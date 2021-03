Copa Liga Profesional: Sarmiento logró su primera victoria

Sarmiento de Junín consiguió este domingo su primera victoria en el torneo al vencer por 3 a 1 a Defensa y Justicia, en condición de local, en un encuentro jugado en el estadio Eva Perón y válido por la sexta fecha de la Zona B de la Copa Liga Profesional de fútbol. Los tantos del vencedor fueron anotados por Jonathan Torres, en dos oportunidades, y Sergio Quiroga, mientras que para el Halcón de Varela descontó Walter Bou.



A los cuatro minutos de comenzado el partido el delantero Jonathan Torres sacó un remate potente desde afuera del área y tras un grosero error del arquero Luis Unsain, que no puso controlar la pelota, abrió el marcador para el conjunto local. Después del gol Sarmiento apeló a la entrega, al orden táctico y a la voluntad de sus jugadores para intentar cuidar el triunfo parcial.



Defensa y Justicia no pudo generar jugadas peligrosas y las pocas con las que pudo acercarse al arco rival fueron mediante jugadas de pelota parada. Los dirigidos por el entrenador Sebastián Beccacece se mostraron endebles en defensa y con pocas ideas en ofensiva.



A lo largo de la segunda etapa, el local siguió firme en todas las líneas con un buen rendimiento de Torres, Quiroga y Alanís, y marcó dos tantos más para asegurar el triunfo.



El conjunto de Beccacece descontó, pero no logró imponerse en ataque y volvió a mostrarse sin respuestas en los contragolpes de conjunto de Junín, que se anotó una victoria importante en una semana difícil, en la que debió padecer 17 casos de Covid-19 positivos en el plantel.



En la próxima jornada Sarmiento visitará a Unión de Santa Fe, mientras que Defensa y Justicia recibirá en Florencio Varela a Vélez Sarsfield.