trabajo único en Camorra 1 que fusiona lo contrapuntístico con la ‘roña’ tanguera. También destaco los solos de alta temperatura sensible de Suárez Paz y de Ziegler en la Camorra 3. Idénticos músicos que el anterior. 1988.

12. ASTOR PIAZZOLLA & THE NEW TANGO SEXTET – FINALY TOGETHER AP & OSVALDO PUGLIESE. Ultima agrupación de Piazzolla: los temas escritos especialmente: Sex-tet, Preludio y fuga y Luna. se caracterizan por una conjunción de efectos sombríos, con una sobre carga de los graves, al haber eliminado el violín, y una excitación febril avasallante. Es en estas obras en donde el Sexteto obedece al papel central de los dúos de bandoneón, el resto de los instrumentos parece preparar su entrada o gestar la salida de esa sección. A diferencia del Quinteto, más dialogante, lo bandoneonístico presenta un carácter casi aislado del grupo que parece silenciarse con cierta brusquedad o arremeter como desentendiéndose del entrelazado de los solos de los bandoneones. Con la incorporación de un segundo bandoneón Piazzolla busca una especie de alter ego, de extensión de sus dedos y su estilo, hay un esfuerzo por reunir sus modos de ejecutante en una sola figura: el arabesco impulsivo y la hondura del vibrato, el fraseo irregular y lo organístico (magníficamente resuelto por Binelli). Es decisiva también la participación de Gandini, que introduce en su improvisación atonal las huellas de compositor de música contemporánea, con un descomunal puente entre La Yumba y Adiós Nonino cuando se unen el Sexteto con la Orquesta de Pugliese. De los temas clásicos hay aquí un Buenos Aires hora 0 con un fascinante, misterioso clima que conforman el piano y el contrabajo. AP, Daniel Binelli (bn); Gerardo Gandini (p); José Bragato (vc); Horacio Malvicino (ge); Héctor Console (cb). 1989.