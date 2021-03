Insultos y presiones de un senador por la suspension del fútbol de veteranos

Luego de que el Comité Operativo de Emergencia de Metán decidiera suspender el torneo amateur de veteranos por no respetar el protocolo anti contagios de Covid-19, el senador metanense Héctor D'Auria se despachó con una serie de insultos a referentes de ese organismo, y organizó una movida para presionar mediáticamente cargando contra el COE.

La diputada saencista Fátima Lanocci, habitual blanco de ataque del senador, expresó su repudio ante los insultos con que se dirigió en tres audios D'Auría contra la gerenta del hospital local de Metán, Anabella Balbuena. Aunque los improperios no fueron solo dirigidos a la médica, también contra el intendente José Issa y el coordinador de defensa civil Miguel Morales.

"Ese Morales hijo de p... con la Balbuena es. Yo estoy invitando a todos los changos que me apoyen, vamos a 'Los buenos y los malos' (programa radial local) mañana, yo voy a estar ahí afuera hermano. No, No. Esto es de terror y el p... de José que firma", sostuvo el senador en uno de los audios que se hizo viral.

"Yo voy a estar en 'Los buenos y los malos, loco'. Me voy a hablar ahí, esa Balbuena, no es problema de los veteranos, es D'Auría, que le duela todo el c... a los políticos. Yo voy a estar a las nueve y cuarto, si los changos quieren ir. Y no sé, yo me voy a manifestar hermano. Es injusto, 20 mil mangos me cobran por mes hermano, 300 mangos me pone el equipo para que sigamos jugando. Nunca nos han invitado ni a un protocolo. Han decidió la Balbuena y Morales porque él quiere. José tiene que poner las b..... es el presidente y no firmar", pronuncia en otro audio el senador.

"Si tienen que hacer el aguante vamos todos hermano pa que se sienta sino... esto quiere una fecha y van por los 60 días locos, porque a ellos se les ocurra", prosigue en otro audio el legislador.

La médica Balbuena contó a Salta/12 que el senador se disculpó con ella y luego lo hizo en un programa de televisión sin dar nombres. La profesional expresó que no le da mayor trascendencia a este asunto porque está dedicada a su labor en el hospital y que la política que le importa es la sanitaria.

D' Auria preside la Asociación Metanense Veteranos Unidos, el contexto de los audios según explicó la médica fue el de un impedimento que le impuso el COE para que sigan con los partidos de fútbol porque el comisario en uno de los controles advirtió que no estaban cumpliendo con los protocolos de Covid-19 y que hubo disturbios en el lugar.

La médica aclaró que el COE está presidido por el intendente e integrado por distintas instituciones y aseguró que siempre estuvo abierto para que participen legisladorxs locales.

La diputada Lanocci, que también es médica, dijo que el senador está acostumbrado a agraviar, que lo hace con ella, y que ahora lo hizo con la gerenta del hospital local con quien se solidariza porque la considera "correctísima". La legisladora sostuvo que sostiene su repudio a D' Auria por la falta de respeto hacia las mujeres con la que se expresa.

"A mí me vive agraviando por los medios, con mentiras", sostuvo la diputada, contó que D'Auría también lo hace contra su esposo el médico Carlos Martínez, "por los medios y en el pueblo".

Lanocci consideró que a los legisladores se les debería sacar la inmunidad. "Yo a pesar de que la tengo no agravio a nadie", expresó. Añadió que D'Auría no comprende las medidas impuestas en contexto de pandemia. "Tenemos que cuidarnos y cuidar a los demás, cuidar a nuestra gente. Es que no la tiene clara", opinó la legisladora.

Ella que también es médica colabora junto a su marido de forma voluntaria con el hospital brindando atención médica en los barrios de Metán. "Hay bastante carencia de personal" en el hospital, indicó. También contó que atiende en su consultorio privado, y accedió a la colocación de la vacuna de Covid en un primer momento cuando incluso el personal de salud tenía reticencias a vacunarse.

Balbuena dijo que solo hace sus recomendaciones al COE en lo que atañe a lo sanitario. Indicó que la Asociación de Fútbol, luego de la sanción volvió a presentar papeles y que se la habilitó de nuevo.

"Pueden participar los jugadores, entran con su inscripción de socio. Juegan y se tienen que retirar al domicilio, no se pueden quedar en los alrededores para que no sucedan eventos desafortunados", especificó en cuanto a las exigencias del COE.

La médica afirmó que tuvieron un aumento de casos en Metán en los últimos meses y eso les ha generado preocupación. Ahora la curva volvió a estar plana. Contó que pusieron énfasis en la detección de los casos leves y en procurar que tengan asistencia y medicación para que no empeoren. Para ello dijo que realizaron muchos hisopados.

El hospital dispuso un consultorio para casos febriles que funciona por la mañana y por la tarde de lunes a viernes y tiene un horario desde la mañana los fines de semana. Hasta el jueves en Metán hubo un total de 1221 casos positivos de Covid.

La médica señaló que están trabajando con las instituciones educativas para prevenir que surjan allí contagios. Ya han vacunado a dos grupos de docentes, y queda parte del segundo grupo y tres más. Detalló que quedan menos de 50 miembros de las fuerzas de seguridad de Metán para vacunar. Puntualizó que "casi todo el personal de salud, en 98% se vacunó", y esto incluye a las instituciones sanitarias públicas y privadas.

Senador millonario

El diario local Expresión del Sur, accedió a la última declaración de bienes del senador provincial D’ Auria. El legislador declaró un patrimonio total de $ 1.903 millones.

El senador tiene al Grupo D’auria que nuclea a ocho empresas que operan en la provincia de Salta y Tucumán. Según publicó el medio local, la actividad inmobiliaria es su principal fuerte con propiedades como: hoteles y complejos habitaciones en San Miguel de Tucumán, San José de Metán y Salta capital. Otra de las actividades que desarrolla es el transporte que opera con un flota de combies Mercedes Benz, colectivos y una treintena de camionetas Toyota en el noroeste argentino. En su haber también existen empresas de Servicios Generales y Limpieza, de Seguridad y de Construcción, además de las Estaciones de Servicio que posee en la provincia de Salta y Tucumán.

Toda la información fue presentada en el marco de la Ley de Ética Pública, y sería la misma que declaró en este último año en Bienes Personales ante la AFIP a los fines impositivos.