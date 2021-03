Alberto Fernández: "Celebro que la CGT y la CTA estén juntas para hacer llegar casas a los trabajadores"

"Jorge interpretó mejor que nadie lo que era una preocupación mía desde el primer día, que cada familia tenga un techo porque es un derecho humano", dijo el presidente Alberto Fernández en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada, en el acto en el que el Gobierno nacional firmó un convenio con la CGT y la CTA para asignar 1.200 viviendas del programa "Procrear II Cogestión Local con Sindicatos" en la Ciudad de Buenos Aires y en distintos municipios bonaerenses.

Fernández señaló que "sólo se entiende por miserabilidad política que muchas casas no hayan sido entregadas en la gestión anterior".

El Presidente contó que fue el ministro de Hábitat Jorge Ferraresi quien tuvo la idea de involocrar en el Procrear a los sindicatos. "Jorge tuvo una gran idea al convocar a los representantes de los trabajadores para este plan. Celebro que la CGT y la CTA estén juntas para hacerles llegar casas a trabajadores y trabajadores. Darle una casa a una familia es darles tranquilidad. Ellos las pagan, nosotros hacemos un esfuerzo y ellos hacen el propio. Este instante en el que veo a un matromonio con sus hijos resolver un problema, lo disfruto mucho, le da sentido a la gestión de Gobierno", sostuvo.

La deuda

Como viene haciendo últimamente en cada inauguración, el Presidente compara lo que la Argentina debería pagarle al FMI con las obras que se podrían encarar en el país con el mismo dinero. Ésta no fue la excepción. "Con la mitad de lo que deberíamos pagarle el año que viene al fondo podríamos construir 260 mil viviendas", dijo.

Y reiteró que no va a cerrar con los acreedores por sobre el bienestar y las necesidades de los argentinos. "Cuando me apuran a acordar con los acreedores, digo que mi urgencia son los que no tienen techo. Quiero que cada uno asuma la responsabilidad que le cabe. Prestarle esa plata a un país que estaba en default...hay responsabilidad por todos lados", reiteró.

A pesar del peso de la deuda, el Presidente señaló: "Estamos empeñados en conseguir casas para 260 mil familias en Argentina".

El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi y por los los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, y de la CTA, Hugo Yasky.



Las 1.200 viviendas se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires, y en la provincia de Buenos Aires en los municipios de Ezeiza, La Matanza, San Miguel, San Nicolás, Lincoln, Bahía Blanca y Tandil.

El “Procrear II Cogestión Local con Sindicatos” tiene como objetivo facilitar el acceso a la vivienda promoviendo la participación activa de los sindicatos en su asignación, teniendo en cuenta la disponibilidad de los Desarrollos Urbanísticos del programa.

Del acto participaron también el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. Además, se entregaron las llaves de diez casas a familias adjudicatarias del Programa “Procrear”.