Incendios en Chubut: segunda víctima mortal y más de 500 viviendas afectadas

Los incendios que afectan a la Comarca Andina chubutense se cobraron otra víctima mortal: durante la noche del sábado murió María Briones, de 51 años, que estaba internada en Bariloche con el 40 por ciento del cuerpo quemado producto de las llamas que arrasaron con el Paraje Las Golondrinas, convirtiéndose así en la segunda persona fallecida luego de la muerte del trabajador rural Sixto Garcés. El resto de las personas que se encontraban desaparecidas ya fueron encontradas y todavía hay un paciente en grave estado. Las autoridades provinciales informaron que son más de quinientas las viviendas afectadas, algunas de ellas destruidas por completo, otras con daños parciales.



"Hay dos víctimas fatales, una persona que estaba internada en el hospital de Bariloche lamentablemente falleció", confirmó este domingo Juan Cabandié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. La segunda víctima mortal de los incendios en la comarca fue indentificada como María Briones o "Maruca", sobrenombre con el que la conocían en la "Eco Aldea", el asentamiento en el que residía, ubicado en la zona de Las Golondrinas, jurisdicción de Lago Puelo, sobre el extremo noroeste de Chubut.

Después del voraz incendio que azotó a Las Golondrinas el martes 9 de marzo, Briones se encontraba internada en Bariloche con quemaduras de gravedad en el 40 por ciento de su cuerpo. Según detalló el ministro de salud de Chubut, Fabián Puratich, la mujer padecía "algunas dificultades preexistentes". De esta manera, ya son dos las personas fallecidas por los incendios.

En tanto, el ministro Cabandié también informó que las diez personas que estaban desaparecidas tras los incendios ya fueron encontradas. En total fueron siete los heridos por quemaduras que ingresaron a centros de salud de la zona, cuatro de ellos con lesiones que no presentaban riesgos para su salud, por lo que no se consideró necesaria su internación.

Sin embargo, un paciente continúa en estado grave. Se trata de José Luis Rivero, también habitante de Las Golondrinas, que tiene el 40 por ciento del cuerpo quemado y las vías respiratorias comprometidas. Este domingo, Rivero fue trasladado en un avión sanitario desde Bariloche, donde se encontraba internado, a Buenos Aires para ser tratado en la Clínica del Buen Pastor de Lomas del Mirador, hospital de alta complejidad especializado en ese tipo de heridas.

Viviendas destruidas

Más de quinientas viviendas fueron destruidas por completo o tuvieron daños parciales en los ejidos urbanos del noroeste del departamento de Cushamen. Según indicó el director de Defensa Civil de Chubut, José Mazzei, las oficinas de asistencia social de la Comarca Andina realizaron un relevamiento casa por casa que arrojó que en la localidad de Lago Puelo quedaron totalmente destruidas aproximadamente 350 viviendas, mientras que 130 sufrieron daños parciales.

A esto hay que sumarle las viviendas que fueron alcanzadas por el fuego en El Hoyo, comuna lindera a Lago Puelo, donde se registraron 22 casas, cinco cabañas y siete galpones destruidos. En Las Golondrinas, particularmente en lo que se conoce como la "Parcela 26" y "Toma el pinar", las llamas también destruyeron viviendas aunque aún no se conoce la cifra exacta de casas afectadas. "Hay un equipo de Desarrollo Social de la Provincia y del Instituto Provincial de la Vivienda que trabajan sobre el relevamiento que será central para canalizar cuanto antes la ayuda nacional que anunció el presidente Alberto Fernández", apuntó Mazzei.

"No borra la importancia que le dio el presidente"



"Está claro que la gente estaba muy enojada con la provincia y el gobernador, pero, analizando a posteriori de los hechos, la verdad que no había personal policial de la provincia y eso en principio me preocupa porque son cosas que no pueden suceder", dijo este domingo Cabandié sobre los ataques al presidente durante su visita al lugar. Además, el ministro contó que en Lago Puelo circulan "versiones" acerca de "una camioneta Duster que la gente estima que eran infiltrados".



"Ojalá se pueda determinar si hubo alguna planificación para intentar desestabilizar un hecho que lamentablemente se opacó, pero que no borra la importancia que le dio el presidente que vino a poner el cuerpo", agregó.

Ayuda del Ministerio de Salud

Este sábado, el Ministerio de Salud de la Nación envió a la zona afectada por las llamas un cargamento con medicamentos, insumos médicos, pastillas potabilizadoras de agua y equipos de protección. Según detalló la cartera sanitaria en un comunicado, en un avión Hércules del Ministerio de Defensa, "se enviaron 50 mil barbijos quirúrgicos, 10 mil barbijos N° 95, 20 mil equipos de protección personal, 50 mil guantes descartables y 250 mil pastillas potabilizadoras de agua". Además, el Ministerio informó que en el transcurso de esta semana también enviará dosis de las vacunas contra la covid - 19 Covishield y Sinopharm, mientras que "se puso a disposición el equipo de Salud Mental para la asistencia de los pobladores".