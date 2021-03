Grammy 2021, con Beyoncé como favorita

A casi un año de que el negocio de la música se tomara una pausa forzada, a causa de la pandemia, la 63ª entrega de los premios Grammy se llevará a cabo este domingo, a las 21 horas de Argentina (transmite TNT). Si bien estaba programada originalmente para el 31 de enero, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos decidió posponerla debido al aumento de los casos de coronavirus en la ciudad de Los Angeles. A pesar de que la trasmisión estará condicionada por esta nueva normalidad, esta edición, que contará con la conducción del comediante sudafricano Trevor Noah, a lo largo de sus 180 minutos de duración tendrá las actuaciones de Taylor Swift, Dua Lipa, Bad Bunny, BTS y la triunfadora del año pasado, Billie Eilish, entre muchos otros. Algunas de estas performances ya fueron grabadas, mientras que otras se desarrollarán en vivo en la gala.



La cantante Beyoncé comanda la lista de nominaciones con nueve, de las que destacan las categorías “Grabación del año”, “Mejor canción de R&B”, “Mejor canción de rap” y “Mejor vídeo musical”. Le secunda un empate entre sus colegas Dua Lipa, Taylor Swift y el rapero Roddy Ricch, quienes pelearán seis gramófonos cada uno. La artista Brittany Howard se encuentra postulada a cinco estatuillas, en tanto que John Beasley, Justin Bieber, Phoebe Bridgers, DaBaby, Bilie Eillish, David Frost y Megan Thee Stallion compiten por cuatro premios. También habrá representación argentina este año en el Grammy, aunque en un mismo rubro. Fito Paéz, de la mano de su álbum La conquista del espacio, y el laboratorio de tango electrónico Bajofondo, gracias a su disco Aura, se verán las caras en la categoría “Mejor álbum alternativo o rock latino”.

Además, el grupo liderado por Gustavo Santaolalla será parte del número musical de apertura del evento, dedicado este año a Marvin Gaye, donde recreará el clásico “Mercy, Mercy Me”, incluido en el disco What’s Going On, que este año celebra cinco décadas de su lanzamiento. Pero el Grammy de 2021 tendrá asimismo su cuota de polémica, por cortesía de The Weeknd, uno de los artistas que más revuelvo causó en la segunda mitad de 2020, a partir de la gran cantidad de reproducciones que tuvo en streaming su tema “Blinding Lights”. Ni hablar de su impactante show en el medio tiempo del último Super Bowl. El músico canadiense está furioso porque no fue nominado en ninguna de las categorías de esta edición, por lo que advirtió que nunca más volverá a presentar su música en el proceso de selección del Grammy. Ente al que aparte tildó de “corrupto”.