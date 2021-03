Martín Soria: "Lo primero que voy a hacer es pedir una audiencia con la Corte Suprema"

El actual diputado nacional pidió que los integrantes de la Corte expliquen “por qué hay jueces que quieren jubilarse y otros no” y por qué se niegan a recibir capacitaciones de género.



Soria, el ministro de Justicia designado en la víspera por el presidente Alberto Fernández para reemplazar a Marcela Losardo, aseguró que su primera iniciativa una vez que asuma el cargo será solicitar una audiencia oficial con la Corte Suprema.

“Lo primero que voy a hacer como ministro es pedir una audiencia oficial con la Corte de Justicia. Hay que buscar el diálogo. No puede ser que no sepamos qué opinan sus miembros sobre la paridad de género, que no quieran tomar las capacitaciones de la Ley Micaela, que no sepamos por qué tenemos dos clases de jueces, los que pagan ganancias y los que no”, advirtió Soria.

“Nos tenemos que preguntar por qué cuando llega el momento de jubilarse no se jubilan”, agregó el diputado nacional, quien remarcó que actualmente “no tiene diálogo con los ministros de la Corte”.